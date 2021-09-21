Netizen 'rần rần' khi Tóc Tiên khoe bộ trang phục 'mặc như không mặc', thực tế thì cô còn có nhiều pha lên đồ 'hư hỏng' hơn

Thời trang 21/09/2021 06:30

Những hình ảnh mới đây được nữ ca sĩ Tóc Tiên khoe trên trang cá nhân khiến dân mạng 'lóa cả mắt'.

Mới đây, Tóc Tiên đã khoe trên trang Instagram cá nhân loạt ảnh cô mặc trang phục sexy 'bức người'. Outfit của nữ ca sĩ "Nước mắt em lau bằng tình yêu mới" bao gồm: Một áo croptop, chân váy jean cắt xẻ táo bạo và cả đôi guốc lông màu hồng tím nhìn khá "vui mắt".

Netizen 'rần rần' khi Tóc Tiên khoe bộ trang phục 'mặc như không mặc', thực tế thì cô còn có nhiều pha lên đồ 'hư hỏng' hơn - Ảnh 1
  Tóc Tiên ngày càng sexy kể từ khi 'theo chồng về Dinh'.

Trong đó, chiếc áo chính là điều thu hút mọi ánh nhìn. Thực tế mà nói, chiếc áo mà Tóc Tiên mặc có kích thước không thể nhỏ hơn được nữa, thậm chí netizen dí dỏm cho rằng Tóc Tiên chỉ nên đứng yên một chỗ khi mặc mẫu áo này vì nếu di chuyển thì cô sẽ bị "lộ hàng" ngay lập tức.

Netizen 'rần rần' khi Tóc Tiên khoe bộ trang phục 'mặc như không mặc', thực tế thì cô còn có nhiều pha lên đồ 'hư hỏng' hơn - Ảnh 2

Tưởng chừng đây chính là bộ trang phục 'nóng' nhất của Tóc Tiên nhưng không, giọng ca "Ngày mai" còn có những pha lên đồ "cháy" hơn thế nữa.

Netizen 'rần rần' khi Tóc Tiên khoe bộ trang phục 'mặc như không mặc', thực tế thì cô còn có nhiều pha lên đồ 'hư hỏng' hơn - Ảnh 3
 Mặc một chiếc sơ mi oversize, Tóc Tiên khéo léo kéo vạt áo lên cao khiến ai cũng 'đỏ cả mặt'.
Netizen 'rần rần' khi Tóc Tiên khoe bộ trang phục 'mặc như không mặc', thực tế thì cô còn có nhiều pha lên đồ 'hư hỏng' hơn - Ảnh 4
 BST trang phục sexy của Tóc Tiên chắc chắn không thể không nhắc đến 'bộ cánh' xẻ vị trí nhạy cảm cực 'sâu' như thế này.
Netizen 'rần rần' khi Tóc Tiên khoe bộ trang phục 'mặc như không mặc', thực tế thì cô còn có nhiều pha lên đồ 'hư hỏng' hơn - Ảnh 5

 Vòng 1 o ép trong bộ bodysuit màu đen của Tóc Tiên từng 'gây bão'.

Netizen 'rần rần' khi Tóc Tiên khoe bộ trang phục 'mặc như không mặc', thực tế thì cô còn có nhiều pha lên đồ 'hư hỏng' hơn - Ảnh 6
Đi chơi 'sương sương' nhưng một khi Tiên lên đồ thì ai cũng 'điêu đứng'. 
Netizen 'rần rần' khi Tóc Tiên khoe bộ trang phục 'mặc như không mặc', thực tế thì cô còn có nhiều pha lên đồ 'hư hỏng' hơn - Ảnh 7
Những pha diện bikini 2 mảnh đẹp 'xỉu lên xỉu xuống' của Tóc Tiên cũng không thể bỏ qua. 

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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