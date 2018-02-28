Bình Dương: Lạnh người lời nhắn cuối cùng chàng trai gửi mẹ và người yêu trước khi treo cổ tại phòng trọ

Tin nóng 28/02/2018 11:08

Nghe tin người yêu đi lấy chồng, T. đã để lại lời nhắn cho mẹ và người yêu trên tường rồi treo cổ tự tử tại phòng trọ.

Được biết nạn nhân tên N.T.T. (sinh năm 1988, quê ở Cai Lậy, Tiền Giang), hiện đang làm công nhân ở Bình Dương.

Theo thông tin của những người sống xung quanh, T. là một người sống rất tình cảm, vừa chia tay người yêu không lâu.

Sau khi từ quê lên Bình Dương không lâu thì T. nhận được tin người yêu đi lấy chồng. Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, mọi người còn nhìn thấy T. hay khóc một mình. 

Bình Dương: Lạnh người lời nhắn cuối cùng chàng trai gửi mẹ và người yêu trước khi treo cổ tại phòng trọ - Ảnh 1
Căn phòng T. thuê để đi làm ở Bình Dương - Ảnh: Internet

Sáng ngày 27/2, không thấy T. đi làm, nghĩ T. nhậu xỉn nên không ai gọi. Đến chiều tối cùng ngày, khi mọi người đi làm trở về vẫn không thấy T. mở cửa. Lúc này, một người bạn gần phòng nấu cơm nên gõ cửa mời T. qua ăn chung như bình thường. Không thấy T. trả lời, nghi có chuyện chẳng lành nên người này đã hô hoán cho mọi người đến phá cửa. Lúc xông vào, mọi người bàng hoàng phát hiện T. đã treo cổ trong phòng.

Trên bức tường phòng trọ của nạn nhân có ghi những dòng chữ cuối cùng mà T. gửi lại cho người yêu và mẹ: “Anh nhớ em. Tạm biệt tất cả. Con xin lỗi mẹ!”.

Bình Dương: Lạnh người lời nhắn cuối cùng chàng trai gửi mẹ và người yêu trước khi treo cổ tại phòng trọ - Ảnh 2
Dòng chữ chàng trai trẻ gửi lại cho mẹ và người yêu trước khi chết - Ảnh: Internet

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, vụ việc nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cảm thấy đáng tiếc cho chàng trai trẻ.

“Chàng trai còn quá trẻ sao lại suy nghĩ nông cạn như vậy, chết như vậy còn gia đình, người thân còn sống trên đời thì sao?”, M.N nói.

“Mạng sống của cha mẹ cho mình mà không biết trân trọng, lại đi tự tử vì một người con gái liệu có đáng không. Tương lai còn rất dài ở phía trước, vì một phút bồng bột mà giờ có ân hận cũng đã muộn màng”, Đ.V trách móc.

“Dù sao người cũng đã mất rồi, mọi người đừng nói lời cay đắng nữa. Con người chúng ta đôi khi cũng yếu đuối lắm. Nhưng những lúc như vậy, hãy nghĩ đến cha mẹ, người thân để có thêm động lực sống tiếp”, N.L bình luận.

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Clip: Bé trai bị treo cổ, lột quần đánh đập dã man khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Không chỉ treo cổ đứa trẻ lên xà ngang, người đàn ông này còn cởi quần bé rồi dùng roi đánh đập dã man.

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