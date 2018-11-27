Bị cha đâm trúng ngực trong lúc cãi nhau, mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Sau đó, cả nhà kéo đến bệnh viện đòi thi thể, không cho khám nghiệm tử thi.

Hôm nay (27/11), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận xác nhận với báo chí đã tạm giữ ông Nguyễn Văn Hà (49 tuổi, ngụ tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Đình Quân (27 tuổi, con trai của ông Hà).

Hơn 20 người trong gia đình kéo đến bệnh viện đòi thi thể, không cho cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi - Ảnh: Zing

Trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 26/11, ông Hà và Quân xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, ông Hà dùng dao đâm vào ngực con trai. Mặc dù người nhà lập tức đưa anh vào Bệnh viện Tuy Phong cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Thi thể của nạn nhân sau đó được đưa đến nhà xác bệnh viện để cơ quan chức năng tiến hành giám định pháp y. Tuy nhiên, sau đó khoảng 20 người trong gia đình đến bệnh viện đập cửa nhà xác đòi đưa thi thể nạn nhân về nhà, không đồng ý cho cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi vì cho rằng đây là việc riêng của gia đình, theo Zing.

Côn an địa phương phải tăng cường lực lượng để bảo vệ bệnh viện và thuyết phục gia đình nạn nhân - Ảnh: Trí thức trẻ

Nhận được thông tin, Công an huyện Tuy Phong đã tăng cường lực lượng đến bệnh viện bảo vệ đồng thời vận động người nhà nạn nhân. Đến khoảng 3 giờ sáng hôm nay, cơ quan chức năng mới có thể tiến hành giám định pháp y.

Hiện công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

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