Sắc tím lên ngôi trong mùa hè này, mặc thế nào để bắt kịp xu hướng mà vẫn không bị già chát

Thời trang 13/04/2023 17:03

Theo đánh giá từ Viện Màu sắc Pantone công bố gam màu Viva Magenta là màu chủ đạo của năm nay.

Màu tím đại diện cho những quý cô yểu điệu, có phần nhẹ nhàng e ấp. Trước kia nhiều người "sợ" gam màu này bởi nếu không biết cách phối đồ khéo léo, chúng sẽ đem đến dáng vẻ sến sẩm, quê kiểng cho người diện.

Sắc tím lên ngôi trong mùa hè này, mặc thế nào để bắt kịp xu hướng mà vẫn không bị già chát - Ảnh 1
Màu sắc thống trị mùa hè năm nay

 Với những sắc thái đậm nhạt khác nhau, giới mộ điệu hoàn toàn có thể thoả sức thể hiện cá tính thời trang và tạo nên những bản phối trang phục đầy linh hoạt.

Sắc tím lên ngôi trong mùa hè này, mặc thế nào để bắt kịp xu hướng mà vẫn không bị già chát - Ảnh 2
Sắc tím lên ngôi trong mùa hè này, mặc thế nào để bắt kịp xu hướng mà vẫn không bị già chát - Ảnh 3

 Blazer màu tím kết hợp với trang phục nhạt màu hơn sẽ tạo nên một tổng thể hài hoài

Sắc tím lên ngôi trong mùa hè này, mặc thế nào để bắt kịp xu hướng mà vẫn không bị già chát - Ảnh 4

Sắc tím lên ngôi trong mùa hè này, mặc thế nào để bắt kịp xu hướng mà vẫn không bị già chát - Ảnh 5

Outfit năng động mà tím cho mua hè năm nay

 

Sắc tím lên ngôi trong mùa hè này, mặc thế nào để bắt kịp xu hướng mà vẫn không bị già chát - Ảnh 6

Sắc tím lên ngôi trong mùa hè này, mặc thế nào để bắt kịp xu hướng mà vẫn không bị già chát - Ảnh 7

Màu tím kết hợp với màu đen sẽ trở thành lựa chọn không tồi cho set đồ của bạn

 

Sắc tím lên ngôi trong mùa hè này, mặc thế nào để bắt kịp xu hướng mà vẫn không bị già chát - Ảnh 8
Sắc tím lên ngôi trong mùa hè này, mặc thế nào để bắt kịp xu hướng mà vẫn không bị già chát - Ảnh 9Sắc tím lên ngôi trong mùa hè này, mặc thế nào để bắt kịp xu hướng mà vẫn không bị già chát - Ảnh 10

 Màu tím cho chốn công sở cũng không quá khó nếu bạn cao tay mix các màu sắc nổi bật

Sắc tím lên ngôi trong mùa hè này, mặc thế nào để bắt kịp xu hướng mà vẫn không bị già chát - Ảnh 11

Sắc tím lên ngôi trong mùa hè này, mặc thế nào để bắt kịp xu hướng mà vẫn không bị già chát - Ảnh 12Sắc tím lên ngôi trong mùa hè này, mặc thế nào để bắt kịp xu hướng mà vẫn không bị già chát - Ảnh 13

Những chiếc váy màu tím nữ tính nhưng không hề khiến bạn dừ đi hay trông già chát

Sắc tím lên ngôi trong mùa hè này, mặc thế nào để bắt kịp xu hướng mà vẫn không bị già chát - Ảnh 14

Sắc tím lên ngôi trong mùa hè này, mặc thế nào để bắt kịp xu hướng mà vẫn không bị già chát - Ảnh 15Sắc tím lên ngôi trong mùa hè này, mặc thế nào để bắt kịp xu hướng mà vẫn không bị già chát - Ảnh 16

Với công thức đậm nhạt, ta có thể mặc màu tím ở mọi tình huống, mang đậm tính thời trang mà không hề sến.

4 kiểu áo siêu ''hack tuổi'', vừa tinh tế lại nhẹ nhàng đáng sắm nhất mùa hè cho các chị em

4 kiểu áo siêu ''hack tuổi'', vừa tinh tế lại nhẹ nhàng đáng sắm nhất mùa hè cho các chị em

Kiểu áo này sẽ giúp cho phong cách mùa hè của chị em thêm sành điệu và tươi tắn, thích hợp mọi hoàn cảnh vừa đi chơi vừa đi làm.

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