Sau tiếng la thất thanh, hai chị em được phát hiện tử vong với nhiều vết chém trên người. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án mạng kinh hoàng này.

Trao đổi với báo chí, đại diện lãnh đạo Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến 2 chị em ruột tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị Lăng Bích Du (sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) và anh Lăng Viết Dương (sinh năm 1987, em trai của chị Du).

Theo thông tin trên Người lao động, vào khoảng 8 giờ 56 phút sáng nay (30/6), hàng xóm nghe tiếng chị Du la thất thanh khi chạy từ trong nhà ra.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng khiến 2 chị em tử vong - Ảnh: Internet

Sau khi chạy được khoảng 15m, chị Du ngã gục ngoài đường với nhiều vết chém trên người. Ngay sau đó, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Di Linh để cấp cứu nhưng chị đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng này.

Khi kiểm tra trong nhà, công an phát hiện em trai chị Du tử vong với 1 vết chém trên cổ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện một chiếc xe máy hiệu Wave Anpha màu đen mang biển số 90H2-2875 tại hiện trường.

Hiện công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng trên.

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