Đến hẹn lại lên, bà Nguyễn Phương Hằng lại livestream và bắt đầu vạch mặt một số nhân vật vô tình xuất hiện ngang cuộc đời bà như “áng mây u tối”.

Trong đợt livestream này, bà Nguyễn Phương Hằng show ra chủ đề Hội Vạch Mặt. Có lẽ với nhiều khán giả quen hóng hớt chuyện thiên hạ thì chẳng có gì mới mẻ tuy nhiên vào tay bà Phương Hằng thì lại là một câu chuyện khác.

Bà Hằng trong livestream tối 10/6 - Ảnh: Chụp màn hình

Đúng giờ, vị doanh nhân xuất hiện như "hoàng thái hậu" ngồi chỉ tay năm ngón rồi bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời trời đất rồi mới chịu quay vào chủ đề chính - Vạch mặt. Bà cho rằng mình không quan hệ với giới showbiz nhưng toàn bị thiên hạ chửi. Bên cạnh đó bà cho rằng họ đố kị, ganh ghét, phải chăng do bà quá nhiều kim cương?

Khán giả một phen trầm trồ khi bà bắt đầu vào chủ đề chính, ngoài các nhân vật cũ nên lướt qua như H.L, Phi Phi cô nương, cô gái mắm tôm… vị doanh nhân này còn điểm mặt đặt tên hai gương mặt được cho là người bạn từng thân thiết với bà.

Hai nhân vật xui rủi 'dính hạn' trên livestream của bà Hằng tối nay - Ảnh: Chụp màn hình

"Nói thật quý vị ạ, đây là 2 người tôi từng coi là bạn thân. Vậy mà giờ quay sang phản tôi. Họ đi kết nối với Mychio Phạm Ngà và những người khác để hạ bệ, sỉ nhục tôi trên mạng xã hội. Họ từng đến chỗ tôi, ăn ở miễn phí, vậy mà giờ quay sang đâm sau lưng tôi. Tôi đã đưa một người ra pháp luật rồi, giờ còn 2 người này, tôi sẽ xử từ từ quý vị ạ. Tôi nói thật, cũng chưa biết tôi được sao gì chiếu nhưng tôi cứ vạch mặt ai, người đó thân bại danh liệt, thúi hoắc luôn", bà Hằng chia sẻ.

Dù khán giả chẳng biết hai nhân vật trên là ai nhưng cũng kháo nhau “thì thôi có xem cho vui cũng đỡ buồn chán mùa COVID-19”. Không biết sắp tới còn ai xui rủi bị bà Hằng lôi vào danh sách đen của mình. Một số fan cứng của Idol Phương Hằng hóng hớt, tuy nhiên một số cư dân mạng đã bắt đầu ngán ngẩm với màn livestream quá dài tập của nữ cường nhà Đại Nam.

‘Trùm giang hồ’ điện ảnh khét tiếng tuyên chiến cực gắt với Nguyễn Phương Hằng, ngày tàn đã đến? Diễn viên Huỳnh Kiến Anh từng nổi tiếng với nhiều vai “trùm giang hồ” đã chính thức "dằn mặt" bà Nguyễn Phương Hằng bằng những bình luận thẳng thắn trên trang cá nhân cùng bạn bè.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hong-ba-phuong-hang-tiet-lo-danh-tinh-2-nguoi-ban-than-phan-phuc-bong-gio-cai-ket-than-bai-danh-liet-khi-bi-ba-vach-mat-408393.html