Bị mẹ bạn gái 17 tuổi cho người đánh dằn mặt, thanh niên Bạc Liêu tử vong: Hé lộ nguyên nhân đau lòng

Tin nóng 11/05/2019 15:10

Để dằn mặt bạn trai của con gái, người mẹ nhờ người đe dọa thanh niên này. Tuy nhiên, vì ra tay quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Hôm nay (11/5), Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xác nhận với báo chí về việc đã triệu tập 10 người có liên quan để làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên tên Trần Trương Hiếu Lĩnh (24 tuổi, quê ở Bạc Liêu).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, tối 5/5, sau khi Lĩnh uống rượu trở về phòng trọ thì bất ngờ có một nhóm người xông vào phòng tấn công liên tục.

Bị mẹ bạn gái 17 tuổi cho người đánh dằn mặt, thanh niên Bạc Liêu tử vong: Hé lộ nguyên nhân đau lòng - Ảnh 1
Dãy trọ nơi Lĩnh ở và bị đánh - Ảnh: Internet

Sau khi đánh đập nạn nhân, nhóm người này rời khỏi hiện trường. Không lâu sau đó, Lĩnh thấy đau nên đã nhờ bạn đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên vì vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ, vụ việc xảy ra là do giữa con gái 17 tuổi của bà T.T.H (39 tuổi, quê Sóc Trăng) có mối quan hệ tình cảm, thường xuyên đi chơi riêng với Lĩnh.

Vì không đồng ý mối quan hệ này và muốn con gái chấm dứt với Lĩnh nên bà H. đã nhờ một nhóm người tìm đến phòng trọ để đe dọa, cảnh cáo bạn trai của con gái.

Bị mẹ bạn gái 17 tuổi cho người đánh dằn mặt, thanh niên Bạc Liêu tử vong: Hé lộ nguyên nhân đau lòng - Ảnh 2
Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai các đối tượng liên quan, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vì nhóm người này đã đánh Lĩnh quá tay nên nạn nhân đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai những người có liên quan, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc trên.

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Từ khóa:   giết người án mạng thương tâm

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