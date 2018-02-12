Quên xõa bồng bềnh đi, Tết nay phải tạo kiểu tóc thế này mới trẻ trung, thu hút mọi ánh nhìn

Bạn muốn xinh xắn hết nấc và thu hút mọi ánh nhìn trong dịp Tết này, hãy diện các kiểu tóc trẻ trung dưới đây.

Nếu muốn sở hữu vẻ ngoài xinh xắn và thu hút hết mọi ánh nhìn, dịp Tết này bạn hãy thử diện các kiểu tóc trẻ trung dưới đây. Kiểu tóc buộc đuôi ngựa Tóc buộc đuôi ngựa sẽ giúp bạn thêm phần nhí nhảnh, đáng yêu và trẻ trung vô cùng. Nếu muốn sở hữu những vẻ đẹp ấy, hãy thử kiểu tóc này trong dịp Tết.

Tóc dài uốn gợn nhẹ buộc đuôi ngựa cao vừa trông năng động, lại vừa trẻ trung, nhí nhảnh. Đây là kiểu tóc vô cùng phù hợp để đi chơi Tết - Ảnh: Internet Năng động nhưng vẫn nữ tính với kiểu tóc dài buộc đuôi ngựa cao kết hợp với mái thưa - Ảnh: Internet Đặc biệt, kiểu tóc buộc đuôi ngựa cao trẻ trung này là cách để ăn gian tuổi cực hữu hiệu - Ảnh: Internet Ngoài mang đến vẻ đẹp trẻ trung, kiểu tóc buộc đuôi ngựa này còn giúp khoe trọn đường nét trên gương mặt - Ảnh: Internet Kiểu tóc tết cao Giống buộc đuôi ngựa, kiểu tóc tết cao cũng mang đến sự năng động và trẻ trung hết nấc. Bên cạnh đó, cách tạo kiểu này mang đến vẻ đẹp cổ điển, quý phái rất khác biệt cho người diện. Kiểu tóc tết xương cá buộc cao vừa trẻ trung vừa cổ điển - Ảnh: Internet Tết này, muốn sở hữu diện mạo trẻ trung như gái mười tám, đôi mươi, hãy diện kiểu tóc tết buộc cao này - Ảnh: Internet Ngoài sự trẻ trung, năng động, kiểu tóc tết cao này toát lên vẻ quý phái, cổ điển rất khác biệt - Ảnh: Internet Kiểu tóc buộc băng đô Băng đô là món phụ kiện dành cho tóc không thể thiếu trong tủ đồ của phụ nữ. Chiếc cài tóc này mang đến sự cá tính, xinh xắn, trẻ trung và nổi bật cho bạn gái.

Trẻ trung, quyến rũ vô cùng với kiểu buộc đuôi ngựa thấp, mái hơi xoăn nhẹ và buộc băng đô vintage - Ảnh: Internet Phong cách đầy cổ điển, trẻ trung với tóc lửng uốn đuôi cài băng đô to màu đỏ - Ảnh: Internet Nhí nhảnh, trẻ trung và đáng yêu hết nấc với kiểu tóc buộc hai bên, cài băng đô sọc caro - Ảnh: Internet Kiểu tóc buộc củ tỏi nửa đầu Nếu mong muốn gương mặt tròn trở nên thon gọn hơn, hãy thử ngay kiểu tóc buộc củ tỏi nửa đầu này. Đây còn là kiểu tóc giúp bạn trông trẻ trung, tươi tắn hơn rất hữu hiệu. Nhí nhảnh, trẻ trung hơn rất nhiều với kiểu tóc buộc củ tỏi nửa đầu - Ảnh: Internet Đậm nét cổ điển, thời thượng với kiểu tóc xoăn gợn sóng buộc củ tỏi nửa đầu - Ảnh: Internet Kiểu tóc dài uốn cúp đuôi buộc củ tỏi nửa đầu mang đến vẻ ngây thơ, trẻ trung và trong sáng cho bạn gái - Ảnh: Internet Tết đến xuân sang là dịp để phụ nữ xúng xính áo quần đi chơi, lễ chùa hay thăm họ hàng. Nếu đang lên kế hoạch làm đẹp dịp đầu năm, hãy thử các kiểu tóc trẻ trung, đáng yêu, thu hút trên, chắc chắn diện mạo của bạn sẽ thay đổi rất nhiều.

Điểm danh 5 kiểu tóc cứu tinh cho những cô nàng mặt dài và thon Không phải ai cũng sở hữu được gương mặt trái xoan hoàn hảo, những cô nàng mặt dài và thon luôn tự tin với chính bản thân vì loay hoay mãi vẫn chưa tìm ra kiểu tóc phù hợp cho "người bạn" này. Đến với những kiểu tóc đề cử chuyên mục làm đẹp hôm nay, biết đâu bạn sẽ tìm được chân ái đời mình!

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