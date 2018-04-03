Bên cạnh đối tượng Hải, chị Đoàn Thị Hồng Nga (30 tuổi, mẹ ruột bé trai) cũng bị cộng đồng chỉ trích rất nhiều. Theo hàng xóm tiết lộ, chị Nga dù biết người tình nghiện ngập, không có nghề nghiệp nhưng vẫn chấp nhận. Thậm chí, khi biết Hải thường xuyên đánh đập con trai mình, chị Nga vẫn nhắm mắt làm ngơ.

Những ngày qua, vụ việc cháu bé Nguyễn Thành Đạt (8 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước) nghi bị Nguyễn Văn Hải (21 tuổi, người tình của mẹ bé) bạo hành dã man dẫn đến tử vong được dư luận đặc biệt quan tâm.

Đặc biệt, hôm 16/3 vừa qua, Hải livestream trên Facebook cảnh bé trai sưng vù mông để khoe với bạn bè. Hắn còn bắt bé đi lòng vòng khắp phòng dù cậu bé không đi nổi, phải lết đi từng bước khó nhọc. Chị Nga biết chuyện vẫn thản nhiên tiếp tay cho người tình và cười nói vui vẻ.

Người thân cháu Đạt cho biết, chị Nga và Hải có quan hệ yêu đương được khoảng 6 tháng. Trước đó, Đạt sống với bà ngoại. Cách đây không lâu, chị Nga về đón cháu Đạt đi dù bà ngoại không đồng ý. Trong quá trình chung sống, bé Đạt nhiều lần bị Hải đánh đập, thân mình bầm tím, không đi lại được, có hôm lại bị Hải phạt quỳ trong nhà trọ, không cho ra ngoài.

Bé trai bị người tình của mẹ đánh đập, bắt đi quanh nhà để livestream trên Facebook - Ảnh chụp màn hình

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 27/3, chị Nga đi làm còn Hải ở lại phòng trọ với con riêng của người tình. Hải đi mua đồ ăn sáng về cho Đạt nhưng cháu bé không chịu ăn. Hải tức giận nên dọa dẫm sẽ đánh bé.

Bị dọa nạt nhưng cháu Đạt vẫn không ăn nên Hải đã dùng tay đấm mạnh vào ngực cháu rồi dùng chân đá thêm một cái vào hông làm Đạt ngã xuống bất tỉnh.

Thấy cháu tím tái thân thể, Hải gọi điện cho chị Nga đưa cháu Đạt đến Bệnh viện đa khoa Bình Phước cấp cứu. Khi tới nơi, bé Đạt đã tử vong. Ngay lập tức, Hải bàn bạc với chị Nga đưa thi thể cháu Đạt về nhà mình tại ấp 5, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh để tổ chức đám tang và chôn cất thì bị hàng xóm phát hiện, báo công an.

Đối tượng cũng thừa nhận đã nhiều lần dùng tay, chân đánh đập cháu Đạt mỗi khi bực tức.

Chị Nga và Hải thường xuyên đăng ảnh tình cảm lên Facebook - Ảnh: FBNV

Anh Nguyễn Ngọc Thành (cha ruột bé Đạt) tới bây giờ vẫn chưa thể tin con đã qua đời. Anh cho biết mình và chị Nga ly hôn do cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc. Tuy không sống cùng con trai, anh vẫn luôn quan tâm và thường xuyên thăm nom bé. Hôm biết tin con tử vong, người cha ngồi gục xuống đất khóc thảm thiết.

"Tôi cũng không biết nói sao cả, không hiểu mẹ nó thấy con bị đánh đập như vậy mà vẫn ngồi đó cười đùa vui vẻ. Giờ thằng bé cũng không thể sống lại được, tôi chỉ mong pháp luật xử lý đích đáng để đền mạng cho con của tôi", anh Thành nghẹn ngào nói.

Anh Thành từng tiết lộ thông tin bất ngờ khiến dư luận càng thêm phẫn nộ: 'Tôi tới đám tang thì thấy Nga ngồi cắn hạt dưa, cười thản nhiên, không có giọt nước mắt nào cho con. Tôi bước tới định nhìn mặt con lần cuối thì Nga xô ngã. Mẹ và chị ruột của Nga bước tới thì Nga xô xát luôn. Công an phải can thiệp' - Ảnh: Afamily

Bà nội bé Đạt cũng không giấu nổi sự phẫn nộ trước cái chết oan uổng của cháu mình. "Nó là mẹ, thấy con bị nhân tình của nó đánh đập như vậy mà vẫn thản nhiên che giấu. Chưa kể nó còn thông đồng với thằng đó để lo hậu sự thật nhanh cho con trai, tránh mọi người phát hiện nữa. Nói hổ dữ không ăn thịt con, đằng này con Nga lại nhẫn tâm như vậy. Tôi cũng muốn pháp luật phải xử thật công bằng, cả thằng Hải và con Nga phải chịu tội cho cái chết của cháu tôi", bà nội bé trai bức xúc nói.

Clip: Bà nội bé trai 8 tuổi bức xúc trước cái chết oan uổng của cháu mình

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.