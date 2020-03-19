Tất tần tật về phong cách bohemian

Thời trang 19/03/2020 17:06

Bohemian là cái tên được nhiều bạn trẻ nhắc đến trong vài năm trở lại đây. Nếu bạn chưa biết thì hãy cùng tìm hiểu mọi thứ về phong cách bohemian ngay sau đây.

Nội dung bài viết

Phong cách bohemian đã xuất hiện cách đây khoảng 200 năm. Đó là một phong cách thời trang thể hiện sự phóng khoáng, thoải mái, tự do và yêu đời. Đây đang là xu hướng được các bạn yêu thích thời trang lựa chọn như để khẳng định bản thân mình. Trang phục này rất thích hợp cho mùa hè. Hãy tìm hiểu kỹ hơn về bohemian cũng như cách phối đồ sao cho hợp lý nhất.

Phong cach bohemian 1
Phong cách bohemian đa dạng và phóng khoáng - Ảnh minh họa: Internet

Phong cách bohemian là gì?

Bohemian còn được biết đến với tên gọi khác là boho. Đó chính là phong cách riêng của cộng đồng những người Bohemia và người dân du mục sinh sống tại châu Âu. Từ nguồn cảm hứng này, các nhà thiết kế thời trang đã sáng tạo ra những bộ trang phục phóng khoáng và tự do, thể hiện sự khao khát phá bỏ mọi giới hạn, định kiến từ đó sống thật với con người mình.

Phong cách bohemian bắt đầu xuất hiện từ năm 1830 và cho đến nay cũng đã có sự thay đổi, phát triển để phù hợp hơn với nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Nhiều bạn trẻ lựa chọn phong cách này để thể hiện trong các bộ ảnh thời trang hoặc mặc đi du lịch, đi chơi để “sống ảo” cũng rất thu hút. Phong cách bohemian cho nữ hay nam cũng đều có những họa tiết kiểu giống nhau.

Phong cach bohemian 2
Nổi bật với rất nhiều item khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Điểm nổi bật của trang phục mang phong cách bohemian 

Phong cách bohemian và vintage có những điểm khá giống nhau và nếu không tinh ý có thể bạn sẽ bị nhầm lẫn giữa hai phong cách này. Điểm nổi bật cũng như tinh thần chính của trang phục bohemian đó chính là phong cách họa tiết cỏ cây hoa lá cùng với các con vật. Các gam màu chủ đạo của trang phục là: nâu, đỏ tía, denim hoặc màu xanh lá cây. Các họa tiết thêu ở tay sẽ giúp tạo nên sự tự do, cổ điển nhưng cũng rất độc đáo, hiện đại. 

Chất liệu vải dùng để máy trang phục mỏng, nhẹ để lên phom thoải mái và thướt tha. Các kiểu trang phục có thể là áo tay phồng, chân váy maxi xòe hoặc váy nhiều lớp không hề có quy tắc.

Các cô cái mặc trang phục bohemian đẹp nhất sẽ có mái tóc xoăn, làn da bánh mật một chút. Và biết cách phối thêm cùng một vài món đồ phụ kiện khác thì trông bạn đã giống một cô nàng boho thực sự rồi đó.

Phong cach bohemian 3
Phù hợp cho cả nam và nữ - Ảnh minh họa: Internet

Phối đồ phong cách bohemian

Để phối đồ chuẩn phong cách bohemian, ngoài bộ trang phục là chủ đạo, các nàng hãy nhớ thêm các phụ kiện nhỏ sau đây:

Giày hoặc sandal chiến binh

Phụ kiện đầu tiên cho bạn một sự kết hợp hoàn hảo đó là giày hoặc sandal chiến binh. Đây là yếu tố cần thiết đối với tất cả các loại trang phục mỗi khi bạn muốn phối đồ với nhau để tạo ra một set đồ hoàn hảo. 

