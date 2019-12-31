Ngao ngán cảnh cặp đôi nằm hẳn ra quán trà sữa 'thân mật', nhìn quần áo còn cạn lời hơn

Mặc dù nhiều người đang nhìn, thậm chí dùng điện thoại quay phim lại nhưng đôi bạn trẻ vẫn vô tư ôm hôn nơi công cộng khiến ai cũng ngao ngán.

Lâu nay, việc các cặp đôi vô tư thân mật, ôm hôn nơi công cộng luôn bị cộng đồng mạng chỉ trích kịch liệt nhưng dường như các bạn trẻ không hề biết rút kinh nghiệm.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 bạn trẻ liên tục ôm hôn, sờ soạng nhau trong quán trà sữa bất chấp những ánh mắt ái ngại xung quanh. Điều đáng nói là cặp đôi vẫn còn mặc đồng phục học sinh.

Cặp đôi vô tư ôm hôn nơi công cộng gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trong đoạn clip đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng, nữ sinh nằm trên đùi bạn trai, cả hai hôn nhau ngấu nghiến. Thậm chí cô gái còn lấy áo khoác che để người yêu luồn tay vào bên trong.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều bức xúc trước sự vô tư thái quá của cặp đôi này. Bên cạnh đó, không ít người tỏ ra lo lắng về chuyện trẻ em ngày nay trưởng thành sớm.

Sự vô tư thái quá của cả hai khiến dân mạng 'nóng mặt' - Ảnh: Internet

“Trời ơi, ở đó không biết bao nhiêu người mà vô tư quá thể. Chưa kể 2 bạn này cũng còn là học sinh nữa. Không biết bố mẹ mà gặp cảnh này thì thế nào”, K.L bức xúc.

“Hy vọng các bạn học sinh có yêu cũng phải tỉnh táo, đừng để tương lai bị hủy hoại vì một phút bồng bột. Học sinh giờ lớn nhanh quá nên thật sự nhiều khi mình cũng thấy sợ khi để con ra ngoài chơi với bạn”, một phụ huynh lo lắng.

Mặc dù vẫn chưa có thông tin gì thêm nhưng đoạn clip trên hiện vẫn đang gây xôn xao mạng xã hội.

Cặp đôi bị ‘ném đá’ tơi bời vì trèo hẳn lên đùi nhau, ôm hôn ngấu nghiến trong quán trà sữa Cặp đôi trẻ khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm vì hành động ôm hôn sờ mó nơi công cộng, mặc kệ bao ánh nhìn xung quanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngao-ngan-canh-cap-doi-nam-han-ra-quan-tra-sua-than-mat-nhin-quan-ao-con-can-loi-hon-347746.html