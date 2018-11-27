Cha đâm chết con, gia đình không cho khám nghiệm tử thi vì cho rằng đây là... việc riêng

Tin nóng 27/11/2018 14:58

Bị cha đâm trúng ngực trong lúc cãi nhau, mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Sau đó, cả nhà kéo đến bệnh viện đòi thi thể, không cho khám nghiệm tử thi.

Hôm nay (27/11), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận xác nhận với báo chí đã tạm giữ ông Nguyễn Văn Hà (49 tuổi, ngụ tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Đình Quân (27 tuổi, con trai của ông Hà).

Cha đâm chết con, gia đình không cho khám nghiệm tử thi vì cho rằng đây là... việc riêng - Ảnh 1
Hơn 20 người trong gia đình kéo đến bệnh viện đòi thi thể, không cho cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi - Ảnh: Zing

Trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 26/11, ông Hà và Quân xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, ông Hà dùng dao đâm vào ngực con trai. Mặc dù người nhà lập tức đưa anh vào Bệnh viện Tuy Phong cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Thi thể của nạn nhân sau đó được đưa đến nhà xác bệnh viện để cơ quan chức năng tiến hành giám định pháp y. Tuy nhiên, sau đó khoảng 20 người trong gia đình đến bệnh viện đập cửa nhà xác đòi đưa thi thể nạn nhân về nhà, không đồng ý cho cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi vì cho rằng đây là việc riêng của gia đình, theo Zing.

Cha đâm chết con, gia đình không cho khám nghiệm tử thi vì cho rằng đây là... việc riêng - Ảnh 2
Côn an địa phương phải tăng cường lực lượng để bảo vệ bệnh viện và thuyết phục gia đình nạn nhân - Ảnh: Trí thức trẻ

Nhận được thông tin, Công an huyện Tuy Phong đã tăng cường lực lượng đến bệnh viện bảo vệ đồng thời vận động người nhà nạn nhân. Đến khoảng 3 giờ sáng hôm nay, cơ quan chức năng mới có thể tiến hành giám định pháp y.

Hiện công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Khởi tố nghi can giết con và cháu ở khu đô thị Thanh Hà

Khởi tố nghi can giết con và cháu ở khu đô thị Thanh Hà

CQĐT khởi tố, bắt giam nghi can sát hại con trai và cháu ở khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, Thanh Oai.

Xem thêm
Từ khóa:   cha đâm chết con cha giết con tin án mạng

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 32 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào