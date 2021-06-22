Nam thanh niên bị xử phạt 5 triệu đồng vì đăng tin 'cô Vy với dương tính tới rồi' sai sự thật

Nam thanh niên đăng tải trên mạng xã hội thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh Covid-19 đã bị xử phạt hành chính.

Theo Báo Người lao động, ngày 22-6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với nam thanh niên (32 tuổi) sống tại địa phương này. Được biết, anh đã có hành vi vi phạm khi đăng tải nội dung sai sự thật lên trang mạng xã hội về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Công an làm việc với nam thanh niên đăng thông tin sai lệch lên mạng xã hội - Ảnh: Người lao động

Cụ thể, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 27/5, một tài khoản Facebook cá nhân có tên là "Ku Duc (Nguyen)" đã đăng tải dòng trạng thái "Cô Vy với dương tính tới rồi" và còn kèm theo đó là hình ảnh danh sách 12 trường hợp F2 liên quan đến một trường hợp là F1 tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức. Trong khi đó, Bà Rịa - Vũng Tàu lại chưa có ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Mặc dù, bài viết chưa được kiểm định thông tin nhưng rất nhiều dân mạng đã chia sẻ, lan truyền khắp mạng xã hội. Chính vì vậy, thông tin này đã gây ra nhiều hoang mang cho cộng đồng. Từ sự việc này, công an huyện Châu Đức đã nhanh chóng xác minh nguồn tin hư cấu này từ đâu truyền ra.

Qua làm việc, nam thanh niên tên Đ. thừa nhận là chủ tài khoản facebook và đồng thời cũng là người viết thông tin trên. Công an huyện Châu Đức đã lập biên bản về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên không gian mạng theo khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020 và đề xuất xử phạt theo quy định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-bi-xu-phat-5-trieu-dong-vi-dang-tin-co-vy-voi-duong-tinh-toi-roi-sai-su-that-409734.html