Tiểu sử Hồ Bích Trâm - Thông minh, xinh đẹp, tài năng nhưng tình duyên lận đận

Hồ Bích Trâm tên thật là Hồ Thị Bích Trâm, sinh ngày 1/12/1991, tại Quảng Ngãi. Tuổi thơ của cô là những ngày cơ cực bởi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả lại thêm vấn đề gia đình ly tán. Vì vậy, ngay từ nhỏ cô đã sống rất vất vả. Cha cô một mình gà trống nuôi con. Có lẽ do cuộc sống quá khổ cực nên khi mới 15 tuổi Hồ Bích Trâm đã nung nấu ý định rời quê vào Sài Gòn lập nghiệp. Cũng từ đây, cô bắt đầu chinh phục miền đất hứa, xây dựng sự nghiệp của mình.

Là một cô gái tài năng, thông minh, xinh đẹp, Hồ Bích Trâm được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim ăn khách như “Đường hoang lạc bước”, “Hoa cúc xanh”, “Mơ hoang”, “Vùng hạ chuyển mình”, “Con đường hoàn lương”... Những bộ phim này cô đều đóng rất tròn vai, thể hiện rất rõ tính cách và chiều sâu của nhân vật. Hiện nay, cô là một trong những diễn viên thực lực của màn ảnh Việt.

Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, ưa nhìn nên năm 2009, sau thời gian dài vừa làm vừa học và khi được người anh họ gợi ý thì cô nộp đơn đăng ký thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Thật may mắn cô đã đậu vào top 100 thí sinh của khoa diễn viên.

Khi vào đến Sài Gòn, công việc đầu tiên cô làm chính là phụ việc ở quán cơm. Khi làm ở đây, thấy cô rất ham học nhưng gia cảnh nghèo khó mà phải bỏ học, người chủ quán cơm đã giúp đỡ, cho cô đi học lớp bổ túc vào buổi tối.

Tuổi thơ của Hồ Bích Trâm đầy khó khăn

Tuy nhiên, khi cuộc đời mới khởi sắc được chút thì cô nhận được tin báo cha bị bệnh nặng. Lúc này cô vừa làm kiếm tiền trang trải học phí và chữa bệnh cho cha. Tuy nhiên, sau một thời gian cứu chữa thì cha cô không thể qua khỏi, cô phải tạm nghỉ học để về chịu tang cha.

Cha mất, nhà chỉ còn hai anh em nương tựa nhau mà sống. Cũng đã có lúc cô muốn từ bỏ tất cả, nhưng nghĩ lại lời căn dặn của cha phải cố gắng học cho thành người. Vậy nên cô lại tiếp tục phấn đấu. Cô nhanh chóng quay lại trường đi học.

Năm 2010, Hồ Bích Trâm quyết định đăng ký dự thi MissTeen, bất ngờ lọt vào top 20 và giành giải Miss thân thiện. Kể từ sau chương trình này cô nàng đã được nhiều chương trình và đạo diễn chú ý mời đóng phim.

Tuy nhiên, trong năm đầu tiên do nhà trường quản lý rất gắt gao nên Hồ Bích Trâm chỉ nhận những công việc nhỏ như làm người mẫu ảnh, gõ hủ tiếu thuê hay bán cà phê trên vỉa hè… Sau đến năm thứ 2, vì cuộc sống rất khó khăn nên cô giấu thầy cô nhận show diễn bên ngoài để trang trải mọi chi phí sinh hoạt.

Hành trình chinh phục khán giả của Hồ Bích Trâm

Có thể nói cuộc thi MissTeen chính là bước đệm hoàn hảo giúp Hồ Bích Trâm được biết đến nhiều. Đồng thời có cơ hội làm quen với nhiều nghệ sĩ, có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Nhờ đó cô được mời tham gia casting nhân vật Hoa thầy bói trong bộ phim Hoàng tử xấu trai của cố đạo diễn Châu Huế. Đây là vị đạo diễn vô cùng nổi tiếng với bộ phim Những nẻo đường phù sa. Sau buổi casting cô đã được nhận vai nhờ cái giọng giả tiếng đặc trưng vùng Quảng Ngãi. Đây cũng là vai diễn đầu trong đời của cô. Trong 4 tháng trời đồng hành cùng bộ phim, vai Hoa thầy bói khá xuất sắc, nhận được sự yêu thích từ khán.

Từ dấu ấn của bộ phim này, Hồ Bích Trâm bắt đầu định hướng rõ ràng hơn về sự nghiệp và hoạt động nghệ thuật. Các đạo diễn, hãng phim ở Sài Gòn đã trực tiếp liên hệ, ký hợp đồng và giao cho cô nhiều vai diễn chính, thứ chính. Có những bộ phim cô đóng thứ chính còn lấn át cả vai nữ chính và đánh giá cô rất cao. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ, đến bây giờ cô đã sở hữu cho mình cả một gia tài phim đồ sộ như: “Đường hoang lạc bước”, “Hoa cúc xanh”, “Mơ hoang”, “Vùng hạ chuyển mình”, “Con đường hoàn lương”, “Mẹ hổ dạy con dâu”, “Con gái bố già”, “Đánh tráo số phận”... Thông qua những bộ phim này cô từng bước chinh phục khán giả.

