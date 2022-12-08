Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy làm hai người thương vong. Trong đó, chị D.T.H (sinh năm 2000, quê Bình Phước) tử vong; một người bị thương là nam giới (chưa rõ danh tính, là bạn nạn nhân đến chơi, ngủ lại).

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Online, sáng 8/12, Công an quận 12 (TP.HCM) đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến hai người thương vong xảy ra trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận.

Trước đó, khoảng 3h30 phút cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc lên từ căn nhà kết hợp cho thuê phòng trọ trên đường Đông Hưng Thuận 2, phường Đông Hưng Thuận (quận 12) nên đã hô hoán, cùng nhau dập lửa và trình báo cơ quan chức năng.

nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận 12 đã xuất 3 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường nhưng không triển khai do người dân đã xử lý - Ảnh minh họa: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận 12 đã xuất 3 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường nhưng không triển khai do người dân đã xử lý.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy làm hai người thương vong. Trong đó, chị D.T.H (sinh năm 2000, quê Bình Phước) tử vong; một người bị thương là nam giới (chưa rõ danh tính, là bạn nạn nhân đến chơi, ngủ lại).

Về tài sản, cháy khoảng 2/15m2 diện tích phòng trọ và cháy xém 1 chiếc nệm cũ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ việc là do nạn nhân tự thiêu (tự tử).

Hiện nguyên nhân vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng quận 12 (TP.HCM) điều tra, làm rõ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-oi-nam-nu-tre-thuong-vong-trong-can-phong-tro-boc-chay-nghi-do-tu-thieu-532814.html