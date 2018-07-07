Những mẫu áo croptop hè 2018 tín đồ thời trang không thể bỏ qua

Những mẫu áo croptop mới nhất 2018 sẽ làm “điêu đứng” không biết bao nhiêu cô nàng bởi sự tiện lợi và kiểu dáng thời thượng mà chúng đem lại.
- Không dám mặc áo trễ vai vì vai to, vai xuôi thì đây là giải pháp thay thế
- Để mặc áo trễ vai thật đẹp trong hè này, bạn chớ bỏ qua 5 lưu ý sau
Mùa hè 2018 nóng nực không thể bỏ qua những mẫu áo croptop thoáng mát, trẻ trung. Xu hướng áo croptop ngày càng thịnh hành và đi vào đời sống như một món đồ thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của bất kỳ cô gái nào.
Nếu chưa sắm được cho mình một mẫu áo croptop mới nhất theo kịp xu hướng, đừng lo vì chúng tôi sẽ đưa cho bạn một số gợi ý về những mẫu áo croptop đẹp nhất đang được giới trẻ “săn lùng” nhiều nhất hiện nay.
Áo croptop là xu hướng thời trang hè được ưa chuộng và ứng dụng triệt để trong cuộc sống
Áo croptop trễ vai
Xu hướng áo trễ vai đang được rất nhiều cô nàng yêu thích bởi vừa năng động, vừa thể hiện được nét nữ tính, duyên dáng của phái đẹp.
Áo croptop trễ vai giúp chủ nhân tôn lên nét dịu dàng
Phần cổ áo khoét rộng, trễ vai nhẹ nhàng giúp bạn gái tôn nét vẻ dịu dàng, khoe khéo bờ vai thon gọn nhưng không tạo cảm giác quá hở hang. Áo croptop trễ vai giúp trang phục thêm phần gọn gàng, nhất là đối với những dáng áo trễ vai có phần cổ áo được làm bèo nhún cầu kỳ thì phần thân tối giản giúp cân bằng cho tổng thể.
Áp sơ mi croptop
Áo sơ mi croptop có thể ứng dụng vào thời trang công sở, vừa là món đồ cực kỳ phù hợp với thời trang hàng ngày bởi nó có một chút phá cách, không quá “nghiêm túc”.
Không phải chiếc áo sơ mi nào cũng “kín cổng cao tường”
Mặc sơ mi croptop, bạn có thể kết hợp với các loại chân váy từ ngắn cho tới dài, từ váy xòe cho tới những dáng váy ôm gợi cảm. Sơ mi croptop giúp bạn gái giữ được nét thanh lịch trong cách ăn mặc mà vẫn tạo cho người đối diện cảm giác mới lạ, độc đáo.
Áo croptop không tay
Cá tính hơn một chút, bạn có thể chọn những chiếc áo croptop không tay để diện cùng với quần jeans, quần váy hoặc váy ngắn để tạo nên phong cách trẻ trung, hơi “táo bạo” một chút. Những chiếc áo croptop không tay với phần cổ khoét sâu tạo cảm giác sexy và giúp chủ nhân cảm thấy mát mẻ hơn trong thời tiết oi bức mùa hè.
Áo croptop không tay là lựa chọn hàng đầu cho những ngày hè oi bức
Những chiếc áo croptop hai dây cũng rất dễ phối đồ. Nếu bạn ngại việc mặc áo hai dây có thể gây đen da thì mặc thêm bên ngoài một chiếc áo khoác kimono mỏng sẽ giúp bạn che chắn bớt phần da phải tiếp xúc với ánh nắng, đồng thời vẫn giữ được vẻ thời trang cho bộ đồ.
Áo thun croptop
Đây tưởng chừng là món đồ quá đỗi quen thuộc mà ai cũng có, tuy nhiên những dáng áo thun croptop đơn giản lại không bao giờ lỗi mốt và vẫn liên tục được các tín đồ thời trang ưa dùng. Thay vì mặc những mẫu áo thun đơn sắc, bạn có thể lựa chọn những dáng áo thun họa tiết với phần cổ cách điệu một chút.
Bất kỳ cô gái nào cũng nên có một chiếc áo thun croptop trong tủ đồ
Ngoài ra, nếu lựa chọn trang phục thân dưới như chân váy chữ A, váy midi, quần short,... có họa tiết bắt mắt thì việc kết hợp với một chiếc áo thun croptop đơn giản sẽ giúp tổng thể hài hòa, ưa nhìn. Đặc biệt, những chiếc áo croptop này đều có một đặc điểm chung, đó là giúp cho những cô nàng “nấm lùn” ăn gian được một chút chiều cao đấy nhé.