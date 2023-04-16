Những món đồ dù nóng bức cách mấy cũng 'không nên' diện đến chốn công sở trong mùa hè

Những chiếc quần legging co giãn, thoải mái từ lâu đã không còn đơn thuần là trang phục thể thao. Chúng đã trở thành thời trang dạo phố. Tuy nhiên, bạn nên thay legging bằng chiếc quần ống rộng bởi legging là món đồ không đáng tin cậy, thường phô ra những khuyết điểm dù là nhỏ nhất trên cơ thể bạn.

Kiểu áo thường lọt vào tầm ngắm của chị em trong độ tuổi U30 - 40, đó chính là áo ren. Dù phom dáng của chúng có điệu đà đến mức nào, bạn cũng không nên diện chúng đi làm. Đôi khi nét điệu đà dễ làm vẻ ngoài của nàng trông sến sẩm và thậm chí là già dặn hơn. Ngoài ra, còn có những kiểu áo ren thiếu kín đáo, dễ làm lộ cơ thể nên không phù hợp để diện trong môi trường công sở.

Thay vào đó, các quý cô có thể cân nhắc tới những mẫu áo blouse vải voan, linen... sẽ hợp lý hơn. Các nàng có thể diện chúng từ năm này sang năm khác mà không thấy chán.

Váy maxi

Chiếc váy maxi là item không thể thiếu cho các dịp dã ngoại, đi chơi... nhưng nó hoàn toàn không phải là đồ để có thể mặc đi làm.Nếu bạn cho rằng nó mát và vẫn đảm bảo độ dài thì bạn nên cân nhắc lại. Bởi độ dài đặc trưng của maxi là chấm gót hoặc mắt cá chân nên đôi khi di chuyển sẽ rất vướng víu.

Một đề xuất cho bạn thay vì chọn váy maxi hãy thử một chiếc váy chất liệu cotton, kiểu dáng bút chì hoặc midi xòe nhẹ. Nó không những đảm bảo độ dài, kín đáo mà còn thấm mồ hôi, thoáng mát nữa.

Quần jean siêu ngắn

Kiểu quần này trẻ trung và thoải mái nên có thể giúp chủ nhân trông trẻ ra vài tuổi. Thế nhưng, diện quần short jeans đi làm sẽ là sai lầm cực lớn của các nàng. Môi trường công sở dù có hiện đại đến mức nào thì việc diện quần short jeans đi làm cũng có phần thiếu nghiêm túc và thiếu lịch sự. Bạn nên chọn những mẫu quần short kaki có độ dài tương đối và không nên bó sát vào cơ thể.

Dép lê

Dép lê hay dép tông, hay bất kì loại dẹp không có quai hậu phía sau chỉ phù hợp với váy maxi và các bãi biển chứ không hề ăn khớp với môi trường văn phòng. Một bộ đồ công sở sang trọng, lịch lãm nhưng dưới chân lại đi một đôi dép xỏ ngón. Thừa nhận đi chính bạn còn không thể tiêu hóa nổi cách kết hợp này.