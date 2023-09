Sau khi xô xát trong bếp, người vợ 71 tuổi dùng dao đâm chồng tử vong tại chỗ, lấy chiếu đắp lên thi thể rồi đi tự thú. Theo cơ quan điều tra, vợ chồng nạn nhân đã mâu thuẫn nhiều năm nay.

Chiều 3/1, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, trên địa bàn xã Tây An vừa xảy ra vụ án nghiêm trọng, nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn gia đình. Sau khi xô xát, người vợ dùng dao đâm chồng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khoảng 11 giờ ngày 2/1, ông N.V.T. (72 tuổi, trú thôn Đại Chí, xã Tây An, huyện Tây Sơn) và vợ là bà D.T.H. (71 tuổi) xảy ra cãi vã, xô xát tại nhà bếp. Trong lúc đánh nhau, bà H. cầm dao đâm trúng ngực ông T. khiến nạn nhân gục xuống sàn bếp.

Sau khi đâm chết chồng, bà H. dùng chiếu đắp lên thi thể rồi chạy xe đạp lên công an xã tự thú. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng lập tức xuống hiện trường xử lý và dẫn giải bà H. lên trụ sở Công an huyện.

Trao đổi với Sài Gòn Giải Phóng, Thượng tá Lê Văn Khải - Phó Trưởng Công an huyện Tây Sơn cho biết, vợ chồng bà H. đã mâu thuẫn nhiều năm nay và thường xuyên xảy ra cãi vã. Có lẽ bực tức đã lên đỉnh điểm khiến người vợ lớn tuổi hành động dại dột. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Con dao bà H. dùng đâm chồng tử vong - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Hôm qua (2/1), tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ án mạng vô cùng nghiêm trọng. Sau khi chém vợ tử vong, người chồng ra sau vườn treo cổ tự tử, bỏ lại hai con nhỏ bơ vơ.

Theo Trưởng Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai), nạn nhân tên Nga (khoảng 30 tuổi), bị chồng chém đứt lìa bàn tay và gây ra nhiều vết thương sâu ở đầu khiến tử vong tại chỗ. Sau khi sát hại vợ, người chồng đã ra sau vườn nhà treo cổ tự tử.

Hiện trường vụ án chồng giết vợ rồi tự tử ở Đồng Nai - Ảnh: Internet

Một số người hàng xóm cho biết, vợ chồng bà Nga có hai con nhỏ (bé trai 5 tuổi và bé gái 3 tuổi), hiện đã ly hôn. Trước khi xảy ra vụ án, bà Nga sống cùng con trai lớn ở nhà mẹ đẻ, bé gái ở với bố.

Nhân dịp Tết Dương Lịch, bà Nga đưa con trai về thăm bố và em gái. Đến trưa, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến thảm kịch đau lòng.

