Mặc gì ngày tết 2019: 5 gợi ý không thể bỏ qua

Trang phục phù hợp nhất trả lời cho câu hỏi ngày tết năm Kỷ Hợi 2019 mặc gì cho đẹp chính là tà áo dài truyền thống. Phụ nữ mặc áo dài không chỉ làm đẹp cho bản thân mà còn tô điểm cho sắc xuân ngày tết thêm rộn ràng. Mùng 1 tết đi lễ chùa, không có gì đẹp hơn nếu mặc một chiếc áo dài truyền thống, vừa nổi bật lại vừa đủ kín đáo, nhẹ nhàng.

Áo dài tết có thể được tận dụng không chỉ khi chụp ảnh tết cùng những đóa hoa tươi sắc, khi đi chợ tết,... mà có thể dùng vào nhiều dịp khác. Áo dài truyền thống là bộ trang phục mà bất cứ chị em nào cũng nên có sẵn trong tủ đồ của mình.

2. Áo dài cách tân

Áo dài cách tân vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các chị em khi lựa đồ mặc tết 2019 năm nay. Với nhiều kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc và chất liệu, phụ nữ có thể thỏa sức diện đồ, phối áo dài cách tân với quần lụa, quần jeans, chân váy xòe,... đều rất xinh và lịch sự.

Áo dài cách tân đem đến sự trẻ trung và thoải mái

Nếu còn đang băn khoăn nên mặc gì đi chơi tết ngày mùng 2, mùng 3 cho thoải mái mà vẫn đậm nét xuân, nên mặc một chiếc áo dài cách tân điệu đà, nếu có thể thì chị em nên đội thêm một chiếc mấn nhỏ xinh và xách giỏ xinh xắn.

3. Váy dáng dài mặc tết

Xu hướng thời trang năm 2019 vẫn chưa thể xóa ngôi của váy yếm. Một chiếc váy yếm len dịu dàng mix cùng áo len mỏng màu trắng, màu be, hoặc màu ghi sáng bên trong giúp phụ nữ thêm dịu dàng và rất trẻ trung. Để tôn dáng và giúp set đồ trông thật gọn gàng, vẫn đảm bảo ấm áp, chị em nên lựa chọn những dáng váy yếm len hoặc yếm dạ dáng dài, ôm vừa phải vào cơ thể.

Váy yếm giúp trang phục ngày tết thêm dịu dàng và nữ tính

Ngoài ra, một dáng váy liền dáng dài vô cùng thời thượng để mặc tết chính là những chiếc váy chất liệu nhung đang được các tín đồ thời trang toàn thế giới ưa chuộng. Với chất liệu nhung mỏng nhẹ màu sắc pastel nhẹ nhàng, phái đẹp có thể lựa chọn kiểu thiết kế cổ đắp chéo hay váy xoắn eo giấu bụng thần kỳ. Một chiếc váy nhung hai dây mặc cùng áo voan hoặc áo len mỏng bên trong cũng là lựa chọn xuất sắc cho phái đẹp nổi bật hơn ngày tết.

Váy chất liệu nhung đang là xu hướng mới nhất mùa xuân 2019

4. Váy voan lụa nhẹ nhàng

Đầm mặc tết nên chọn những màu gì thật tươi sáng và rực rỡ, tránh các gam màu tối như đen, ghi sậm hay sắc trắng trơn đại diện cho tang tóc. Chị em phụ nữ có thể thỏa sức lựa chọn những dáng đầm nhiều màu, đầm hoa hay đầm trơn tùy sở thích. Chất liệu voan lụa nhẹ nhàng sẽ giúp cho trang phục ngày xuân thêm bay bổng và dịu dàng hơn.

Ngày đầu năm không nên chọn những bộ trang phục ren quá cầu kỳ hay chất liệu quá cứng. Với chất liệu voan, lụa, có rất nhiều kiểu váy từ váy sơ mi dáng dài cho tới váy liền xòe, váy hai dây, váy ôm phù hợp với dáng người của từng chị em.

Váy voan lụa tôn dáng, giấu bụng hiệu quả

5. Phối áo layer quần jeans năng động

Với các bạn trẻ, không cần phải nghĩ quá nhiều về việc mặc gì chơi tết vì chỉ cần một set đồ gồm áo sơ mi, áo nỉ hoặc áo len oversize cùng một chiếc quần jeans cá tính và đôi giày sneakers nổi bật là có thể an tâm diện tết cực chất, cực nổi bật.

Có nhiều lựa chọn cho set đồ năng động này, có thể mặc áo sơ mi cùng các loại áo len, áo nỉ chui đầu, hoặc cũng có thể lựa một chiếc áo phông kết hợp cùng áo khoác kaki, áo khoác nỉ có mũ thoải mái. Phối đồ mặc tết không quá khó khăn nếu có một đôi giày thể thao cá tính hợp mốt, dù mặc gì cũng sẽ vô cùng bắt mắt, nổi bật.

Kết hợp trang phục layer với giày sneakers cá tính là cách phối đồ cực chất diện tết

Một chiếc quần jeans ống loe hoặc quần rách gối, rách gấu sẽ là lựa chọn cực kỳ cá tính trong ngày tết. Tuy nhiên nên lưu ý rằng để mặc đẹp ngày tết, nên chọn những loại quần jeans rách vừa phải và trang phục sáng màu để cho ngày xuân thêm rực rỡ, tươi vui.