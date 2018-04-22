Mùa hè nhất định phải diện 3 mẫu đầm thun dáng suông đầy năng động, trẻ trung này

Đầm thun dáng suông là thiết kế mang đến sự thoải mái cho người diện, đặc biệt cực kỳ phù hợp với tiết trời mùa hè oi bức, nắng nóng. Khi mặc kiểu đầm này, bạn gái trông sẽ cực kỳ năng động, trẻ trung và tinh nghịch.
- Đầm dự tiệc tất niên cho phụ nữ tuổi 40, mặc vào là sang trọng, trẻ trung như gái đôi mươi
- Đầm trễ vai dự tiệc đẹp 'xiêu lòng', cứ mặc là quyến rũ, sang trọng thu hút mọi ánh nhìn
Tuy đầm thun suông có vẻ đơn giản, thoải mái nhưng chúng vẫn rất đa dạng về kiểu dáng lẫn chất liệu.
Với kiểu sáng suông, mẫu đầm này mang đến sự tiện lợi, thoái mái và giúp người mặc hạ nhiệt vào mùa hè. Đặc biệt, đầm thun suông không kén dáng người, ngược lại còn giúp các cô nàng mũm mĩm trong thon gọn và giấu đi khuyết điểm ngoại hình như eo ngấn mỡ, đùi to cực kỳ hiệu quả.
Để tường tận hết mọi cách phối mẫu đầm này, hãy theo dõi các gợi ý dưới đây.
Đầm thun suông đơn sắc
Đầm thun suông đơn sắc mang đến vẻ năng động, tươi tắn và cực kỳ phù hợp với tiết trời mùa hè oi bức, nắng nóng. Với mẫu đầm này, bạn nên đi cùng giày thể thao hoặc sandal nếu diện đi biển, dạo mát.
Đầm thun suông họa tiết
Bạn yêu thích chiếc đầm nổi bật, hãy chọn mẫu váy thun suông họa tiết.
Đầm thun suông sọc
Đương nhiên là không thể bỏ sót mẫu đầm thun suông vô cùng đẹp, nổi bất và chẳng bao giờ lỗi mốt này.
Với những lựa chọn đầm thun suông đầy năng động, tinh nghịch và khỏe khoắn trên, hè này, bạn có thể vô tư thay đổi diện mạo, phong cách và tự tin trước đám đông.