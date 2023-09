9 món đồ đã lỗi thời, phụ nữ U40 muốn có gu thời trang sang trọng, hợp xu hướng phải tránh xa

Theo Brightside, 9 thiết kế sau đây đã không còn thịnh hành nữa, do đó, bạn nên tránh diện chúng nếu mong muốn trở thành người sành thời trang.

Váy, áo được may từ ren tổng hợp thường có form thiếu cứng cáp, hơi nhàu và cũ kỹ. Ngược lại, loại ren cao cấp sẽ mang đến cho người diện vẻ ngoài sang trọng hơn.

Giày thể thao đế độn

Thay vì đi đôi giày đế độn cồng kềnh và lỗi thời, bạn nên chọn mẫu sneaker đơn giản, màu sắc tươi sáng - Ảnh: Brightside

Không chỉ lỗi thời, giày đế độn phía trong khiến bạn di chuyển vô cùng khó khăn. Thay vào đó, bạn nên chọn thiết kế sneaker có đế bằng, màu sắc tươi sáng.

Áo len đan nổi

Một nhược điểm lớn của áo len đang vân nổi là chúng chứa các chất hóa học không lành mạnh đối với làn da. Ngoài ra, kiểu thiết kế này tạo cảm giác người diện trông mập hơn.

Thay vào đó, hãy chọn chiếc áo len được dệt thật tinh tế, màu sắc trung tính, thiết kế này cực kỳ phù hợp với xu hướng thời trang thu - đông.

Sự khác biệt hoàn toàn giữa áo len đan nổi và dệt máy tinh tế - Ảnh: Brightside

Váy maxi voan

Tuy chiếc váy maxi voan trông nhẹ nhàng, nữ tính nhưng lại không có vẻ sang trọng. Để thiết kế này mang đến vẻ ngoài hiện đại hơn, bạn nên chọn chất liệu kate có họa tiết sọc.

Váy maxi voan trông rất quê mùa - Ảnh: Brightside

Quần Jeggings tối màu

Hãy diện quần jean màu denim thay vì chiếc jeggings tối màu - Ảnh: Brightside

Jeggings là thiết kế quần dáng ôm được may từ chất liệu kaki pha jean. Đây là kiểu dáng thịnh hành của những năm 2015 - 2016.

Để có vẻ ngoài hợp xu hướng, bạn nên chọn mẫu quần jean màu denim sáng phối cùng chiếc áo phông đơn giản.

Quần ống rộng bo gấu

Quần ống suông lửng mang đến vẻ thời thượng, cổ điển - Ảnh: Brightside

Những chiếc quần ống rộng kiểu Ấn Độ đã đi vào dĩ vãng, do đó, nếu muốn diện đồ thoải mái, phụ nữ nên chăm mặc thiết kế ống suông, lửng.

Quần short bo

Chiếc quần short bó sát khiến một số vùng nhạy cảm lộ ra - Ảnh: Brightside

Thiết kể quần legging ngắn với chất liệu thun co giãn, bó sát vào cơ thể chỉ phù hợp trong các buổi tập luyện thể thao. Nếu bạn diện mẫu quần này, một số vùng nhạy cảm sẽ lộ ra khiến người đối diện ái ngại trong lúc trò chuyện. Do đó, hãy thay thế chúng bằng thiết kế quần short kaki màu be để có cái nhìn hoàn hảo hơn.

Áo khoác nhung

Áo khoác lửng từ chất liệu nhung sẽ khiến bạn già đi cả chục tuổi - Ảnh: Brightside

Thu, đông là khoảng thời gian lên ngôi của áo khoác da, da lộn với kiểu dáng khỏe khoắn, phóng khoáng. Không những thế, thiết kế này còn giúp chị em sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và năng động. Do đó, vào thời điểm cuối năm, bạn nên sắm ngay cho mình mẫu áo khoác này.

Thay thế 9 thiết kế lỗi thời trên bằng những gợi ý cụ thể từ Brightside, bạn sẽ trở thành một tín đồ thời trang thực thụ.