Váy cưới của loạt mỹ nhân Việt và xu hướng đang được các cô dâu ưa chuộng hiện nay

Gần đây nhất là đám cưới của Diệu Nhi và Anh Tú, cô nàng cũng đã chọn kiểu thiết kế 5 in 1 trong ngày trọng đại của mình, biến hoá đủ mọi phong cách từ ballgown lộng lẫy cho đến váy ngắn cocktail quyến rũ hiện đại. Bộ váy cưới này cũng có thể tháo các chi tiết như phần trễ vai hay thay đổi đuôi váy thành nhiều phiên bản khác nhau.

Trong ngày trọng đại, chắc chắn chị em phụ nữ luôn muốn bản thân xinh đẹp và rực rỡ nhất. Vì thế, nhiều cô dâu đã chọn thuê hoặc may nhiều bộ váy khác nhau vì không muốn bản thân “một màu” trong lễ cưới. Tuy nhiên, việc thay nhiều bộ váy cưới sẽ cầu kì và tốn nhiều thời gian, giờ đây, bạn không cần phải làm như vậy khi xu hướng váy cưới tích hợp đang dần phổ biến và được ưa chuộng hơn ở Việt Nam.

Mẫu váy cưới tích hợp có thể được thiết kế theo dạng 3 in 1, 5 in 1 hay thậm chí là 20 in 1. Từ một kiểu dáng váy bên trong, cô dâu sẽ thay đổi, biến hoá thành nhiều mẫu khác nhau bằng cách gắn thêm phần cổ, trễ vai, tay dài, nơ hay tùng váy dài tùy thích. Nhờ vậy, chỉ cần mặc một bộ váy, cô dâu đã có thể biến hoá từ cổ điển, sang trọng, quyến rũ hay những kiểu thiết kế phi truyền thống cho phần vui chơi sau đó.

Theo đó, stylist Khúc Mạnh Quân đã từng chia sẻ về mẫu váy cưới đa dạng này rằng: “Xu hướng mặc váy cưới tích hợp đã có từ 3-5 năm trước. Tôi nghĩ lý do khiến nó được ưa chuộng ở thời điểm hiện tại là dịch bệnh ảnh hưởng đến lối tiêu dùng và xu hướng bảo vệ môi trường bùng nổ. Cả nhà thiết kế và khách hàng đều muốn tiết kiệm hơn. Họ muốn có chiếc váy giúp mình biến hóa nhiều kiểu nhưng không mất thời gian và công sức”.

Đặc biệt, mẫu váy cưới tích hợp này khiến cô dâu không phải tốn sức thay nhiều lần, vừa tiết kiệm được thời gian vừa năng động hơn. Người mặc chỉ cần gắn thêm vài chi tiết hoặc bỏ vài chi tiết là đã trở thành mẫu váy cưới mới.

Chiếc váy còn phù hợp với đám cưới có cả người lớn tuổi và bạn bè của cô dâu. Trong lúc làm lễ chính, có nhiều phụ huynh nên các cô dâu có thể chọn mẫu váy cưới truyền thống, cổ điển với phần tùng váy dài sang trọng. Ở bữa tiệc sau đó, cô dâu có thể bỏ tùng váy dài đi để diện bộ váy ngắn nhằm thoải mái vui chơi cùng bạn bè.

Thay vì dành nhiều thời gian cho việc thay nhiều bộ váy, cô dâu có thêm thời gian để quây quần, vui chơi cùng với gia đình, bạn bè. Đặc biệt, sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại còn mang lại nét cá tính riêng cho người mặc. Đó chính là những lý do khiến mẫu váy cưới tích hợp dần trở nên phổ biến hơn.

Nhà thiết kế Kim, người tạo ra mẫu váy cưới 20 in 1 từng chia sẻ về lý do thiết kế mẫu váy này: “Sau quá trình tìm hiểu, tôi thấy nhiều khách hàng thích sở hữu váy cưới chứ không còn muốn thuê như ngày trước. Việc chi hàng trăm triệu đồng và mặc váy đúng một lần gây lãng phí. Từ đó, tôi quyết định tạo ra chiếc váy đa năng”.

Không chỉ thay đổi từ váy lễ thành váy tiệc, thiết kế tích hợp độc đáo còn có thể trở thành bộ váy ngắn trên gối, kèm các phụ kiện. Thay vì gắn các kiểu cổ hay tay dài, nhà thiết kế tập trung vào chi tiết trễ vai hoặc quây ngực nhằm khoe phần cổ, vai hay xương quai xanh quyến rũ cho cô dâu. Phần ball-gown hay peplum phù hợp với lễ cưới trang trọng. A-line hoặc tea-length sẽ dành cho tiệc đón khách.

Thêm kiểu tay off-shoulder, cô dâu như có chiếc váy khác để chụp ảnh. Thân dưới có lớp organza tơ tằm làm điểm nhấn hay được may theo kiểu mullet lại phù hợp với những cô dâu yêu thích sự quyến rũ, muốn khoe đôi chân dài. Phối với chi tiết choker đính đá, dải sequin lấp lánh hoặc bridal-cape và tháo hoàn toàn tùng váy, cô dâu sẽ có chiếc váy cá tính phù hợp với bữa tiệc độc thân.

Cùng một mẫu váy cưới nhưng cô dâu có thể biến hoá thành nhiều phong cách khác nhau.

Nhiều cô dâu chia sẻ bản thân rất thích mẫu váy cưới đa dạng này như: “Tôi thực sự thấy tiện lợi khi mặc váy tích hợp nhiều kiểu. Ban đầu, tôi dự tính thuê váy cho ngày cưới của nhà gái. Sau khi thấy chiếc váy 20 in 1, tôi quyết định chọn nó để mặc cho cả tiệc nhà gái và nhà trai” hay “Vì dáng người nhỏ và cũng khá ốm, tôi trông không quá nặng nề khi bỏ phần tùng váy nhanh chóng”. Có thể thấy, mẫu váy cưới tích hợp tiện lợi và cá tính này đang dần chiếm ưu thế, được các cô dâu quan tâm và lựa chọn ngày càng nhiều.

Một vài điểm cần lưu ý

Diện mẫu váy tích hợp này, cô dâu có thể gặp vài rắc rối nhỏ nếu chưa quen. Việc có một nhà thiết kế đi bên cạnh sẽ có lợi cho cô dâu hơn trong việc tránh những tai nạn không đáng có.

Bởi vì những mẫu váy cưới tích hợp chính là những chi tiết gài gắn vào trong áo, nếu khâu gắn vào không cẩn thận sẽ khiến các phần bị bung ra, hoặc nếu có ai đó vô tình dẫm lên váy sẽ khiến phần tà bị tụt ra. Đây là một số điểm hạn chế của váy tích hợp so với những chiếc váy truyền thống hiện đại.

Điển hình như trong ngày lễ trọng đại của Diệu Nhi, phần vai váy bị bung ra trong lúc cô chuẩn bị tung bông. Việc chỉnh lại váy có hơi khó khăn khiến Diệu Nhi lúng túng và phải có sự hỗ trợ kịp thời của stylist.

Mẫu váy cưới tích hợp gặp sự cố khiến Diệu Nhi lúng túng xử lý.

Bên cạnh đó, về cách chọn dáng váy, đối với những cô dâu có thân hình mũm mĩm, hãy ưu tiên chọn những thiết kế trễ vai, có tay bồng ra và dáng váy xòe. Nếu có cổ ngắn, cô dâu nên chọn những mẫu thiết kế cổ cao để cân bằng lại tỷ lệ cơ thể.