Sandal chiến binh là loại có quai bản lớn kéo cao lên đến đầu gối. Bạn có thể chọn các đôi sandal có quai điểm thêm tua rua hoặc buộc nơ. Cũng có loại dép có dây dài để bạn buộc nơ hoặc buộc bắt chéo lên đến đầu gối. Những đôi dép này sẽ mang đến cho bạn một hình ảnh nhẹ nhàng, mỏng manh nhưng vẫn mạnh mẽ, hầm hố, cá tính đậm chất du mục.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thay 1 đôi sandal thành đôi giày da lộn đế thô, boot ủng. Màu sắc phù hợp nhất chắc chắn là màu nâu hoặc màu da bò.

Phong cach bohemian 4
Sandal chiến binh, mũ cói rộng vành - Ảnh minh họa: Internet

Mũ cói, mũ rộng vành

Phong cách bohemian được lựa chọn nhiều để đi du lịch, đi chơi vì nó thể hiện sự phóng khoáng và quyến rũ ở các bãi biển. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể trang bị cho mình một chiếc mũ cói, mũ rộng vành thật thời trang để vừa che nắng vừa tạo nên phong cách cho bản thân. 

Khăn turban hoặc vòng hoa đội đầu

Đối với những cô nàng nhẹ nhàng, dịu dàng và hơi điệu đà một chút hoàn toàn có thể kết hợp turban họa tiết hoặc vòng đội đầu để giúp mình trông đáng yêu hơn. Những phụ kiện này tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, hoang dại và phóng khoáng cho các cô nàng. 

Vòng tay, vòng cổ

Một phụ kiện tuy nhỏ nhưng giúp phong cách bohemian đúng chuẩn đó chính là vòng tay và vòng cổ. Các phụ kiện này được làm từ kim loại ánh đồng hoặc vàng có thêm những viên đá thô sơ đã được sơn phết màu. Chỉ cần thêm một chi tiết nhỏ cũng có thể giúp bạn thu hút được ánh nhìn của đối phương.

Phong cach bohemian 5
Phối hợp cùng các loại vòng tay và vòng cổ - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi lựa chọn trang phục phong cách bohemian

Để trở thành một cô nàng bohemian hoàn hảo, bạn cần lưu ý những điều sau đây:

  • Lựa chọn trang phục có gam màu tự nhiên có 1 đến 2 màu sắc nổi bật chủ đạo để giúp bộ trang phục của bạn ấn tượng.
  • Không kết hợp hơn 4 chi tiết trong một set đồ như vậy trông bạn sẽ rối rắm vì bản thân mỗi một chi tiết đã đủ rực rỡ và cầu kì rồi. 
  • Chọn trang phục họa tiết hoa, đường chéo hoặc thổ cẩm lấy cảm hứng từ thiên nhiên họa hoa văn pha trộn phong cách cũ và mới.
  • Trang điểm theo tông màu chủ đạo là nude và cam đất như vậy sẽ ăn nhập với trang phục và phụ kiện bạn mang trên người hơn.
Phong cach bohemian 6
Ghi nhớ những lưu ý để diện trang phục phong cách bohemian đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Với những điều về phong cách bohemian ở trên, hy vọng bạn đã có cho mình những kiến thức cơ bản để phối được một set đồ hoàn hảo, đúng chuẩn cô gái hoang dã, tự do để tạo ấn tượng đặc biệt trong mắt mọi người.

3 bí quyết phối đồ với quần skinny 'siêu hack dáng' giúp ăn gian chiều cao, cứ mặc là trông mi nhon, thời thượng hết nấc

3 bí quyết phối đồ với quần skinny 'siêu hack dáng' giúp ăn gian chiều cao, cứ mặc là trông mi nhon, thời thượng hết nấc

Những ngày qua, quần jeans skinny trở thành món đồ "làm mưa làm gió" trong giới thời trang. Để diện thiết kế này thật hoàn hảo, hãy theo dõi các bí quyết phối đồ tôn dáng dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   phong cách bohemian là gì trang điểm phong cách bohemian váy bohemian

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt