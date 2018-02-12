Quên xõa bồng bềnh đi, Tết nay phải tạo kiểu tóc thế này mới trẻ trung, thu hút mọi ánh nhìn

Thời trang 12/02/2018 16:08

Bạn muốn xinh xắn hết nấc và thu hút mọi ánh nhìn trong dịp Tết này, hãy diện các kiểu tóc trẻ trung dưới đây.

Nếu muốn sở hữu vẻ ngoài xinh xắn và thu hút hết mọi ánh nhìn, dịp Tết này bạn hãy thử diện các kiểu tóc  trẻ trung dưới đây.

Kiểu tóc buộc đuôi ngựa 

Tóc buộc đuôi ngựa sẽ giúp bạn thêm phần nhí nhảnh, đáng yêu và trẻ trung vô cùng. Nếu muốn sở hữu những vẻ đẹp ấy, hãy thử kiểu tóc này trong dịp Tết.

Quên xõa bồng bềnh đi, Tết nay phải tạo kiểu tóc thế này mới trẻ trung, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 1
Tóc dài uốn gợn nhẹ buộc đuôi ngựa cao vừa trông năng động, lại vừa trẻ trung, nhí nhảnh. Đây là kiểu tóc vô cùng phù hợp để đi chơi Tết - Ảnh: Internet
Quên xõa bồng bềnh đi, Tết nay phải tạo kiểu tóc thế này mới trẻ trung, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 2
Năng động nhưng vẫn nữ tính với kiểu tóc dài buộc đuôi ngựa cao kết hợp với mái thưa - Ảnh: Internet
Quên xõa bồng bềnh đi, Tết nay phải tạo kiểu tóc thế này mới trẻ trung, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 3
Đặc biệt, kiểu tóc buộc đuôi ngựa cao trẻ trung này là cách để ăn gian tuổi cực hữu hiệu - Ảnh: Internet
Quên xõa bồng bềnh đi, Tết nay phải tạo kiểu tóc thế này mới trẻ trung, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 4
Ngoài mang đến vẻ đẹp trẻ trung, kiểu tóc buộc đuôi ngựa này còn giúp khoe trọn đường nét trên gương mặt - Ảnh: Internet

Kiểu tóc tết cao

Giống buộc đuôi ngựa, kiểu tóc tết cao cũng mang đến sự năng động và trẻ trung hết nấc. Bên cạnh đó, cách tạo kiểu này mang đến vẻ đẹp cổ điển, quý phái rất khác biệt cho người diện.

Quên xõa bồng bềnh đi, Tết nay phải tạo kiểu tóc thế này mới trẻ trung, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 5
Kiểu tóc tết xương cá buộc cao vừa trẻ trung vừa cổ điển - Ảnh: Internet
Quên xõa bồng bềnh đi, Tết nay phải tạo kiểu tóc thế này mới trẻ trung, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 6
Tết này, muốn sở hữu diện mạo trẻ trung như gái mười tám, đôi mươi, hãy diện kiểu tóc tết buộc cao này - Ảnh: Internet
Quên xõa bồng bềnh đi, Tết nay phải tạo kiểu tóc thế này mới trẻ trung, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 7
Ngoài sự trẻ trung, năng động, kiểu tóc tết cao này toát lên vẻ quý phái, cổ điển rất khác biệt - Ảnh: Internet

Kiểu tóc buộc băng đô

Băng đô là món phụ kiện dành cho tóc không thể thiếu trong tủ đồ của phụ nữ. Chiếc cài tóc này mang đến sự cá tính, xinh xắn, trẻ trung và nổi bật cho bạn gái.

Quên xõa bồng bềnh đi, Tết nay phải tạo kiểu tóc thế này mới trẻ trung, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 8
Trẻ trung, quyến rũ vô cùng với kiểu buộc đuôi ngựa thấp, mái hơi xoăn nhẹ và buộc băng đô vintage - Ảnh: Internet
Quên xõa bồng bềnh đi, Tết nay phải tạo kiểu tóc thế này mới trẻ trung, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 9
Phong cách đầy cổ điển, trẻ trung với tóc lửng uốn đuôi cài băng đô to màu đỏ - Ảnh: Internet
Quên xõa bồng bềnh đi, Tết nay phải tạo kiểu tóc thế này mới trẻ trung, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 10
Nhí nhảnh, trẻ trung và đáng yêu hết nấc với kiểu tóc buộc hai bên, cài băng đô sọc caro - Ảnh: Internet

Kiểu tóc buộc củ tỏi nửa đầu

Nếu mong muốn gương mặt tròn trở nên thon gọn hơn, hãy thử ngay kiểu tóc buộc củ tỏi nửa đầu này. Đây còn là kiểu tóc giúp bạn trông trẻ trung, tươi tắn hơn rất hữu hiệu.

Quên xõa bồng bềnh đi, Tết nay phải tạo kiểu tóc thế này mới trẻ trung, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 11
Nhí nhảnh, trẻ trung hơn rất nhiều với kiểu tóc buộc củ tỏi nửa đầu - Ảnh: Internet
Quên xõa bồng bềnh đi, Tết nay phải tạo kiểu tóc thế này mới trẻ trung, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 12
Đậm nét cổ điển, thời thượng với kiểu tóc xoăn gợn sóng buộc củ tỏi nửa đầu - Ảnh: Internet
Quên xõa bồng bềnh đi, Tết nay phải tạo kiểu tóc thế này mới trẻ trung, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 13
Kiểu tóc dài uốn cúp đuôi buộc củ tỏi nửa đầu mang đến vẻ ngây thơ, trẻ trung và trong sáng cho bạn gái - Ảnh: Internet

Tết đến xuân sang là dịp để phụ nữ xúng xính áo quần đi chơi, lễ chùa hay thăm họ hàng. Nếu đang lên kế hoạch làm đẹp dịp đầu năm, hãy thử các kiểu tóc trẻ trung, đáng yêu, thu hút trên, chắc chắn diện mạo của bạn sẽ thay đổi rất nhiều.

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