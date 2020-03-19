Tất tần tật về phong cách bohemian

Phong cách bohemian đã xuất hiện cách đây khoảng 200 năm. Đó là một phong cách thời trang thể hiện sự phóng khoáng, thoải mái, tự do và yêu đời. Đây đang là xu hướng được các bạn yêu thích thời trang lựa chọn như để khẳng định bản thân mình. Trang phục này rất thích hợp cho mùa hè. Hãy tìm hiểu kỹ hơn về bohemian cũng như cách phối đồ sao cho hợp lý nhất.

Phong cách bohemian bắt đầu xuất hiện từ năm 1830 và cho đến nay cũng đã có sự thay đổi, phát triển để phù hợp hơn với nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Nhiều bạn trẻ lựa chọn phong cách này để thể hiện trong các bộ ảnh thời trang hoặc mặc đi du lịch, đi chơi để “sống ảo” cũng rất thu hút. Phong cách bohemian cho nữ hay nam cũng đều có những họa tiết kiểu giống nhau.

Bohemian còn được biết đến với tên gọi khác là boho. Đó chính là phong cách riêng của cộng đồng những người Bohemia và người dân du mục sinh sống tại châu Âu. Từ nguồn cảm hứng này, các nhà thiết kế thời trang đã sáng tạo ra những bộ trang phục phóng khoáng và tự do, thể hiện sự khao khát phá bỏ mọi giới hạn, định kiến từ đó sống thật với con người mình.

Nổi bật với rất nhiều item khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Điểm nổi bật của trang phục mang phong cách bohemian

Phong cách bohemian và vintage có những điểm khá giống nhau và nếu không tinh ý có thể bạn sẽ bị nhầm lẫn giữa hai phong cách này. Điểm nổi bật cũng như tinh thần chính của trang phục bohemian đó chính là phong cách họa tiết cỏ cây hoa lá cùng với các con vật. Các gam màu chủ đạo của trang phục là: nâu, đỏ tía, denim hoặc màu xanh lá cây. Các họa tiết thêu ở tay sẽ giúp tạo nên sự tự do, cổ điển nhưng cũng rất độc đáo, hiện đại.

Chất liệu vải dùng để máy trang phục mỏng, nhẹ để lên phom thoải mái và thướt tha. Các kiểu trang phục có thể là áo tay phồng, chân váy maxi xòe hoặc váy nhiều lớp không hề có quy tắc.

Các cô cái mặc trang phục bohemian đẹp nhất sẽ có mái tóc xoăn, làn da bánh mật một chút. Và biết cách phối thêm cùng một vài món đồ phụ kiện khác thì trông bạn đã giống một cô nàng boho thực sự rồi đó.

Phù hợp cho cả nam và nữ - Ảnh minh họa: Internet

Phối đồ phong cách bohemian

Để phối đồ chuẩn phong cách bohemian, ngoài bộ trang phục là chủ đạo, các nàng hãy nhớ thêm các phụ kiện nhỏ sau đây:

Giày hoặc sandal chiến binh

Phụ kiện đầu tiên cho bạn một sự kết hợp hoàn hảo đó là giày hoặc sandal chiến binh. Đây là yếu tố cần thiết đối với tất cả các loại trang phục mỗi khi bạn muốn phối đồ với nhau để tạo ra một set đồ hoàn hảo.

Sandal chiến binh là loại có quai bản lớn kéo cao lên đến đầu gối. Bạn có thể chọn các đôi sandal có quai điểm thêm tua rua hoặc buộc nơ. Cũng có loại dép có dây dài để bạn buộc nơ hoặc buộc bắt chéo lên đến đầu gối. Những đôi dép này sẽ mang đến cho bạn một hình ảnh nhẹ nhàng, mỏng manh nhưng vẫn mạnh mẽ, hầm hố, cá tính đậm chất du mục.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thay 1 đôi sandal thành đôi giày da lộn đế thô, boot ủng. Màu sắc phù hợp nhất chắc chắn là màu nâu hoặc màu da bò.

Sandal chiến binh, mũ cói rộng vành - Ảnh minh họa: Internet

Mũ cói, mũ rộng vành

Phong cách bohemian được lựa chọn nhiều để đi du lịch, đi chơi vì nó thể hiện sự phóng khoáng và quyến rũ ở các bãi biển. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể trang bị cho mình một chiếc mũ cói, mũ rộng vành thật thời trang để vừa che nắng vừa tạo nên phong cách cho bản thân.

Khăn turban hoặc vòng hoa đội đầu

Đối với những cô nàng nhẹ nhàng, dịu dàng và hơi điệu đà một chút hoàn toàn có thể kết hợp turban họa tiết hoặc vòng đội đầu để giúp mình trông đáng yêu hơn. Những phụ kiện này tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, hoang dại và phóng khoáng cho các cô nàng.

Vòng tay, vòng cổ

Một phụ kiện tuy nhỏ nhưng giúp phong cách bohemian đúng chuẩn đó chính là vòng tay và vòng cổ. Các phụ kiện này được làm từ kim loại ánh đồng hoặc vàng có thêm những viên đá thô sơ đã được sơn phết màu. Chỉ cần thêm một chi tiết nhỏ cũng có thể giúp bạn thu hút được ánh nhìn của đối phương.

Phối hợp cùng các loại vòng tay và vòng cổ - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi lựa chọn trang phục phong cách bohemian

Để trở thành một cô nàng bohemian hoàn hảo, bạn cần lưu ý những điều sau đây:

Lựa chọn trang phục có gam màu tự nhiên có 1 đến 2 màu sắc nổi bật chủ đạo để giúp bộ trang phục của bạn ấn tượng.

Không kết hợp hơn 4 chi tiết trong một set đồ như vậy trông bạn sẽ rối rắm vì bản thân mỗi một chi tiết đã đủ rực rỡ và cầu kì rồi.

Chọn trang phục họa tiết hoa, đường chéo hoặc thổ cẩm lấy cảm hứng từ thiên nhiên họa hoa văn pha trộn phong cách cũ và mới.

Trang điểm theo tông màu chủ đạo là nude và cam đất như vậy sẽ ăn nhập với trang phục và phụ kiện bạn mang trên người hơn.

Ghi nhớ những lưu ý để diện trang phục phong cách bohemian đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Với những điều về phong cách bohemian ở trên, hy vọng bạn đã có cho mình những kiến thức cơ bản để phối được một set đồ hoàn hảo, đúng chuẩn cô gái hoang dã, tự do để tạo ấn tượng đặc biệt trong mắt mọi người.