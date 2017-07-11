Thời trang khó tả của Midu khiến cư dân mạng giật mình

Gần đây, trong một sự kiện, Midu đã khiến mọi người "giật mình" khi khoác trên mình bộ trang phục khó hiểu và "xấu lạ".

Midu là một trong những hot girl hiếm hoi trong giới showbiz có phong cách thời trang được công chúng khen ngợi và dành cho những mỹ từ như "tinh khôi", "thanh khiết", "trong sáng" hay "dịu dàng". Dạo gần đây, Midu quyết định thay đổi phong cách bản thân, từ thời trang kín đáo, dễ thương sang những bộ trang phục sexy và quyến rũ hơn để phù hợp với độ tuổi của mình.

Tuy nhiên, trong một sự kiện gần đây, Midu đã khiến mọi người "giật mình" khi chọn cho mình một bộ trang phục khó hiểu và có phần "xấu lạ".

Sau khi hình ảnh đi dự sự kiện của Midu được chia sẻ, cư dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận về bộ trang phục khó hiểu của cô nàng. Nhiều bình luận cho rằng vì Midu là người học trong ngành thiết kế nên phong cách thời trang của cô khác với mọi người. Cụ thể như sau: "Giảng viên thiết kế thời trang nên phải lạ", hay: "Nói thật là người bên thiết kế giỏi quá hay sao mà thiết kế như thế này".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thoi-trang-kho-ta-cua-midu-khien-cu-dan-mang-giat-minh-218719.html