Thử ngay những kiểu tóc xoăn ngắn ấn tượng nhất năm 2018

Tóc xoăn ngắn luôn là lựa chọn thông minh cho các cô nàng muốn che khuyết điểm trên khuôn mặt. Vậy thì cùng thử ngay những kiểu tóc xoăn ngắn đẹp nhất năm 2018 này nhé.

Nhập từ khóa “tóc xoăn ngắn 2018” lên thanh tìm kiếm của Google là chị em sẽ nhận được vô vàn kết quả. Nào là tóc xoăn ngắn ngang vai, tóc xoăn ngắn lọn to, rồi tóc xoăn ngắn mặt tròn.... một loạt các ý tưởng tuyệt vời để chị em thỏa sức thay đổi mái tóc theo ý muốn. Dưới đây sẽ là một vài gợi ý làm tóc xoăn ngắn mà chị em có thể tìm hiểu để chọn cho mình một kiểu ưng ý nhất nhé.

1. Tóc xoăn ngắn lọn to Tóc xoăn ngắn lọn to. Ảnh minh họa: Internet. Mang đậm phong cách hiện đại và sự mới lạ, trẻ trung, đầy cá tính nên tóc xoăn ngắn lọn to rất được nhiều bạn trẻ yêu thích. Khác với các kiểu tóc xoăn ngắn khác thường bị chê nhiều hơn khen thì kiểu tóc này lại khiến nhiều chị em “chết mê chết mệt”. Lý do đơn giản bởi vì tóc vừa xoăn vừa được biến hóa với những lọn tóc to mang đến cho chị em sự khác biệt không thể lẫn vào đâu được. Tóc xoăn ngắn lọn to có một đặc điểm tuyệt vời đó là nó phù hợp với gần như mọi khuôn mặt, trừ trái xoan, tròn bầu hay những khuôn mặt nhiều góc cạnh. Chị em có thể dễ dàng thay đổi phong cách cho chính mình bằng việc kết hợp trang điểm đẹp và ăn mặc thời thượng.

Trường hợp nếu chị em không muốn tóc xoăn lọn to thì có thể thử với tóc xoăn lọn nhỏ. Tuy nhiên, kiểu tóc này lại mang đến sự ngọt ngào, dịu dàng nên vẻ cá tính của chị em sẽ bị giảm đi đáng kể đấy. 2. Tóc xoăn ngắn ngang vai Tóc xoăn ngắn ngang vai. Ảnh minh họa: Internet. Nếu đang sở hữu một mái tóc ngang vai và giờ muốn thay đổi nó từ đơn điệu, tẻ nhạt sang một kiểu tóc đẹp và hợp hơn thì tóc xoăn ngắn ngang vai là lựa chọn lý tưởng. Kiểu tóc này mang đến cho chị em sự tự nhiên, tóc xoăn nhẹ nhàng nên không mất nhiều thời gian tạo kiểu. Đó còn chưa kể phần đuôi tóc bồng bềnh nên dù đi chơi hay làm việc bạn cũng đều cảm thấy rất thoải mái. Mặc dù không quá nổi bật như các kiểu tóc ấn tượng khác nhưng tóc xoăn ngắn ngang vai vẫn có nét gì đó rất riêng. Một số chị em đặc biệt phù hợp với kiểu tóc này. Nếu hứng thú, chị em có thể ra hẳn các salon tóc chuyên nghiệp để được tư vấn kỹ lưỡng và chọn được màu tóc đẹp nhất. 3. Tóc xoăn ngắn mặt tròn Tóc xoăn ngắn mặt tròn. Ảnh minh họa: Internet. Tóc xoăn ngắn mặt tròn có đặc điểm là tóc được uốn cụp vào trong để ôm lấy khung xương hàm. Vì thế nên kiểu tóc này phù hợp để che khuyết điểm cho những gương mặt góc cạnh. Ngoài ra, nếu chị em đang tìm kiếm một kiểu tóc không quá phổ biến mà vẫn tạo được vẻ dịu dàng, yêu kiều thì cũng hãy nên nghĩ tới tóc xoăn ngắn mặt tròn nhé. Chúc chị em thành công với 3 kiểu tóc xoăn ngắn ấn tượng này.

Tổng hợp các kiểu tóc đẹp nhất năm 2018 cho nữ Những kiểu tóc đẹp nhất năm 2018 cho nữ này chắc chắn sẽ khiến bạn chỉ muốn lao ra một salon tóc gần nhà để đổi kiểu tóc ngay đấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-ngay-nhung-kieu-toc-xoan-ngan-an-tuong-nhat-nam-2018-283352.html