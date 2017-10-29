Đang lưu thông trên đường, xế hộp bỗng dưng lao lên vỉa hè đâm đổ cột đèn khiến một người đi bộ bị chấn thương nặng.

Hôm nay, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên phố Láng Hạ, quận Đống Đa khiến một nạn nhân nhập viện trong trạng thái nguy kịch.

Cụ thể, khoảng 13 giờ 20 phút chiều qua (28/10), chiếu ô tô Audi màu trắng mang biển kiểm soát 30E – 37976 đang lưu thông trên phố Láng Hạ thì bất ngờ bị mất lái, lao lên vỉa hè, đâm đổ cột đèn cao khoảng chục mét.

Không may, cột đổ trúng một nam thanh niên đang đi bộ trên vỉa hè khiến người này bất tỉnh, chấn thương nặng vùng đầu, theo Saostar.

Người dân xung quanh đã nhanh chóng chạy đến cầm máu, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Được biết, nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng L., nhân viên của một ngân hàng trên phố Láng Hạ.

Chiếc xe ô tô Audi bị hỏng phần đầu. Lái xe đã rời khỏi hiện trường sau khi gây ra tai nạn.

Nhận được tin báo, Công an phường Láng Hạ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời thông báo cho Đội CSGT Công an quận Đống Đa điều tra làm rõ nguyên nhân.