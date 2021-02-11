Bệnh viện Mắt TP.HCM tạm ngưng khám bệnh vì COVID-19

Tin nóng 11/02/2021 12:25

Sáng nay 11/2, bệnh viện Mắt TP.HCM đóng cửa tạm ngưng khám bệnh, do bệnh nhân mới nhiễm COVID-19 từng vào bệnh viện thăm người thân.

Ngày 11/2, Bệnh viện Mắt TP.HCM thông báo tạm ngưng khám bệnh cho đến khi có thông báo mới.

Cổng nhận bệnh viện phía đường Bà Huyện Thanh Quan và đường Nguyễn Thông dán chi chít thông báo với nội dung: “Do tình hình dịch bệnh khẩn cấp, Bệnh viện Mắt chỉ nhận những trường hợp cấp cứu. Bệnh viện Mắt tạm ngưng khám bệnh cho tới khi có thông báo mới”.

Bệnh viện Mắt TP.HCM tạm đóng cửa vì có bệnh nhân nhiễm COVID-19 từng vào bệnh viện thăm người thân. Trong thời gian thăm người thân người này có ghé qua căng tin của bệnh viện.

Ca mắc COVID-19 này cùng chồng (cũng đã mắc bệnh) từng đi ăn lẩu dê ở quán lẩu dê mà BN1979 - nhân viên bốc xếp hàng hoá ở sân bay Tân Sơn Nhất từng đến ăn.

Như đã đưa tin, đêm 10/2, ngành y tế TP.HCM thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khẩn cấp cho các cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Mắt TP.HCM. Thời gian lấy mẫu từ 10/2 đến sáng 11/2.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tất cả số cán bộ, nhân viên cần phải lấy mẫu của bệnh viện đến thời điểm này ước tính là 980 người. 

COVID 19

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