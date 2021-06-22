Tiểu sử Lại Văn Sâm - Người đàn ông “hấp dẫn” và “quyền lực” của VTV3

Trước giờ Lại Văn Sâm rất kín tiếng trong việc đời tư. Mãi đến khi nghỉ hưu ở VTV, nhà báo Lại Văn Sâm mới cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống riêng. Lại Văn Sâm đã lấy vợ và sinh con khi còn ở Nga. Trước khi ông về hưu thì người ta chỉ biết rằng ông có một người con trai thành đạt là đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng. Làm cùng nghề với bố nên cả hai thường xuyên làm việc chung với nhau trong nhiều chương trình.

Lại Văn Sâm sinh năm 1958 tại Việt Trì, Phú Thọ. Hiện nay, ông được biết đến với vai trò là người dẫn chương trình truyền hình, nhà báo, biên tập viên của đài truyền hình VTV Việt Nam. Đặc biệt, ông là một trong những người đề xuất, đưa ra các chương trình truyền hình trên kênh VTV3. Đến thời điểm hiện tại, Lại Văn Sâm vẫn là cái tên rất hot với khán giả, đảm nhiệm vai trò là một trưởng ban biên tập cho kênh truyền hình VTV3.

Gặp và nên duyên với vợ trong thời gian đi học tại Nga, năm 1981 Lại Văn Sâm về nước. Tuy nhiên, thời điểm đó cả nước đang cắt giảm biên chế, bản thân ông không thể xin được việc làm. Suốt những thời gian khó khăn, Lại Văn Sâm sống nhờ vào việc giúp bán hàng với gia đình vợ ở chợ Đồng Xuân. Ông đã giúp phiên dịch khi có khách người Nga tới mua hàng. Chính vợ và gia đình vợ đã bảo bọc, nuôi dưỡng ông suốt những năm tháng khó khăn đó. Cũng chính nhờ việc phụ mẹ vợ bán hàng, phiên dịch mà Lại Văn Sâm được người quen giới thiệu vào làm ở VTV.

Còn người vợ của ông dường như vẫn là một bí ẩn. Bởi nhiều người vẫn không biết rõ tên người bạn đời của Lại Văn Sâm là gì? Khán giả truyền hình chỉ biết một ít thông về vợ ông thông qua những lời ông kể. Lại Văn Sâm luôn dùng những ngôn từ đầy trân trọng và yêu thương để nhắc tới vợ. Nhìn lại chặng đường trở thành 1 nhà báo, MC nổi tiếng của Lại Văn Sâm không thể thiếu hình bóng bà xã.

Nói về việc không chia sẻ nhiều hình ảnh vợ con, ông cho biết, chính việc nổi tiếng cũng mang lại không ít phiền phức cho ông, ngay cả việc cùng gia đình đi ăn nhà hàng cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Vì vậy, ông rất hiếm khi chia sẻ chuyện gia đình vợ con trên sóng truyền hình hay trên các mặt báo.

Tuy hiếm khi chia sẻ nhưng ông một lòng hướng về gia đình. Vì vậy, gia đình luôn hạnh phúc và yên tâm. Đến thời điểm hiện tại, khi đã ở độ tuổi U60, bà xã vẫn tháp tùng MC Lại Văn Sâm tới trường quay, chăm lo trang phục cho ông rồi cùng ông trở về nhà. Đến khi Lại Văn Sâm quay xong, bà sẽ trở lại trường quay, cùng ông ra về. Tình cảm của hai vợ chồng ông khiến bao người ngưỡng mộ.

Hành trình gian nan trở thành MC, nhà báo nổi tiếng

Ít ai biết răng Lại Văn Sâm không phải học báo mà ông du học ở Liên Xô trong 12 năm với tấm bằng nghiên cứu tiếng Hindu. Vì vậy, con đường ông đi đến với nghề báo, MC cũng khá là gian truân. Từ năm 1975 đến 1987, Lại Văn Sâm học tập và nghiên cứu tại Liên Xô chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Hindu. Sau khi về nước, ông phụ bán hàng cho mẹ vợ ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội.

Cuối năm 1987, ông đến thử việc tại Đài Truyền hình Việt Nam làm biên dịch viên cho các bản tin thể thao của Liên Xô sang tiếng Việt. Thời đó, ông được giao nhiệm vụ phụ trách biên tập và bình luận các chương trình thể thao của Liên Xô và thế giới hàng tuần.

Lại Văn Sâm sau một thời gian dài miệt mài làm việc đã trở nên rất nổi tiếng

Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc với đài truyền hình, nhưng không được nhận vào làm chính thức. Vậy nên vào năm 1988 ông dừng làm việc tại đài truyền hình và quay về công việc cũ ở chợ Đồng Xuân. Sau nửa năm thì ông quay lại làm việc cho đài truyền hình Việt Nam, đúng vào thời điểm Giải vô địch bóng đá châu Âu diễn ra tại Đức. Lúc này, VTV rất cần người để tường thuật và tổng kết các sự kiện. Vào thời đó, các chương trình bình luận bóng đá thường chỉ là chương trình phát lại, công việc bình luận cũng khá vất vả vì thiếu nhân sự.

Vậy nên ngay khi vào làm lại, Lại Văn Sâm cùng với Trần Tiến Đức, Vũ Huy Hùng được giao nhiệm vụ tường thuật trực tiếp các trận đấu của Thế vận hội Mùa hè 1988 tại Seoul. Đây cũng là năm đầu tiên Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp một sự kiện thể thao của thế giới.

