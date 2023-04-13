Sắc tím lên ngôi trong mùa hè này, mặc thế nào để bắt kịp xu hướng mà vẫn không bị già chát

Màu tím đại diện cho những quý cô yểu điệu, có phần nhẹ nhàng e ấp. Trước kia nhiều người "sợ" gam màu này bởi nếu không biết cách phối đồ khéo léo, chúng sẽ đem đến dáng vẻ sến sẩm, quê kiểng cho người diện.

Màu sắc thống trị mùa hè năm nay

Với những sắc thái đậm nhạt khác nhau, giới mộ điệu hoàn toàn có thể thoả sức thể hiện cá tính thời trang và tạo nên những bản phối trang phục đầy linh hoạt.