Bộ trưởng Bộ Y tế: 'Tình hình diễn biến dịch ở Hải Dương khó lường và có thể kéo dài'

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chủ trì Bệnh viện dã chiến số 2 của Hải Dương: "Đang có nhiều vấn đề trong khu cách ly, có lây nhiễm chéo trong khu cách ly và chưa cắt đứt được chuỗi lây này".

Số ca nhiễm Covid-19 tại các tỉnh thành có dịch đã giảm mạnh. Tuy nhiên, tại Hải Dương, tình hình dịch bệnh vẫn đang rất “nóng”. Ngày 13/2 có 47/53 ca mắc trên cả nước là của Hải Dương, ngày 14/2 có 31/33 ca mắc tại địa phương này.

Tại cuộc họp trực tuyến chiều 14/2, ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chủ trì Bệnh viện dã chiến số 2 của Hải Dương cho biết: "Đang có nhiều vấn đề trong khu cách ly, có lây nhiễm chéo trong khu cách ly và chưa cắt đứt được chuỗi lây này".

Cụ thể, theo thông tin từ cuộc khảo sát nhanh tại 2 khu cách ly của Hải Dương sáng 14/2, trong những ngày qua đã có 80 F1 đang cách ly tại 2 khu này trở thành bệnh nhân dương tính. Theo đoàn khảo sát, vấn đề bố trí sắp xếp khu cách ly chưa ổn, người tiếp xúc gần với bệnh nhân, người có bệnh nền, phụ nữ có thai thay vì phải cách ly riêng nhưng ở đây vẫn cách ly chung.

Tình hình Covid-19 ở Hải Dương đang ngày càng căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Nhà vệ sinh là khu để lây nhiễm nhưng ở đây có nhà vệ sinh dùng cho tới 60 người. Hiện tại, việc có 13.000 người cách ly tập trung, điều này khiến lãnh đạo Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) băn khoăn về kiểm soát dịch. Theo ông Dương Chí Nam, phó cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, mật độ cách ly hiện nay tại Hải Dương quá đông, trước đây có phòng 30 người, hiện nay đã giảm nhiều, nhưng số lượng cũng 10-15 người/phòng. Theo ông Nam, mật độ khu vực cách ly 5 người/phòng mới đảm bảo phòng dịch.

Phát biểu tại phiên họp trực tuyến chiều 14/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, ông đánh giá cao việc đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, truy vết ở Hải Dương. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay bình diện rộng thì kiểm soát được, nhưng những địa bàn riêng lẻ lại phức tạp, khiến dịch bệnh có thể kéo dài hơn.

Ông Long cho biết, để sớm dập dịch, cần áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội rộng hơn, trong khi hiện nay Hải Dương mới chỉ áp dụng ở Cẩm Giàng và Chí Linh.

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