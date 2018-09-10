Vóc dáng thon gọn cũng hóa mập mạp, lộ đầy khuyết điểm vì 8 cách phối đồ sai lầm này

Quần lửng thực sự rất phổ biến. Nhưng nếu sở hữu đôi chân ngắn, thiết kế quần này sẽ làm lộ rõ khuyết điểm về chiều cao. Hơn nữa, quần lửng ống loe còn khiến cơ thể trông mập mạp hơn - Ảnh: Brightside

Trong bài viết mới đây, Brightside đã đưa ra 8 lỗi phối, chọn trang phục khiến cơ thể lộ ra các khuyết điểm dù bạn sở hữu vóc dáng thon gọn.

Nếu tính chất công việc phải đi lại nhiều, tốt hơn là bạn nên mặc quần dài. Thiết kế quần dài quá mắt cá sẽ giúp bạn trông cao ráo hơn rất nhiều.

7. Váy bất đối xứng

Kiểu váy này thu hút sự chú ý đến đôi chân. Vì thiết kế không đối xứng, kiểu váy này làm cho chân trông ngắn hơn, tăng thêm kích thước hông và eo của bạn - Ảnh: Brightside

Biện pháp khắc phục:

Các cô gái có chiều cao trung bình nên tránh phong cách này. Váy ngắn trên gối sẽ trông đẹp hơn.

6. Kiểu váy xòe búp bê

Đây là kiểu váy tuyệt vời cho các cô gái 12 tuổi. Do đó, kiểu váy búp bê này làm nổi bật thực tế là bạn đang cố gắng để trông trẻ hơn - Ảnh: Brightside

Biện pháp khắc phục:

Để thay thế chiếc váy này, hãy chọn kiểu ôm body, ngắn để làm cho đôi chân trông dài hơn. Nếu sở hữu chiều cao lí tưởng, bạn nên mặc chiếc váy dài để làm nổi bật vẻ đẹp của hông và eo.

5. Váy peplum

Phong cách này làm nổi bật vòng eo nhưng sẽ tăng thêm vài cân cho vòng 2 và 3 - Ảnh: Brightside

Biện pháp khắc phục:

Nếu muốn khoe vòng eo, hãy chọn một thiết kế peplum có bèo nhúng đẹp, bó sát cơ thể để không làm mông to ra quá mức. Nếu muốn giấu bụng, bạn nên thử một chiếc váy có thiết kế eo cao, hơi xòe phía dưới.

4. Áo choàng

Tuy mang đến vẻ ngoài sang trọng như phong cách này làm cho phụ nữ trông tròn trịa và lùn hơn - Ảnh: Brightside

Biện pháp khắc phục:

Nếu vẫn muốn diện áo choàng, hãy chọn thiết kế đơn giản, màu sắc trung tính được làm từ vải mềm.

3. Áo len form rộng

Mặc dù áo form rộng hay free size được thiết kế để che giấu những khuyết điểm trên cơ thể tuy nhiên những cô gái mỏng manh không phù hợp với chúng - Ảnh: Brightside

Biện pháp khắc phục:

Nếu quyết định mặc chiếc áo len form rộng, bạn có thể thêm chiếc thắt lưng hoặc diện cùng quần cạp cao, sơ vin để làm nổi bật eo giúp cơ thể cân đối hơn.

2. Áo len body cổ lọ tay lửng

Chiếc áo len cổ cao ôm body tối màu sẽ làm lộ rõ những khuyết điểm trên cơ thể dù bạn sở hữu vóc dáng thon gọn hay mập mạp - Ảnh: Brightside

Biện pháp khắc phục:

Đừng mặc chiếc áo cổ cao có phần tay lửng. Để nhấn mạnh phần eo thon gọn, bạn có thể sơ vin gấu áo vào váy hoặc quần mặc cùng. Để giấu vòng eo đầy mỡ thừa, nên chọn áo len ôm body có màu sắc tươi mới.

1. Váy suông chữ A

Kiểu váy suông chữ A này làm cho bạn trông mập mạp hơn. Đặc biệt, nếu may từ loại vải quá cứng, nặng, vóc dáng sẽ càng thêm tròn trịa - Ảnh: Brightside

Biện pháp khắc phục:

Vóc dáng của bạn sẽ trở nên cân đối, cao ráo hơn nếu chọn chiếc váy chữ A chiết eo rõ ràng, chất vải nhẹ nhàng. Ngay cả những cô gái hơi tròn trịa cũng sẽ trông cân đối hơn với kiểu dáng váy thiết kế phần eo rõ ràng này.

Hãy tránh xa 8 lỗi phối đồ trên để có thể tôn lên lợi thế vóc dáng thon gọn hay che giấu những khuyết điểm một cách hoàn hảo.