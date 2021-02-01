Hà Nội yêu cầu 10 trường THPT dự hội nghị tại Đại học FPT phân tích gấp các F, lấy mẫu xét nghiệm

Tối 31/1, UBND huyện Thạch Thất ra thông báo yêu cầu học sinh 10 trường THPT có dự hội nghị trải nghiệm tại Đại học FPT - Hòa Lạc nhanh chóng phân tích các F và lấy mẫu xét nghiệm, tham gia thực hiện cách ly COVID-19.

Tối 31/1, trường đại học FPT – Hòa Lạc xác nhận có một nam bệnh nhân N.H.L. (SN 2000, sinh viên Khoa Kỹ thuật phần mềm, trường Đại học FPT - Hòa Lạc). Liên quan đến ca nhiễm COVID-19 thứ 1815 này, có 52 F1 trên địa bàn và 10 người đã được đưa đi cách ly tập trung.

​Lịch trình cụ thể của nam bệnh nhân 1815 như sau

Ngày 22/1: BN về Hải Dương ăn cưới anh trai tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương.

Ngày 24/1: BN về nhà trọ tại thôn 3 Thạch Hòa, Thạch Thất, TP Hà Nội.

Ngày 25/1 – 28/1: BN học tại trường FPT.

Từ ngày 25/1, BN tham gia các hoạt động của nhà trường đến những hoạt động ngoại khóa.

Vào ngày 28/1, trường Đại học FPT tổ chức trải nghiệm có sự tham gia của trường 10 trường THPT trên địa bàn: THPT Cao Bá Quát, THPT Quốc Oai, THPT Hoài Đức A, THPT Phúc Thọ, THPT Thạch Thất, THPT Nguyễn Gia Thiều, THPT Hai Bà Trưng, THPT Tùng Thiện, THPT Ba Vì, THPT Phùng Khắc Khoan.

Thực hiện phong tỏa Đại học FPT - Hòa Lạc hôm 31/1 - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, lớp học của BN có 47 sinh viên thuộc các tỉnh: Hà Nội (20), Thái Bình (6), Nghệ An (5), Ninh Bình (2), Bắc Giang (1), Hải Phòng (1), Phú Thọ (1), Tuyên Quang (1), Nam Định (2), Hưng Yên (2), Bắc Ninh (1), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1), Quảng Ninh (1). Ngoài ra còn có 5 giáo viên, tất cả đều ở Hà Nội.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thạch Thất yêu cầu lãnh đạo trường FPT và các trường THPT kể trên thông báo đến tất cả các sinh viên, học sinh tham gia dự hội nghị trải nghiệm nhanh chóng phân tích các F để xử lý cách ly theo quy định. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm F1 có mặt tại trường và cách ly F1, F2.

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