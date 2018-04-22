Mùa hè nhất định phải diện 3 mẫu đầm thun dáng suông đầy năng động, trẻ trung này

Thời trang 22/04/2018 10:39

Đầm thun dáng suông là thiết kế mang đến sự thoải mái cho người diện, đặc biệt cực kỳ phù hợp với tiết trời mùa hè oi bức, nắng nóng. Khi mặc kiểu đầm này, bạn gái trông sẽ cực kỳ năng động, trẻ trung và tinh nghịch.

Tuy đầm thun suông có vẻ đơn giản, thoải mái nhưng chúng vẫn rất đa dạng về kiểu dáng lẫn chất liệu.

Với kiểu sáng suông, mẫu đầm này mang đến sự tiện lợi, thoái mái và giúp người mặc hạ nhiệt vào mùa hè. Đặc biệt, đầm thun suông không kén dáng người, ngược lại còn giúp các cô nàng mũm mĩm trong thon gọn và giấu đi khuyết điểm ngoại hình như eo ngấn mỡ, đùi to cực kỳ hiệu quả.

Để tường tận hết mọi cách phối mẫu đầm này, hãy theo dõi các gợi ý dưới đây.

Đầm thun suông đơn sắc

Đầm thun suông đơn sắc mang đến vẻ năng động, tươi tắn và cực kỳ phù hợp với tiết trời mùa hè oi bức, nắng nóng. Với mẫu đầm này, bạn nên đi cùng giày thể thao hoặc sandal nếu diện đi biển, dạo mát. 

Mùa hè nhất định phải diện 3 mẫu đầm thun dáng suông đầy năng động, trẻ trung này - Ảnh 1
Đầm suông màu hồng đất vừa đáng yêu vừa năng động lại có chút điệu đà rất con gái - Ảnh: Internet
Mùa hè nhất định phải diện 3 mẫu đầm thun dáng suông đầy năng động, trẻ trung này - Ảnh 2
Đầm thun suông màu vàng sáng phối cùng giày thể thao cũng là lựa chọn tuyệt vời để bạn tỏa sáng giữa cái nắng mùa hè oi ả - Ảnh: Internet
Mùa hè nhất định phải diện 3 mẫu đầm thun dáng suông đầy năng động, trẻ trung này - Ảnh 3
Nếu yêu thích vẻ nữ tính, điệu đà, hãy diện mẫu đầm suông đơn sắc với tông màu ngọt ngào, nhẹ nhàng như hồng, kem - Ảnh: Internet
Mùa hè nhất định phải diện 3 mẫu đầm thun dáng suông đầy năng động, trẻ trung này - Ảnh 4
Những tông màu nhẹ nhàng, nghiêng về sắc lạnh cũng là lựa chọn tuyệt vời. Ngoài ra, 

Đầm thun suông họa tiết

Bạn yêu thích chiếc đầm nổi bật, hãy chọn mẫu váy thun suông họa tiết. 

Đầm thun suông sọc

Đương nhiên là không thể bỏ sót mẫu đầm thun suông vô cùng đẹp, nổi bất và chẳng bao giờ lỗi mốt này. 

Mùa hè nhất định phải diện 3 mẫu đầm thun dáng suông đầy năng động, trẻ trung này - Ảnh 5
Phối đầm thun suông đơn sắc cùng áo khoác jean bụi bặm là lựa chọn bạn nên áp dụng ngay vào hè này - Ảnh: Internet
Mùa hè nhất định phải diện 3 mẫu đầm thun dáng suông đầy năng động, trẻ trung này - Ảnh 6
Để set đồ với đầm thun suông thêm phần năng động và thời thượng, hãy phối cùng chiếc túi xách size lớn - Ảnh: Internet

Với những lựa chọn đầm thun suông đầy năng động, tinh nghịch và khỏe khoắn trên, hè này, bạn có thể vô tư thay đổi diện mạo, phong cách và tự tin trước đám đông.

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