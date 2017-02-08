Bé trai 3 tuổi tử vong sau tai nạn giữa xe ben và xe máy ở Sài Gòn

Tin nóng 08/02/2017 22:14

Sau va chạm với xe ben, cả 4 người trên xe máy ngã xuống đường. Trong đó, bé trai 3 tuổi chết tại chỗ, hai người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 8.2, tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển xe ben BKS 57 – 2240, lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, hướng từ H.Nhà Bè về Q.1 (TP.HCM).

Bé trai 3 tuổi tử vong sau tai nạn giữa xe ben và xe máy ở Sài Gòn - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Trong lúc tài xế chuẩn bị ôm cua vào đường Nguyễn Văn Quỳ (Q.7, TP.HCM) thì va chạm với xe máy do một người đàn ông điều khiển chở theo một phụ nữ và hai cháu nhỏ, đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Bé trai 3 tuổi tử vong sau tai nạn giữa xe ben và xe máy ở Sài Gòn - Ảnh 2
Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: CTV

Cú va chạm khiến 4 người trên xe máy ngã xuống đường. Trong đó, một cháu trai 3 tuổi chết tại chỗ, người phụ nữ và cháu gái bị thương phải nhập viện cấp cứu; còn người đàn ông may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

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