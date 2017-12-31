Vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 28/12 tại thôn 8, xã Nga An. Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Minh Hùng (36 tuổi) đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ là chị Phạm Thị T. (35 tuổi) và 2 con gái là N.T.D. (11 tuổi) và N.H.A (5 tuổi) khiến 3 mẹ con chị T. tử vong tại chỗ.

Những ngày gần đây, dư luận chưa hết rúng động với thảm án chồng giết vợ và hai con nhỏ tại xóm 8, xã Nga An, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa).

Bà Lê Thị N. (hàng xóm) cho biết, buổi tối hôm xảy ra sự việc vẫn thấy vợ chồng anh Hùng chở 2 con gái đi ăn cỗ ở nhà bạn rất vui vẻ. Sáng hôm sau nghe tin Hùng giết vợ con, bà N. sững sờ, phải chạy sang nhà nạn nhân ngay vì nghĩ đây là tin giả. Bình thường, bà con láng giềng hay khen chị T. có phước lắm mới cưới được anh Hùng, không ngờ thảm kịch lại ập xuống gia đình họ.

Sau khi sát hại vợ con, Hùng dùng dao tự sát nhưng bất thành. Tiếp đó, nghi phạm đã gọi điện thông báo cho cán bộ thôn về việc mình vừa gây án, đề nghị công an tới bắt mình.

Một đồng nghiệp của chị T. (hiện đang dạy tại Trường Tiểu học xã Nga An) thông tin, tối 28/12 khi trao đổi công việc với chị T. qua điện thoại vẫn thấy chị rất vui vẻ, không có gì khác thường. Ở trường, giáo viên này có thành tích xuất sắc và sống rất hòa đồng. Khi nghe tin dữ, các thầy cô và học sinh vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Vụ thảm án xảy ra khiến nhiều người dân bàng hoàng. Ảnh: B.O

Ông Trịnh Văn Cường (xóm 8, xã Nga An, huyện Nga Sơn) cho biết, trước đây Hùng làm lái xe cho công ty vận tải. Tính tình hiền lành và hay giúp đỡ người khác, cũng không chơi lô đề hay cờ bạc. Hành động của Hùng khiến những người xung quanh chẳng thể lý giải nổi.

Cái chết của mẹ con chị T đã khiến gia đình, bà con lối xóm xót thương. Ngày đưa tiễn 3 mẹ con về nơi chín suối, không ai cầm được nước mắt. Có người là bạn bè, anh em của nạn nhân và có cả những người không quen biết vì nghe tin nên thương xót mà đến dự tang lễ.

Trao đổi với Dân Việt, chị Nguyễn Thị Tình (hàng xóm) không cầm được nước mắt: "Cháu D. là học sinh giỏi, đáng ra sáng hôm qua (30/12), cháu sẽ đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhưng trong lúc đang ngồi tại bàn học thì bị bố ruột sát hại. Nghĩ mà thương cho phận cháu mong manh quá".

Sau khi giết vợ con và tự sát bất thành, nghi phạm Nguyễn Minh Hùng hiện đang được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ tại bệnh viện, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án.