Thử ngay những kiểu tóc xoăn ngắn ấn tượng nhất năm 2018

Nhập từ khóa “tóc xoăn ngắn 2018” lên thanh tìm kiếm của Google là chị em sẽ nhận được vô vàn kết quả. Nào là tóc xoăn ngắn ngang vai, tóc xoăn ngắn lọn to, rồi tóc xoăn ngắn mặt tròn.... một loạt các ý tưởng tuyệt vời để chị em thỏa sức thay đổi mái tóc theo ý muốn.

1. Tóc xoăn ngắn lọn to

Tóc xoăn ngắn lọn to. Ảnh minh họa: Internet.

Mang đậm phong cách hiện đại và sự mới lạ, trẻ trung, đầy cá tính nên tóc xoăn ngắn lọn to rất được nhiều bạn trẻ yêu thích. Khác với các kiểu tóc xoăn ngắn khác thường bị chê nhiều hơn khen thì kiểu tóc này lại khiến nhiều chị em “chết mê chết mệt”. Lý do đơn giản bởi vì tóc vừa xoăn vừa được biến hóa với những lọn tóc to mang đến cho chị em sự khác biệt không thể lẫn vào đâu được.

Tóc xoăn ngắn lọn to có một đặc điểm tuyệt vời đó là nó phù hợp với gần như mọi khuôn mặt, trừ trái xoan, tròn bầu hay những khuôn mặt nhiều góc cạnh. Chị em có thể dễ dàng thay đổi phong cách cho chính mình bằng việc kết hợp trang điểm đẹp và ăn mặc thời thượng.