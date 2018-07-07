Những mẫu áo croptop hè 2018 tín đồ thời trang không thể bỏ qua

Thời trang 07/07/2018 14:55

Những mẫu áo croptop mới nhất 2018 sẽ làm “điêu đứng” không biết bao nhiêu cô nàng bởi sự tiện lợi và kiểu dáng thời thượng mà chúng đem lại.

Mùa hè 2018 nóng nực không thể bỏ qua những mẫu áo croptop thoáng mát, trẻ trung. Xu hướng áo croptop ngày càng thịnh hành và đi vào đời sống như một món đồ thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của bất kỳ cô gái nào.

Nếu chưa sắm được cho mình một mẫu áo croptop mới nhất theo kịp xu hướng, đừng lo vì chúng tôi sẽ đưa cho bạn một số gợi ý về những mẫu áo croptop đẹp nhất đang được giới trẻ “săn lùng” nhiều nhất hiện nay.

Những mẫu áo croptop hè 2018 tín đồ thời trang không thể bỏ qua - Ảnh 1

Áo croptop là xu hướng thời trang hè được ưa chuộng và ứng dụng triệt để trong cuộc sống

Áo croptop trễ vai

Xu hướng áo trễ vai đang được rất nhiều cô nàng yêu thích bởi vừa năng động, vừa thể hiện được nét nữ tính, duyên dáng của phái đẹp.

Những mẫu áo croptop hè 2018 tín đồ thời trang không thể bỏ qua - Ảnh 2

Áo croptop trễ vai giúp chủ nhân tôn lên nét dịu dàng

Phần cổ áo khoét rộng, trễ vai nhẹ nhàng giúp bạn gái tôn nét vẻ dịu dàng, khoe khéo bờ vai thon gọn nhưng không tạo cảm giác quá hở hang. Áo croptop trễ vai giúp trang phục thêm phần gọn gàng, nhất là đối với những dáng áo trễ vai có phần cổ áo được làm bèo nhún cầu kỳ thì phần thân tối giản giúp cân bằng cho tổng thể.

Áp sơ mi croptop

Áo sơ mi croptop có thể ứng dụng vào thời trang công sở, vừa là món đồ cực kỳ phù hợp với thời trang hàng ngày bởi nó có một chút phá cách, không quá “nghiêm túc”.

Những mẫu áo croptop hè 2018 tín đồ thời trang không thể bỏ qua - Ảnh 3

Không phải chiếc áo sơ mi nào cũng “kín cổng cao tường”

Mặc sơ mi croptop, bạn có thể kết hợp với các loại chân váy từ ngắn cho tới dài, từ váy xòe cho tới những dáng váy ôm gợi cảm. Sơ mi croptop giúp bạn gái giữ được nét thanh lịch trong cách ăn mặc mà vẫn tạo cho người đối diện cảm giác mới lạ, độc đáo.

Áo croptop không tay

Cá tính hơn một chút, bạn có thể chọn những chiếc áo croptop không tay để diện cùng với quần jeans, quần váy hoặc váy ngắn để tạo nên phong cách trẻ trung, hơi “táo bạo” một chút. Những chiếc áo croptop không tay với phần cổ khoét sâu tạo cảm giác sexy và giúp chủ nhân cảm thấy mát mẻ hơn trong thời tiết oi bức mùa hè.

Những mẫu áo croptop hè 2018 tín đồ thời trang không thể bỏ qua - Ảnh 4

Áo croptop không tay là lựa chọn hàng đầu cho những ngày hè oi bức

Những chiếc áo croptop hai dây cũng rất dễ phối đồ. Nếu bạn ngại việc mặc áo hai dây có thể gây đen da thì mặc thêm bên ngoài một chiếc áo khoác kimono mỏng sẽ giúp bạn che chắn bớt phần da phải tiếp xúc với ánh nắng, đồng thời vẫn giữ được vẻ thời trang cho bộ đồ.

Áo thun croptop

Đây tưởng chừng là món đồ quá đỗi quen thuộc mà ai cũng có, tuy nhiên những dáng áo thun croptop đơn giản lại không bao giờ lỗi mốt và vẫn liên tục được các tín đồ thời trang ưa dùng. Thay vì mặc những mẫu áo thun đơn sắc, bạn có thể lựa chọn những dáng áo thun họa tiết với phần cổ cách điệu một chút.

Những mẫu áo croptop hè 2018 tín đồ thời trang không thể bỏ qua - Ảnh 5

Bất kỳ cô gái nào cũng nên có một chiếc áo thun croptop trong tủ đồ

Ngoài ra, nếu lựa chọn trang phục thân dưới như chân váy chữ A, váy midi, quần short,... có họa tiết bắt mắt thì việc kết hợp với một chiếc áo thun croptop đơn giản sẽ giúp tổng thể hài hòa, ưa nhìn. Đặc biệt, những chiếc áo croptop này đều có một đặc điểm chung, đó là giúp cho những cô nàng “nấm lùn” ăn gian được một chút chiều cao đấy nhé.

Muốn diện bikini, croptop đi biển, đừng bỏ qua những bài tập bụng của huấn luyện viên hướng dẫn

Muốn diện bikini, croptop đi biển, đừng bỏ qua những bài tập bụng của huấn luyện viên hướng dẫn

Huấn luyện viên Trang Lê (Hà Nội) sẽ chỉ ra cho bạn những bài tập bụng siêu hiệu quả lại không mất nhiều thời gian dành cho chị em muốn có eo thon con kiến nhanh nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   áo croptop cách phối áo croptop xu hướng thời trang 2018 xu hướng thời trang hè

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 15 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt