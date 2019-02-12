Ra Tết dù vóc dáng có mũm mĩm, vòng eo ngấn mỡ cũng đừng lo lắng, cứ diện đồ theo 4 bí kíp này sẽ thon gọn tức thì

Nếu chưa kịp lấy lại vóc dáng mũm mĩm sau dịp nghỉ Tết kéo dài, phái đẹp hoàn toàn có thể áp dụng 4 bí quyết phối đồ sau để thân hình trở nên cân đối, thon gọn và thanh thoát hơn.
Bí quyết ăn mặc giúp vóc dáng thon gọn hơn
Chọn đầm sơ mi che khuyết điểm
Nếu mong muốn che đi đôi chân mập mạp, vòng eo ngấn mỡ tích tụ sau khi ăn uống thả ga trong dịp Tết, bạn nên chọn đầm sơ mi form rộng. Lưu ý sử dụng thắt lưng mảnh để kéo dài đôi chân và tạo cảm giác vóc dáng cân đối hơn.
Chọn trang phục đơn sắc, nhã nhặn
Để đánh lừa thị giác của người đối diện về vóc dáng, trang phục có màu đơn sắc, nhã nhặn là "trợ thủ đắc lực" mà bạn nên sử dụng. Không những thế, kiểu dáng quần áo này còn mang đến vẻ sang trọng và quý phái cho người diện.
Trang phục họa tiết hoa mang đến vẻ trẻ trung
Ngoài việc che giấu vóc dáng tăng cân sau dịp Tết, bạn cũng nên làm ngoại hình của bản thân thêm phần nổi bật và rạng rỡ. Để đạt được điều này, hãy chăm diện các thiết kế có họa tiết trẻ trung, rực rỡ.
Thiết kế nhấn eo
Nếu vòng eo bỗng dưng tăng lên vài centimet và làm bạn cảm thấy bức bối với những kiểu trang phục ôm body, hãy chọn các kiểu váy rộng rãi hơn, tuy nhiên có thiết kế nhấn eo rõ ràng. Sau khi diện chúng, bạn sẽ cảm thấy vóc dáng gọn gàng, cao và vòng 2 nhỏ hơn hẳn.
"Bỏ túi" 4 bí quyết ăn mặc trên để áp dụng, vóc dáng mập mạp sau dịp Tết sẽ trở nên thon gọn và cân đối hẳn ra.