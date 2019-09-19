Do mâu thuẫn, người em bắn vợ chồng anh trai khiến 2 người thương vong. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ việc.
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Vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa nay (19/9), tại tổ 9, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, Bình Phước vừa xảy ra vụ việc em bắn vợ chồng anh trai khiến 2 người thương vong. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Thấy (sinh năm 1949) và vợ là bà Bùi Thị Đàn (cùng sinh năm 1949).
Theo thông tin từ Vietnamnet, vào thời điểm xảy ra sự việc, Nguyễn Văn Có (em trai ông Thấy) chạy xe máy đến nhà anh trai. Tại đây, đối tượng Có và vợ chồng anh trai xảy ra mâu thuẫn đất đai, dẫn đến ẩu đả, xô xát.
Trong lúc cãi nhau, Có bất ngờ dùng một cây súng ngắn bắn anh trai và chị dâu khiến cả 2 gục xuống nền nhà. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Mặc dù được người thân nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng bà Đàn đã tử vong vì vết thương nặng ở lưng. Trong khi đó, ông Thấy bị bắn trúng chân và sượt ngang cổ, hiện đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Theo VTC, khi cơ quan công an có mặt để khám nghiệm thì phát hiện xe máy của nghi phạm có 4 can xăng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.