Netizen 'rần rần' khi Tóc Tiên khoe bộ trang phục 'mặc như không mặc', thực tế thì cô còn có nhiều pha lên đồ 'hư hỏng' hơn

Mới đây, Tóc Tiên đã khoe trên trang Instagram cá nhân loạt ảnh cô mặc trang phục sexy 'bức người'. Outfit của nữ ca sĩ "Nước mắt em lau bằng tình yêu mới" bao gồm: Một áo croptop, chân váy jean cắt xẻ táo bạo và cả đôi guốc lông màu hồng tím nhìn khá "vui mắt".

Tóc Tiên ngày càng sexy kể từ khi 'theo chồng về Dinh'.

Trong đó, chiếc áo chính là điều thu hút mọi ánh nhìn. Thực tế mà nói, chiếc áo mà Tóc Tiên mặc có kích thước không thể nhỏ hơn được nữa, thậm chí netizen dí dỏm cho rằng Tóc Tiên chỉ nên đứng yên một chỗ khi mặc mẫu áo này vì nếu di chuyển thì cô sẽ bị "lộ hàng" ngay lập tức.