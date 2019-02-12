Ra Tết dù vóc dáng có mũm mĩm, vòng eo ngấn mỡ cũng đừng lo lắng, cứ diện đồ theo 4 bí kíp này sẽ thon gọn tức thì

Nếu chưa kịp lấy lại vóc dáng mũm mĩm sau dịp nghỉ Tết kéo dài, phái đẹp hoàn toàn có thể áp dụng 4 bí quyết phối đồ sau để thân hình trở nên cân đối, thon gọn và thanh thoát hơn.

Nếu mong muốn che đi đôi chân mập mạp, vòng eo ngấn mỡ tích tụ sau khi ăn uống thả ga trong dịp Tết, bạn nên chọn đầm sơ mi form rộng. Lưu ý sử dụng thắt lưng mảnh để kéo dài đôi chân và tạo cảm giác vóc dáng cân đối hơn.

Để đánh lừa thị giác của người đối diện về vóc dáng, trang phục có màu đơn sắc, nhã nhặn là "trợ thủ đắc lực" mà bạn nên sử dụng. Không những thế, kiểu dáng quần áo này còn mang đến vẻ sang trọng và quý phái cho người diện.

Chiếc đầm trắng xếp tầng form rộng che giấu đi hoàn toàn khuyết điểm ngoại hình, nhờ phối với boots cổ cao, túi xách da báo, set đồ này trở nên cá tính hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Đầm cổ chữ V, nhấn eo màu nâu sữa cổ điển - Ảnh: Internet

Một gợi ý khác cho cô nàng yêu thích phong cách cổ điển. Mẫu đầm này rất phù hợp với phụ nữ giới văn phòng - Ảnh: Internet

Ngọt ngào, đằm thắm hơn với đầm nhấn eo màu hồng. Chi tiết tay áo loe giúp che đi đôi tay ngấn mỡ hữu hiệu - Ảnh: Internet

Trang phục họa tiết hoa mang đến vẻ trẻ trung

Ngoài việc che giấu vóc dáng tăng cân sau dịp Tết, bạn cũng nên làm ngoại hình của bản thân thêm phần nổi bật và rạng rỡ. Để đạt được điều này, hãy chăm diện các thiết kế có họa tiết trẻ trung, rực rỡ.

Váy voan họa tiết chấm bi nhỏ trên nền vải trắng cực kỳ sang trọng và thanh lịch. Kiểu váy này khi diện lên người sẽ tôn lên làn da trắng ngần, mịn màng - Ảnh: Internet

Đầm bèo nhún cổ điển họa tiết hoa lá phối cùng giày đồng điệu cực kỳ thời trang và nhã nhặn - Ảnh: Internet

Năm 2019 này, đầm cổ chữ V cực kỳ thịnh hành, do đó, phái đẹp nên sở hữu một chiếc trong tủ đồ - Ảnh: Internet

Thiết kế nhấn eo

Nếu vòng eo bỗng dưng tăng lên vài centimet và làm bạn cảm thấy bức bối với những kiểu trang phục ôm body, hãy chọn các kiểu váy rộng rãi hơn, tuy nhiên có thiết kế nhấn eo rõ ràng. Sau khi diện chúng, bạn sẽ cảm thấy vóc dáng gọn gàng, cao và vòng 2 nhỏ hơn hẳn.

Ngoài việc tạo cảm giác vòng eo nhỏ nhắn hơn, váy nhấn eo còn là phương pháp ăn gian chiều cao hữu hiệu - Ảnh: Internet

Váy sọc caro nhấn eo cực kỳ vintage và thanh lịch - Ảnh: Internet

Đầm họa tiết nhí với thiết kế nhấn eo hết sức phù hợp với người sở hữu vóc dáng mũm mĩm - Ảnh: Internet

"Bỏ túi" 4 bí quyết ăn mặc trên để áp dụng, vóc dáng mập mạp sau dịp Tết sẽ trở nên thon gọn và cân đối hẳn ra.