Bằng diễn xuất đỉnh cao Hồ Bích Trâm đã chinh phục được khán giả hâm mộ

Bên cạnh các bộ phim truyền hình, Hồ Bích Trâm cũng được các nhà đài mời tham gia các gameshow. Với sự thông minh và hoạt ngôn của mình, Hồ Bích Trâm càng ngày càng được khán giả yêu thích thích hơn. Vì vậy, mỗi một tập gameshow “Cùng nhau tỏa sáng”, “Nhanh như chớp”, “Siêu bất ngờ”, “Một nửa hoàn mỹ”, “Bộ ba siêu đẳng”... của các kênh truyền hình của VTV, HTV, Today TV, THVL mà có sự tham gia của cô đều nhận được lượt xem online rất khủng, điều này góp phần tạo nên sự thành công cho chương trình.

Đến hiện tại, Hồ Bích Trâm là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng, được rất nhiều đạo diễn và các chương trình game show mời tham gia. Sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực hết mình thì trái ngọt cũng đã đến với cô.

Tình duyên lận nhưng cuối cùng cũng đã có quả ngọt

Mặc dù rất thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của cô rất lận đận. Cô trải qua khá nhiều mối tình, trong đó có hai người đồng nghiệp. Thật không may cả hai đều không đi đến kết thúc viên mãn. Sau 2 mối tình này người chịu tổn thương vẫn là cô. Cô là người bị lừa dối. Đặc biệt là mối tình với diễn viên Minh Luân. Mối quan hệ lúc bắt đầu đều đẹp và khi kết thúc luôn ồn ào, gây mệt mỏi cho cả hai rồi còn phiền lòng khán giả. Cô đã tổn thương rất nhiều nhưng vì yêu mà tha thứ. Nhưng rồi nhận ra Minh Luân vẫn còn tình cảm với người yêu cũ thì cô đã không thể chấp nhận và dứt khoát chia tay. Chính vậy nên giờ cô nàng không muốn quen người trong showbiz nữa.

Đường tình duyên của Hồ Bích Trâm khá lận đận

Những mối tình trước của cô đều khá ồn ào nên đến với ông xã hiện tại Hồ Bích Trâm khá kín tiếng. Cô quyết định yêu trong lặng lẽ, yên ắng để tránh ồn ào. Hồ Bích Trâm chia sẻ, cả hai người đã trải qua nhiều năm tìm hiểu, gắn bó trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Chuyện kết hôn là chuyện hệ trọng và được tính toán trong thời gian dài chứ không phải một sớm một chiều.

Cho đến tận ngày cưới, khán giả cũng chưa biết được mặt chú rể của Hồ Bích Trâm là ai. Mọi người chỉ biết thông tin Hồ Bích Trâm cưới khi cô đăng tải hình ảnh diện váy cưới kèm theo thông báo sẽ kết hôn vào ngày 5.5. Cô cũng khẳng định theo chồng nhưng không bỏ cuộc chơi. Cô cũng gửi lời cảm ơn khán giả đã yêu mến, ủng hộ và đồng hành cùng mình suốt thời gian qua.

Trong hình ảnh được đăng tải, Hồ Bích Trâm khéo léo giấu mặt chú rể. Cô làm đám cưới ở nhà, ở quê vì mong muốn ba là người chứng kiến con gái đi lấy chồng. Hiện tại, Hồ Bích Trâm đã công khai hình ảnh của chồng tương lai với công chúng. Cô cũng tiết lộ anh làm kinh doanh nhưng không phải là đại gia. Anh hơn cô 7 tuổi. Chính sự chững chạc của anh khiến nữ diễn viên thấy ấm áp khi ở bên cạnh. Nữ diễn viên cũng chia sẻ: “Anh ấy không chỉ thương tôi mà thương cả gia đình tôi nữa, đó là điều tôi cảm thấy rất trân trọng và quyết định đi tới hôn nhân.”

Hiện tại Hồ Bích Trâm đã hạnh phúc viên mãn bên chồng là doanh nhân

Hồ Bích Trâm kết hôn ở tuổi 31 cũng khiến nhiều khán giả vui mừng và gửi lời chúc phúc. Hôn lễ của cô đã được tổ chức vào ngày 5-5 tại quê nhà Quảng Ngãi. Sau đó, cặp đôi sẽ tổ chức báo hỷ với khách mời là nghệ sĩ, bạn bè và người thân tại TP. Hồ Chí Minh.

Vậy là cuối cùng sau bao nhiêu ồn ào tình ái, bị người ta phản bội, Hồ Bích Trâm cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình. Chính điều này giúp khán giả cũng cảm thấy ấm lòng hơn khi nhìn lại tiểu sử Hồ Bích Trâm một lần nữa.