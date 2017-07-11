Thời trang khó tả của Midu khiến cư dân mạng giật mình

Thời trang 11/07/2017 14:38

Gần đây, trong một sự kiện, Midu đã khiến mọi người "giật mình" khi khoác trên mình bộ trang phục khó hiểu và "xấu lạ".

Midu là một trong những hot girl hiếm hoi trong giới showbiz có phong cách thời trang được công chúng khen ngợi và dành cho những mỹ từ như "tinh khôi", "thanh khiết", "trong sáng" hay "dịu dàng". 

Dạo gần đây, Midu quyết định thay đổi phong cách bản thân, từ thời trang kín đáo, dễ thương sang những bộ trang phục sexy và quyến rũ hơn để phù hợp với độ tuổi của mình.

Tuy nhiên, trong một sự kiện gần đây, Midu đã khiến mọi người "giật mình" khi chọn cho mình một bộ trang phục khó hiểu và có phần "xấu lạ". 

Thời trang khó tả của Midu khiến cư dân mạng giật mình - Ảnh 1
Vẻ đẹp và thần thái của Midu cũng không thể gỡ gạc cho bộ trang phục "xấu lạ" của cô - Ảnh: Internet

Thời trang khó tả của Midu khiến cư dân mạng giật mình - Ảnh 2
Phần ngực một bên mất bên còn, phần ống quần rộng thùng thình và quá dài khiến cho bộ trang phục không được cân đối - Ảnh: Internet

Thời trang khó tả của Midu khiến cư dân mạng giật mình - Ảnh 3
Tuy rằng bộ trang phục giúp cho Midu trông cao hơn với đôi chân dài miên man. Nhưng vì sự biến tấu quá đà trong thiết kế đã khiến bộ cánh này trông "xấu lạ" và quan trọng hơn là nó không phù hợp với phong cách của Midu - Ảnh: Internet

Sau khi hình ảnh đi dự sự kiện của Midu được chia sẻ, cư dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận về bộ trang phục khó hiểu của cô nàng.

Nhiều bình luận cho rằng vì Midu là người học trong ngành thiết kế nên phong cách thời trang của cô khác với mọi người.

Cụ thể như sau: "Giảng viên thiết kế thời trang nên phải lạ", hay: "Nói thật là người bên thiết kế giỏi quá hay sao mà thiết kế như thế này".

Thời trang khó tả của Midu khiến cư dân mạng giật mình - Ảnh 4
Cư dân mạng đều hốt hoảng trước trang phục khó hiểu của Midu và nhiều bình luận ví bộ đồ của cô như "nồi cháo lòng" hay "2 xô nước di động" - Ảnh: Internet 

Thời trang khó tả của Midu khiến cư dân mạng giật mình - Ảnh 5
Dù bộ trang phục có là "thảm họa" thì cũng không thể làm lu mờ được vẻ đẹp của hot girl Midu trong mắt người hâm mộ. Một bình luận nhận xét: "Chị vẫn cứ đẹp kiểu thần tiên tỉ tỉ" - Ảnh: Internet

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