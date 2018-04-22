Mùa hè nhất định phải diện 3 mẫu đầm thun dáng suông đầy năng động, trẻ trung này

Với kiểu sáng suông, mẫu đầm này mang đến sự tiện lợi, thoái mái và giúp người mặc hạ nhiệt vào mùa hè. Đặc biệt, đầm thun suông không kén dáng người, ngược lại còn giúp các cô nàng mũm mĩm trong thon gọn và giấu đi khuyết điểm ngoại hình như eo ngấn mỡ, đùi to cực kỳ hiệu quả.

Tuy đầm thun suông có vẻ đơn giản, thoải mái nhưng chúng vẫn rất đa dạng về kiểu dáng lẫn chất liệu.

Để tường tận hết mọi cách phối mẫu đầm này, hãy theo dõi các gợi ý dưới đây.

Đầm thun suông đơn sắc

Đầm thun suông đơn sắc mang đến vẻ năng động, tươi tắn và cực kỳ phù hợp với tiết trời mùa hè oi bức, nắng nóng. Với mẫu đầm này, bạn nên đi cùng giày thể thao hoặc sandal nếu diện đi biển, dạo mát.