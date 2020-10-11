Phụ nữ tuổi 30 mặc gì cho đẹp và tự tin nhất?

Phụ nữ khi bước sang độ tuổi 30 là lúc cần phải có một lối sống trưởng thành hơn. Đặc biệt, phong cách ăn mặc cũng cần được thay đổi để phù hợp hơn với độ tuổi của mình, không thể cứ xì tin hay nổi loạn như hồi 18 đôi mươi được nữa. Vậy phụ nữ tuổi 30 mặc gì cho đẹp ? Đây là một trong các vấn đề khiến chị em phải đau đầu suy nghĩ mỗi khi ra ngoài. Đừng lo, cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu qua bài viết!

Chẳng hạn: Bụng không thon gọn thì hãy tránh những bộ áo quần bó sát. Nếu có một thân hình hoàn hảo thì một chiếc đầm ôm body là lựa chọn tuyệt vời nhất.

Nếu muốn mặc đẹp một cách hoàn hảo nhất, đầu tiên bạn cần biết cách lắng nghe và hiểu được cơ thể mình. Để ý xem những ưu điểm, khuyết điểm nào trên cơ thể, từ đó chọn đồ phù hợp.

Tối giản màu sắc, họa tiết

Với phụ nữ 30, họ không thích phong cách quá cầu kỳ, thay vào đó là những bộ quần áo hoặc những bộ cánh đơn giản về màu sắc, họa tiết. Các chị em nên chọn những tone màu pastel hoặc tối giản như xanh than, đỏ mận, đen,... để làm gam màu chủ đạo cho các bộ trang phục của mình.

Tối giản màu sắc, họa tiết là phong cách phù hợp cho tuổi 30 - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, những chiếc áo có họa tiết nhí nhảnh, ngộ nghĩnh, lòe loẹt thì nên tránh xa. Những chất liệu vải quá mỏng hoặc váy quá ngắn cũng không phù hợp với phụ nữ tuổi 30. Một bộ quần áo đơn giản không làm chị em già đi mà còn khiến bạn trở nên trưởng thành, quý phái hơn.

Chọn cho mình một phong cách riêng biệt

Khi đã bước sang độ tuổi 30, mỗi chị em nên định hình cho mình một phong cách riêng biệt, đừng buông thả hay nổi loạn như hồi còn 18 đôi mươi. Hầu hết phụ nữ trong độ tuổi này đều đã ổn định về gia đình, công việc. Vì vậy, việc chọn một phong cách thời trang riêng biệt, mới lạ, giúp bạn trưởng thành hơn là điều vô cùng quan trọng.

Tuổi 30 mặc gì cho đẹp? Không nhất thiết phải là hàng hiệu, chỉ cần nó giúp bạn thoải mái, tự tin là được. Một phong cách sang trọng, thanh lịch và tinh tế sẽ giúp chị em tạo nên dấu ấn riêng và khẳng định mình.

Phụ nữ tuổi 30 mặc gì cho đẹp khi đi làm?

Quần ống đứng phối cùng sơ mi cách điệu

Quần ống đứng phối cùng sơ mi cách điệu thanh lịch - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ nhiều chị em công sở đã quá quen thuộc với set đồ sơ mi kết hợp với chân váy bút chì khi đến nơi làm việc. Cũng có thể đó là quy định về đồng phục của một số công ty. Tuy nhiên, hiện nay nhiều công ty đã thoáng hơn trong vấn đề ăn mặc của nhân viên, cho phép nhân viên được tùy chọn phong cách yêu thích, miễn không gây phản cảm.

Cách phối đồ cho cô nàng tuổi 30 này được rất nhiều chị em ưa chuộng. Những chiếc quần ống đứng, dáng suông giúp đôi chân của bạn như được kéo dài ra vài phân. Nếu cạp quần cao sẽ giúp vòng 2 của bạn thêm thon gọn. Áo sơ mi cách điệu sẽ giúp tổng thể bộ trang phục trở nên sang trọng, thanh lịch và trưởng thành hơn.

Những bộ suit

Những bộ suit vừa sang trọng, vừa thanh lịch cho phụ nữ tuổi 30 - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như bạn vẫn chưa biết phụ nữ tuổi 30 nên chọn trang phục như thế nào để đi làm thì những bộ suit là gợi ý hay ho dành cho bạn. Với những bộ suit, bạn không cần đau đầu suy nghĩ xem phải phối đồ như thế nào, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ngoài ra, nó còn toát lên vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng nữa. Mix cùng giày cao gót, giày bệt hay giày thể thao đều hợp.

Trang phục đi chơi cho tuổi 30

Váy liền thiết kế đơn giản

Váy liền là một trong những loại trang phục khiến chị em phụ nữ luôn mê mẩn. Item này không những không bao giờ lỗi mốt mà còn ngày càng hot và trở nên phổ biến rộng rãi. Những chiếc váy liền sẽ giúp tôn lên đường cong mềm mại của cơ thể bạn khi đi chơi hoặc dạo phố cùng bạn bè.

Váy liền thiết kế đơn giản cho phụ nữ tuổi 30 - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, váy liền cũng giúp che giấu khuyết điểm cực kỳ hoàn hảo. Ngày càng có sự đa dạng hơn về màu sắc, kiểu dáng, giúp chị em tha hồ lựa chọn được chiếc váy liền phù hợp. Lưu ý với phụ nữ tuổi 30 thì chỉ nên chọn thiết kế, màu sắc đơn giản. Kết hợp thêm đôi giàu cao gót sẽ giúp set đồ trở nên sang trọng và xinh đẹp hơn.

Áo lệch vai cùng chân váy xòe

Thời trang tuổi 30 đến 40 cũng không kém phần trẻ trung, năng động khi lựa chọn set đồ này. Một chiếc áo lệch vai sẽ giúp đôi vai trần gợi cảm, trắng nõn của bạn được khoe ra. Nghĩ thì có vẻ khá hở hang nhưng thực tế vẫn kín đáo và lịch sự.

Áo lệch vai cùng chân váy xòe vừa trẻ trung vừa kín đáo, lịch sự - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp áo lệch vai với chân váy xòe nữ tính, dịu dàng là bạn đa có ngay set đồ đi chơi vô cùng hoàn hảo, thoải mái rồi đó.

Trên đây là những chia sẻ về bí quyết mặc đẹp cho phụ nữ tuổi 30 và một số gợi ý giúp bạn trả lời câu hỏi phụ nữ tuổi 30 mặc gì cho đẹp và tự tin nhất. Mong rằng qua bài viết, các nàng tuổi 30 sẽ lựa chọn được những bộ trang phục phù hợp với mình và luôn tỏa sáng.