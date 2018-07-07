Những mẫu áo croptop hè 2018 tín đồ thời trang không thể bỏ qua

Nếu chưa sắm được cho mình một mẫu áo croptop mới nhất theo kịp xu hướng, đừng lo vì chúng tôi sẽ đưa cho bạn một số gợi ý về những mẫu áo croptop đẹp nhất đang được giới trẻ “săn lùng” nhiều nhất hiện nay.

Mùa hè 2018 nóng nực không thể bỏ qua những mẫu áo croptop thoáng mát, trẻ trung. Xu hướng áo croptop ngày càng thịnh hành và đi vào đời sống như một món đồ thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của bất kỳ cô gái nào.

Áo croptop là xu hướng thời trang hè được ưa chuộng và ứng dụng triệt để trong cuộc sống

Áo croptop trễ vai

Xu hướng áo trễ vai đang được rất nhiều cô nàng yêu thích bởi vừa năng động, vừa thể hiện được nét nữ tính, duyên dáng của phái đẹp.

Áo croptop trễ vai giúp chủ nhân tôn lên nét dịu dàng

Phần cổ áo khoét rộng, trễ vai nhẹ nhàng giúp bạn gái tôn nét vẻ dịu dàng, khoe khéo bờ vai thon gọn nhưng không tạo cảm giác quá hở hang. Áo croptop trễ vai giúp trang phục thêm phần gọn gàng, nhất là đối với những dáng áo trễ vai có phần cổ áo được làm bèo nhún cầu kỳ thì phần thân tối giản giúp cân bằng cho tổng thể.

Áp sơ mi croptop

Áo sơ mi croptop có thể ứng dụng vào thời trang công sở, vừa là món đồ cực kỳ phù hợp với thời trang hàng ngày bởi nó có một chút phá cách, không quá “nghiêm túc”.

Không phải chiếc áo sơ mi nào cũng “kín cổng cao tường”

Mặc sơ mi croptop, bạn có thể kết hợp với các loại chân váy từ ngắn cho tới dài, từ váy xòe cho tới những dáng váy ôm gợi cảm. Sơ mi croptop giúp bạn gái giữ được nét thanh lịch trong cách ăn mặc mà vẫn tạo cho người đối diện cảm giác mới lạ, độc đáo.

Áo croptop không tay

Cá tính hơn một chút, bạn có thể chọn những chiếc áo croptop không tay để diện cùng với quần jeans, quần váy hoặc váy ngắn để tạo nên phong cách trẻ trung, hơi “táo bạo” một chút. Những chiếc áo croptop không tay với phần cổ khoét sâu tạo cảm giác sexy và giúp chủ nhân cảm thấy mát mẻ hơn trong thời tiết oi bức mùa hè.

Áo croptop không tay là lựa chọn hàng đầu cho những ngày hè oi bức

Những chiếc áo croptop hai dây cũng rất dễ phối đồ. Nếu bạn ngại việc mặc áo hai dây có thể gây đen da thì mặc thêm bên ngoài một chiếc áo khoác kimono mỏng sẽ giúp bạn che chắn bớt phần da phải tiếp xúc với ánh nắng, đồng thời vẫn giữ được vẻ thời trang cho bộ đồ.

Áo thun croptop

Đây tưởng chừng là món đồ quá đỗi quen thuộc mà ai cũng có, tuy nhiên những dáng áo thun croptop đơn giản lại không bao giờ lỗi mốt và vẫn liên tục được các tín đồ thời trang ưa dùng. Thay vì mặc những mẫu áo thun đơn sắc, bạn có thể lựa chọn những dáng áo thun họa tiết với phần cổ cách điệu một chút.

Bất kỳ cô gái nào cũng nên có một chiếc áo thun croptop trong tủ đồ

Ngoài ra, nếu lựa chọn trang phục thân dưới như chân váy chữ A, váy midi, quần short,... có họa tiết bắt mắt thì việc kết hợp với một chiếc áo thun croptop đơn giản sẽ giúp tổng thể hài hòa, ưa nhìn. Đặc biệt, những chiếc áo croptop này đều có một đặc điểm chung, đó là giúp cho những cô nàng “nấm lùn” ăn gian được một chút chiều cao đấy nhé.