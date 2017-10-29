Hy hữu: Xế hộp bất ngờ đâm đổ cột đèn khiến người đi đường bị thương nặng

Tin nóng 29/10/2017 10:35

Đang lưu thông trên đường, xế hộp bỗng dưng lao lên vỉa hè đâm đổ cột đèn khiến một người đi bộ bị chấn thương nặng.

Hôm nay, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên phố Láng Hạ, quận Đống Đa khiến một nạn nhân nhập viện trong trạng thái nguy kịch.

Cụ thể, khoảng 13 giờ 20 phút chiều qua (28/10), chiếu ô tô Audi màu trắng mang biển kiểm soát 30E – 37976 đang lưu thông trên phố Láng Hạ thì bất ngờ bị mất lái, lao lên vỉa hè, đâm đổ cột đèn cao khoảng chục mét.

Hy hữu: Xế hộp bất ngờ đâm đổ cột đèn khiến người đi đường bị thương nặng - Ảnh 1
Vụ tai nạn hy hữu xảy ra trên phố Láng Hạ, quận Đống Đa - Ảnh: Internet

Không may, cột đổ trúng một nam thanh niên đang đi bộ trên vỉa hè khiến người này bất tỉnh, chấn thương nặng vùng đầu, theo Saostar.

Hy hữu: Xế hộp bất ngờ đâm đổ cột đèn khiến người đi đường bị thương nặng - Ảnh 2
Cột đèn cao gần chục mét bị xế hộp sang trọng đâm đổ - Ảnh: Internet

Người dân xung quanh đã nhanh chóng chạy đến cầm máu, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Được biết, nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng L., nhân viên của một ngân hàng trên phố Láng Hạ.

Chiếc xe ô tô Audi bị hỏng phần đầu. Lái xe đã rời khỏi hiện trường sau khi gây ra tai nạn.

Hy hữu: Xế hộp bất ngờ đâm đổ cột đèn khiến người đi đường bị thương nặng - Ảnh 3
Người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, Công an phường Láng Hạ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời thông báo cho Đội CSGT Công an quận Đống Đa điều tra làm rõ nguyên nhân.

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