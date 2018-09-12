Nàng mũm mĩm học ngay 3 bí kíp phối đồ này, mặc lên là giảm đi vài cân giúp vóc dáng thon gọn ngay

Thời trang 12/09/2018 14:45

Với 3 bí quyết phối đồ đơn giản này, cô nàng mập mạp sẽ không còn cảm thấy tự ti vì vóc dáng của bản thân nữa.

Nhờ cách tận dụng một số phụ kiện và khéo léo chọn các thiết kế che khuyết điểm, 3 bí kíp phối đồ sau đây giúp vóc dáng trông thon gọn, cân đối hơn rất nhiều. 

1. Luôn sơ-vin áo

Sơ-vin áo sẽ giúp tạo cảm giác rõ ràng hơn giữa phần trên và dưới cơ thể. Đánh lừa cảm giác về kích thước vòng eo, đồng thời kéo dài đôi chân. 

Nàng mũm mĩm học ngay 3 bí kíp phối đồ này, mặc lên là giảm đi vài cân giúp vóc dáng thon gọn ngay - Ảnh 1
Chân váy màu be phối cùng áo thun đen, tay lửng tạo vẻ ngoài cổ điển cực kỳ phù hợp với không khí mùa thu đông. Nhờ sơ-vin áo, đồng thời có chiếc thắt lưng dây mảnh, vóc dáng của cô nàng tròn trịa này trở nên cân đối hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Ngoài ra, những người có hình thể mập mạp nên chọn các kiểu áo đơn giản, form thoải mái không quá bó sát cũng không nên quá rộng. Điều này sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. 

Nàng mũm mĩm học ngay 3 bí kíp phối đồ này, mặc lên là giảm đi vài cân giúp vóc dáng thon gọn ngay - Ảnh 2
Áo len mỏng cổ chữ V phối cùng quần ống suông dài là lựa chọn tuyệt vời cho cô nàng mập mạp. Bạn nên chọn màu sắc quần áo đối lập với nhau để có set đồ hoàn hảo hơn - Ảnh: Internet

Đặc biệt, nếu sở hữu vóc dáng tròn trịa, bạn nên chọn kiểu áo có cổ sẻ chữ V. Thiết kế này sẽ thu hút ánh nhìn lên trên, làm người đối diện quên đi phần eo và đùi to. 

Nàng mũm mĩm học ngay 3 bí kíp phối đồ này, mặc lên là giảm đi vài cân giúp vóc dáng thon gọn ngay - Ảnh 3
Áo phông cổ chữ V phối với chân váy dài họa tiết da báo che lấp hoàn toàn khuyết điểm về vóc dáng, đồng thời cực kỳ phù hợp với xu hướng thời trang thu đông 2018 - Ảnh: Internet

2. Đừng bao giờ quên thắt lưng

Tương tự như cách sơ-vin áo vào quần, váy, thắt lưng giúp vòng eo bé hơn, đồng thời là "trợ thủ" ăn gian chiều cao hiệu quả. 

Nàng mũm mĩm học ngay 3 bí kíp phối đồ này, mặc lên là giảm đi vài cân giúp vóc dáng thon gọn ngay - Ảnh 4
Bộ jumpsuit ống suông màu nâu cà phê với điểm nhất là chiếc thắt lưng nơ cực kỳ sang trọng giúp che khuyết điểm eo to cực hiệu quả - Ảnh: Internet

Hiện nay, có rất nhiều kiểu dáng thắt lưng thời trang mà bạn có thể thoải mái lựa chọn để biến hóa set đồ trở nên hợp xu hướng và cá tính hơn.

Nàng mũm mĩm học ngay 3 bí kíp phối đồ này, mặc lên là giảm đi vài cân giúp vóc dáng thon gọn ngay - Ảnh 5
Khi chiếc áo khoác form rộng có thể làm vóc dáng thêm tròn trịa, bạn có thể khéo léo mix cùng chiếc đai lưng màu sắc nổi bật để tạo cảm giác vòng eo nhỏ nhắn hơn như cô nàng này - Ảnh: Internet

Đôi khi, không cần phải thêm thắt vào mất thời gian mà bạn chỉ cần chọn kiểu dáng áo, váy có sẵn dây thắt lưng tiện dụng. 

Nàng mũm mĩm học ngay 3 bí kíp phối đồ này, mặc lên là giảm đi vài cân giúp vóc dáng thon gọn ngay - Ảnh 6
Áo khoác cardigan thắt eo phối cùng chân váy xếp ly bất đối xứng, đi cùng boots cực kỳ trendy mà vẫn có thể che giấu triệt để khuyết điểm - Ảnh: Internet

3. Váy liền thiết kế nhấn mạnh eo

Những kiểu váy có thiết kế eo rõ ràng, cut-out eo khéo léo, thắt nơ, thắt lưng giữ eo... được khuyến khích đối với chị em có thân hình hơi mũm mĩm hoặc sở hữu vòng eo không thon gọn. 

Nàng mũm mĩm học ngay 3 bí kíp phối đồ này, mặc lên là giảm đi vài cân giúp vóc dáng thon gọn ngay - Ảnh 7
Váy liền kiểu dáng cổ điển, tay phồng trở nên phù hợp với cô nàng mập mạp hơn nhờ chi tiết thắt lưng giả - Ảnh: Internet

Một điểm đáng chú ý là nên chọn váy có màu sắc trung tính như be, nude hạn chế màu sắc tươi sáng như hồng, vàng chanh. 

Nàng mũm mĩm học ngay 3 bí kíp phối đồ này, mặc lên là giảm đi vài cân giúp vóc dáng thon gọn ngay - Ảnh 8
Váy sơ mi dáng suông kết hợp với thắt lưng mảnh cũng là lựa chọn tuyệt vời giúp vóc dáng thon gọn hơn - Ảnh: Internet
Nàng mũm mĩm học ngay 3 bí kíp phối đồ này, mặc lên là giảm đi vài cân giúp vóc dáng thon gọn ngay - Ảnh 9
Váy liền với độ dài qua gối sẽ giúp giấu đi khuyết điểm về vòng 3, đùi và bắp chân hiệu quả - Ảnh: Internet

Ngoài 3 bí quyết phối đồ che giấu khuyết điểm ngoại hình trên, cô nàng mập mạp nên lưu ý về việc chọn kiểu dáng giày, dép để vẻ ngoài trở nên hoàn hảo hơn. Vì cân nặng vượt mức, bạn nên chọn các thiết kế bệt, đế vuông. Đặc biệt, giày mũi nhọn chính là "trợ thủ" tăng chiều cao hiệu nghiệm. 

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