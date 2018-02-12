Quên xõa bồng bềnh đi, Tết nay phải tạo kiểu tóc thế này mới trẻ trung, thu hút mọi ánh nhìn

Nếu muốn sở hữu vẻ ngoài xinh xắn và thu hút hết mọi ánh nhìn, dịp Tết này bạn hãy thử diện các kiểu tóc trẻ trung dưới đây.
Kiểu tóc buộc đuôi ngựa
Tóc buộc đuôi ngựa sẽ giúp bạn thêm phần nhí nhảnh, đáng yêu và trẻ trung vô cùng. Nếu muốn sở hữu những vẻ đẹp ấy, hãy thử kiểu tóc này trong dịp Tết.
Kiểu tóc tết cao
Giống buộc đuôi ngựa, kiểu tóc tết cao cũng mang đến sự năng động và trẻ trung hết nấc. Bên cạnh đó, cách tạo kiểu này mang đến vẻ đẹp cổ điển, quý phái rất khác biệt cho người diện.
Kiểu tóc buộc băng đô
Băng đô là món phụ kiện dành cho tóc không thể thiếu trong tủ đồ của phụ nữ. Chiếc cài tóc này mang đến sự cá tính, xinh xắn, trẻ trung và nổi bật cho bạn gái.
Kiểu tóc buộc củ tỏi nửa đầu
Nếu mong muốn gương mặt tròn trở nên thon gọn hơn, hãy thử ngay kiểu tóc buộc củ tỏi nửa đầu này. Đây còn là kiểu tóc giúp bạn trông trẻ trung, tươi tắn hơn rất hữu hiệu.
Tết đến xuân sang là dịp để phụ nữ xúng xính áo quần đi chơi, lễ chùa hay thăm họ hàng. Nếu đang lên kế hoạch làm đẹp dịp đầu năm, hãy thử các kiểu tóc trẻ trung, đáng yêu, thu hút trên, chắc chắn diện mạo của bạn sẽ thay đổi rất nhiều.
Không phải ai cũng sở hữu được gương mặt trái xoan hoàn hảo, những cô nàng mặt dài và thon luôn tự tin với chính bản thân vì loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra kiểu tóc phù hợp cho "người bạn" này. Đến với những kiểu tóc đề cử chuyên mục làm đẹp hôm nay, biết đâu bạn sẽ tìm được chân ái đời mình!