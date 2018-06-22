Phát hiện thanh niên lạ mặt lẻn vào phòng trọ, để bảo vệ tính mạng đứa con nhỏ 10 tháng tuổi, chị N. đành phải chấp nhận cho “yêu râu xanh” hiếp dâm.

Ngày 21/6 vừa qua, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã tiến hành điều tra, truy xét đối tượng đột nhập phòng trọ, hiếp dâm chị N. (sinh năm 1993) tại xã Tam An.

Trước đó, sáng 19/6, anh Q. (chồng chị N.) đi làm nhưng quên khóa cửa. Lợi dụng cơ hội, một thanh niên lạ mặt lẻn vào phòng uy hiếp chị N. và con nhỏ 10 tháng tuổi để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Để bảo vệ con nhỏ, chị N. đồng ý để 'yêu râu xanh' hiếp dâm - Ảnh minh họa: Internet

Mặc cho chị N. van xin, kẻ này liên tục dùng dao uy hiếp, dọa giết hai mẹ con. Để bảo toàn mạng sống của đứa con nhỏ, chị N. đành để hắn thực hiện hành vi đồi bại.

Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Công ty TNHH MTV Bản Luật) cho biết nam thanh niên này đã phạm tội “Hiếp dâm”.

Theo quy định trong khoản 1 điều 141 Bộ luật hình sự 2015, tội này có thể bị phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Cụ thể: “Điều 141. Tội hiếp dâm

Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc bằng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm”.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-nho-10-thang-bi-doa-giet-me-can-rang-de-yeu-rau-xanh-cuong-buc-287548.html