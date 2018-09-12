Nàng mũm mĩm học ngay 3 bí kíp phối đồ này, mặc lên là giảm đi vài cân giúp vóc dáng thon gọn ngay

Với 3 bí quyết phối đồ đơn giản này, cô nàng mập mạp sẽ không còn cảm thấy tự ti vì vóc dáng của bản thân nữa.
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Nhờ cách tận dụng một số phụ kiện và khéo léo chọn các thiết kế che khuyết điểm, 3 bí kíp phối đồ sau đây giúp vóc dáng trông thon gọn, cân đối hơn rất nhiều.
1. Luôn sơ-vin áo
Sơ-vin áo sẽ giúp tạo cảm giác rõ ràng hơn giữa phần trên và dưới cơ thể. Đánh lừa cảm giác về kích thước vòng eo, đồng thời kéo dài đôi chân.
Ngoài ra, những người có hình thể mập mạp nên chọn các kiểu áo đơn giản, form thoải mái không quá bó sát cũng không nên quá rộng. Điều này sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu hơn.
Đặc biệt, nếu sở hữu vóc dáng tròn trịa, bạn nên chọn kiểu áo có cổ sẻ chữ V. Thiết kế này sẽ thu hút ánh nhìn lên trên, làm người đối diện quên đi phần eo và đùi to.
2. Đừng bao giờ quên thắt lưng
Tương tự như cách sơ-vin áo vào quần, váy, thắt lưng giúp vòng eo bé hơn, đồng thời là "trợ thủ" ăn gian chiều cao hiệu quả.
Hiện nay, có rất nhiều kiểu dáng thắt lưng thời trang mà bạn có thể thoải mái lựa chọn để biến hóa set đồ trở nên hợp xu hướng và cá tính hơn.
Đôi khi, không cần phải thêm thắt vào mất thời gian mà bạn chỉ cần chọn kiểu dáng áo, váy có sẵn dây thắt lưng tiện dụng.
3. Váy liền thiết kế nhấn mạnh eo
Những kiểu váy có thiết kế eo rõ ràng, cut-out eo khéo léo, thắt nơ, thắt lưng giữ eo... được khuyến khích đối với chị em có thân hình hơi mũm mĩm hoặc sở hữu vòng eo không thon gọn.
Một điểm đáng chú ý là nên chọn váy có màu sắc trung tính như be, nude hạn chế màu sắc tươi sáng như hồng, vàng chanh.
Ngoài 3 bí quyết phối đồ che giấu khuyết điểm ngoại hình trên, cô nàng mập mạp nên lưu ý về việc chọn kiểu dáng giày, dép để vẻ ngoài trở nên hoàn hảo hơn. Vì cân nặng vượt mức, bạn nên chọn các thiết kế bệt, đế vuông. Đặc biệt, giày mũi nhọn chính là "trợ thủ" tăng chiều cao hiệu nghiệm.