Đến năm 1992, ông tạm dừng việc bình luận thể thao để chuyển sang chuyên về dẫn dắt chương trình VKT. Đến năm 1995, ông chuyển về làm cho VTV3.Với những phấn đấu, lao động không ngừng, đến ngày 5 tháng 10 năm 2008, Lại Văn Sâm được nhận giải thưởng “Người dẫn chương trình gameshow được yêu thích nhất” của Đài Truyền hình Việt Nam, kết quả của cuộc bầu chọn do Tạp chí Truyền hình tổ chức.

Con trai Lại Bắc Hải Đăng làm cùng nghề với Lại Văn Sâm

Đến hiện nay, ông được cho là người đàn ông “hấp dẫn” khi tham gia dẫn các chương trình của đài. Bởi lối dẫn giản dị, tinh tế, mộc mạc, rất cuốn hút người xem, kéo rating của chương trình lên cao. Bên cạnh đó, người ta cũng cho ông cái danh xưng là người đàn ông quyền lực ở VTV bởi ông đang là trưởng ban biên tập của VTV3 và đảm nhiệm nhiều trọng trách tại Đài truyền hình Việt Nam, không riêng gì việc làm người dẫn chương trình. Hơn nữa, ông đã mở đường cho một chương trình mới và rồi sau đó lại lặng lẽ rút lui nhường chỗ cho người mới sau khi game show đã tạo được sức hút. Vai trò người mở đường đó hiếm có ai thành công được như ông.

Năm 2017, Lại Văn Sâm chính thức nghỉ hưu tại Đài Truyền Hình Việt Nam. Tuy nhiên ông vẫn xuất hiện ở một số chương trình và sự kiện với tư cách là MC hoặc khách mời.

Lại Văn Sâm có một người con tài giỏi

Lại Văn Sâm khá kín tiếng về đời tư nhưng ai cũng biết ông có cậu con trai cực kỳ tài giỏi đó là đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng. Theo thông tin, Lại Bắc Hải Đăng sinh năm 1979 tại Liên Xô, trong thời gian bố anh đang đi du học. Lên 2 tuổi, anh trở về nước cùng gia đình. Sau đó anh học Học viện Báo chí & Tuyên truyền, khóa 16.

Anh cũng có cơ hội cùng bố đến làm việc trong ngành truyền hình từ rất sớm. Mặc dù có ông bố tài giỏi, nổi tiếng, nhưng anh không hề dựa hơi mà luôn cố gắng vượt qua danh tiếng của bố và đi lên bằng chính thực lực của mình và được mọi người công nhận.

Sau một thời gian anh được làm quen với VTV, anh muốn trau dồi cho mình thêm nhiều kỹ năng hơn nữa để phát triển ngành truyền hình nước nhà. Anh tạm gác công việc và quyết định đi du học thạc sĩ ngành Truyền hình tại ĐH Monash, Melbourne, Australia. Sau khi tốt nghiệp, không phụ sự kỳ vọng của mọi người, anh trở về và bắt tay vào công việc làm đạo diễn cho hàng loạt chương trình ăn khách như Ai Là Triệu Phú, Điều Ước Thứ 7…

Tuy nhiên, có một điều vô cùng thú vị, khi ra trường và đến đài truyền hình làm việc, anh rất ít khi gọi Lại Văn Sâm bằng bố mà gọi bằng anh. Anh gọi ông bằng một cái tên thân thương là “anh Sâm”. Đây cũng là quy ước ngầm của hai bố con. Hai bố con đã thống nhất rằng, khi vào cơ quan thì cả hai chỉ là đồng nghiệp, hỗ trợ nhau trên tinh thần công việc, nhưng về nhà thì khác. Tuy nhiên, do đã quen miệng ở nơi làm việc nên đôi lúc Hải Đăng vẫn gọi bố là “anh”.

Từ khi nghỉ hưu Lại Văn Sâm dành thời gian cho gia đình nhiều hơn

Trong sự nghiệp của mình, Lại Bắc Hải Đăng đã gặt hái thành công với nhiều chương trình như Đồ Rê Mí, Rung chuông vàng, Vườn cổ tích, Ai là triệu phú… Tuy nhiên, cho dù là người ta giỏi đến đâu thì đôi lúc cũng phạm phải một số sai lầm. Là đạo diễn của chương trình Điều ước thứ 7, anh đã gây ra một lỗi nghiêm trọng, không thực hiện đúng quy trình thẩm tra thông tin, phát sóng thiếu cẩn trọng, thiếu chặt chẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Vậy nên vào ngày 17/1/2015 lãnh đạo VTV đã quyết định tạm đình chỉ tổng đạo diễn và biên tập viên của chương trình Điều ước thứ 7 để tiến hành kiểm điểm, xem xét việc xử lý kỷ luật. Thời gian đó anh bị đình chỉ rồi thuyên chuyển về VTV Huế, vào TP.HCM làm phó giám đốc VTV9. Đến năm 2017, khi nhà báo Lại Văn Sâm về hưu, anh được bổ nhiệm làm phó ban VTV3.

Cũng giống như người bố Lại Văn Sâm, Lại Bắc Hải Đăng cũng rất kín tiếng vì không muốn chuyện đời tư bị dư luận săm soi, bàn tán.

Qua đây có thể thấy được, cả một tiểu sử Lại Văn Sâm chứa bao sự khó khăn nhưng cũng đầy trái ngọt. Nhưng có lẽ quả ngọt nhất chính là có một gia đình hạnh phúc, có một người con trai tài giỏi nối nghiệp mình.