Bộ trưởng Bộ Y tế: 'Tình hình diễn biến dịch ở Hải Dương khó lường và có thể kéo dài'

Tin nóng 14/02/2021 18:51

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chủ trì Bệnh viện dã chiến số 2 của Hải Dương: "Đang có nhiều vấn đề trong khu cách ly, có lây nhiễm chéo trong khu cách ly và chưa cắt đứt được chuỗi lây này".

Số ca nhiễm Covid-19 tại các tỉnh thành có dịch đã giảm mạnh. Tuy nhiên, tại Hải Dương, tình hình dịch bệnh vẫn đang rất “nóng”. Ngày 13/2 có 47/53 ca mắc trên cả nước là của Hải Dương, ngày 14/2 có 31/33 ca mắc tại địa phương này.

Tại cuộc họp trực tuyến chiều 14/2, ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chủ trì Bệnh viện dã chiến số 2 của Hải Dương cho biết: "Đang có nhiều vấn đề trong khu cách ly, có lây nhiễm chéo trong khu cách ly và chưa cắt đứt được chuỗi lây này".

Cụ thể, theo thông tin từ cuộc khảo sát nhanh tại 2 khu cách ly của Hải Dương sáng 14/2, trong những ngày qua đã có 80 F1 đang cách ly tại 2 khu này trở thành bệnh nhân dương tính. Theo đoàn khảo sát, vấn đề bố trí sắp xếp khu cách ly chưa ổn, người tiếp xúc gần với bệnh nhân, người có bệnh nền, phụ nữ có thai thay vì phải cách ly riêng nhưng ở đây vẫn cách ly chung.

covid 19
Tình hình Covid-19 ở Hải Dương đang ngày càng căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Nhà vệ sinh là khu để lây nhiễm nhưng ở đây có nhà vệ sinh dùng cho tới 60 người. Hiện tại, việc có 13.000 người cách ly tập trung, điều này khiến lãnh đạo Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) băn khoăn về kiểm soát dịch. Theo ông Dương Chí Nam, phó cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, mật độ cách ly hiện nay tại Hải Dương quá đông, trước đây có phòng 30 người, hiện nay đã giảm nhiều, nhưng số lượng cũng 10-15 người/phòng. Theo ông Nam, mật độ khu vực cách ly 5 người/phòng mới đảm bảo phòng dịch. 

Phát biểu tại phiên họp trực tuyến chiều 14/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, ông  đánh giá cao việc đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, truy vết ở Hải Dương. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay bình diện rộng thì kiểm soát được, nhưng những địa bàn riêng lẻ lại phức tạp, khiến dịch bệnh có thể kéo dài hơn. 

Ông Long cho biết, để sớm dập dịch, cần áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội rộng hơn, trong khi hiện nay Hải Dương mới chỉ áp dụng ở Cẩm Giàng và Chí Linh. 

Bộ trưởng Bộ Y tế: 'Tình hình diễn biến dịch ở Hải Dương khó lường và có thể kéo dài' - Ảnh 2

Covid-19 có thể để lại di chứng kéo dài đối với người nhiễm bệnh

Covid-19 có thể để lại di chứng kéo dài đối với người nhiễm bệnh

Nhiều người sau khi được chữa khỏi Covid-19 vẫn bị các di chứng đeo bám rất lâu như khó thở, đau ngực, rối loạn chức năng nhận thức và suy nhược kéo dài ít nhất là 12 tuần.

Xem thêm
Từ khóa:   virus Corora đại dịch bùng phát Covid-19 Hải Dương

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 23 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào