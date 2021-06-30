Tiểu sử Ninh Dương Lan Ngọc - Ngọc nữ của màn ảnh Việt với tài sản khủng tuổi 30

Diễn viên Lan Ngọc tên đầy đủ là Ninh Dương Lan Ngọc, sinh ngày 4 tháng 4 năm 1990, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ khi còn nhỏ Lan Ngọc đã rất ngưỡng mộ bố và từng có ý định nối nghiệp bố trở thành một nữ cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, cơ duyên đưa đẩy cuối cùng người đẹp lại đến với nghệ thuật.

Với ngoại hình xinh đẹp, thái độ nghiêm túc với nghề nghiệp, không ngừng phấn đấu nên Ninh Dương Lan Ngọc đã dần khẳng định được tên tuổi của mình trong làng showbiz Việt. Mỗi ngày trôi qua của cô là thành công nối tiếp thành công nhưng không ngừng thử thách bản thân với nhiều vai diễn. Vì vậy, tiểu sử Ninh Dương Lan Ngọc nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Gia đình Lan Ngọc có 3 người con, cô là con thứ, trước cô một chị gái và sau cô có một em trai. Trong nhà, Lan Ngọc lì lợm và ngang bướng nhất. Vì thế, từ bé cô cũng bị ăn đòn nhiều nhất. Cô cũng chia sẻ, vì muốn ba mẹ chú ý, mong được quan tâm nhiều hơn nên bản thân mới vậy chứ không dạng phá làng phá xóm hay hư thân mất nết gì. Mẹ cô rất nghiêm, không ngại cho ăn đòn nếu con cái không nghe lời. Ngược lại thì ba nhẹ nhàng và thích phân tích phải trái, đúng sai rõ ràng.

Lan Ngọc là con thứ, được bố mẹ ủng hộ hết mình vì nghệ thuật

Bố cô cũng là người giàu tình cảm, vậy nên khi Lan Ngọc được đề cử giải thưởng, ông còn in giấy hướng dẫn gửi cho hàng xóm, đồng thời cũng nhờ mọi người gửi tin nhắn bình chọn cho cô. Thậm chí khi cô ra mắt phim mới còn đưa cả dòng họ đến để chụp hình, chúc mừng. Có lẽ chính sự yêu thương, ủng hộ về mặt tinh thần là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ giúp cô ngày càng vững bước trên con đường nghệ thuật.

Con đường nghệ thuật của Ninh Dương Lan Ngọc

Trước khi nổi tiếng và có sự nghiệp thành công như bây giờ Lan Ngọc cũng phải trải qua thời kỳ vô cùng khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ đứng cho mình trong làng giải trí Việt. Sau 8 năm lao động miệt mài cô nàng đã có chỗ đứng trong showbiz. Sự nghiệp tỏa sáng, tài sản giàu có và nhan sắc ngày càng thăng hạng khiến không ít người ngưỡng mộ.

Tiếng vang đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Lan Ngọc là vai Nương trong bộ phim “Cánh đồng bất tận”. Từ sau thành công này, cô nàng được nhiều đạo diễn để ý và giao cho nhiều vai diễn nặng ký. Cô được đảm nhiệm nhiều vai diễn ấn tượng trong những bộ phim đình đám “Tèo Em”, Vừa đi vừa khóc, Nguyệt thực, Tấm cám – Chuyện chưa kể, Găng tay đỏ. Đặc biệt vô cùng thành công với bộ phim “Cô Ba Sài Gòn”.

Với ngoại hình xinh đẹp và có năng lực diễn xuất ổn định, cô ngày càng hoàn thiện mình hơn trong nghiệp diễn, đóng quảng cáo và clip ca nhạc. Ninh Dương Lan Ngọc đã dần khẳng định tên tuổi của mình trong làng showbiz Việt.

Lan Ngọc là diễn viên thực lực được đánh giá cao về diễn xuất

Cô đã nhận được một loạt các giải thưởng danh giá như:

Giải cánh Diều Vàng Việt Nam cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Phim điện ảnh năm 2010 và 2015.

Giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại liên hoan phim quốc gia lần thứ 17.

Giải Mai Vàng cho Nữ diễn viên điện ảnh năm 2011

Năm 2012, giành giải diễn viên nữ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cánh Diều Vàng

Diễn viên nữ được yêu thích nhất trong Liên hoan phim Kim Ke ở Trung Quốc năm 2011

Đặc biệt, vào cuối năm 2018, cô tham gia dự án phim “Gái già lắm chiêu”, cô đã thoát được hình tượng trẻ trung để vào vai “gái giàu” đầy gợi cảm, xinh đẹp và sang trọng. Không ngừng tiến lên, cô cũng khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng của mình một lần nữa khi nhận lời tham gia bộ phim “Cua lại vợ bầu”. Bộ phim này đã trở thành bộ phim có doanh thu và đưa tên tuổi của cô lên một cột mốc mới.

Có lẽ vì có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật và ý thức làm mới hình ảnh của bản thân nên mỗi lần Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện là một vai diễn trưởng thành hơn. Bên cạnh đó, cô cũng tích cực tham gia các hoạt động khác để trở thành một nghệ sĩ đa năng trong lòng khán giả.

Trong năm 2019, cũng là một năm vô cùng thành công với Ninh Dương Lan Ngọc. Nữ diễn viên tham gia chương trình Chạy Đi Chờ Chi (phiên bản Việt của truyền hình thực tế Running Man nổi tiếng của Hàn Quốc). Chương trình này cùng với sự tham gia của Trấn Thành, Ngô Kiến Huy… đã mang lại cho khán giả một chương trình thú vị, đầy ắp tiếng cười.

Lan Ngọc đạt được nhiều giải thưởng về diễn xuất

Bên cạnh sự nghiệp, đóng phim, người đẹp cũng tích cực tham gia các hoạt động showbiz khi xuất hiện dày đặc trong các gameshow truyền hình khác như Ơn giời cậu đây rồi, Chị em chúng mình, Quý ông đại chiến, Bảy nụ cười xuân…

Ninh Dương Lan Ngọc giàu có cỡ nào?

Bên cạnh những vai diễn ấn tượng, Ninh Dương Lan Ngọc còn sở hữu khối tài sản khiến không ít người ngưỡng mộ. Cô có nguồn thu nhập khủng từ đóng quảng cáo, vì vậy ngoài biệt danh ngọc nữ, khán giả còn ưu ái gọi cô nàng là nữ hoàng quảng cáo thế hệ mới. Ở nơi đâu cũng thấy xuất hiện hình ảnh của cô. Hiện nay, rất nhiều nhãn hàng chọn mặt gửi vàng, tin tưởng vào sức hút của nữ diễn viên nên chọn cô làm đại diện thương hiệu. Chính vì vậy, thu nhập của Lan Ngọc hiện tại phải thuộc dạng top đầu showbiz Việt.

Ngoài ra, Lan Ngọc có nguồn thu nhập từ việc kinh doanh với vai trò bà chủ của một tiệm spa, một quán chè và một nhà hàng ẩm thực Thái tại TP.HCM. Nhờ vậy, sau 8 năm hoạt động nghệ thuật, cô đã sở hữu xe sang, cùng loạt hàng hiệu đắt đỏ chẳng thua kém bất kỳ mỹ nhân nào tính đến năm 2018.

Cô cũng đã sở hữu 2 căn nhà riêng cao cấp tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích khá rộng rãi, thoải mái, không gian sống tiện ích, luôn tận hưởng được những giây phút riêng tư, thảnh thơi thực thụ.

Không chỉ có vậy, trong năm 2019, Ninh Dương Lan Ngọc đã 2 lần khiến dân mạng trầm trồ khi tự thưởng cho bản thân những chiếc nhẫn kim cương đắt giá.

Việc khoe nhẫn kim cương đắt tiền cũng không phải là điều quá xa xỉ với Lan Ngọc. Bởi cô đang là gương mặt được giới chuyên môn đánh giá cao về cả khả năng diễn xuất và sức hút với khán giả. Hơn nữa hơn, các bộ phim cô đóng đều là vai chính, đạt doanh thu cao, cộng với các chương trình thực tế, gameshow có sự xuất hiện của cô đều có lượng xem nằm trong hạng Top. Chính vì vậy, cát xê của cô cũng nằm trong top cao nhất nhì trong làng giải trí Việt.

Ở tuổi 30, Lan Ngọc vô cùng giàu có

Tuy rất thành công, giàu có nhưng đường tình duyên lại khá lận đận. Cũng giống như bao người phụ nữ khác, cô cũng sống và yêu hết mình. Nhưng khi thất bại trong nhiều cuộc tình thì Lan Ngọc không tin vào đời sống hôn nhân. Tuy nhiên, 2 năm vừa rồi cô nàng cũng đã được truyền cảm hứng rất nhiều từ những cặp đôi quá đỗi hạnh phúc như Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Vì vậy, cô nàng muốn có một đám cưới để được hưởng thụ cuộc sống vợ chồng thực thụ. Nhưng ở thời điểm hiện tại cô vẫn chưa tìm được một nửa phù hợp với mình.

Qua đây có thể thấy được, Ninh Dương Lan Ngọc là một ngọc nữ của màn ảnh Việt. Cô nàng rất thành công trong sự nghiệp tuy nhiên tình duyên còn lận đận, chính vì vậy, khi nhìn vào tiểu sử Ninh Dương Lan Ngọc, người hâm mộ vẫn còn một chút đượm buồn về mặt tình cảm khiến cho cuộc đời cô chưa hoàn toàn trọn vẹn.