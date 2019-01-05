Gần Tết phải mua sắm nhiều quần áo, phụ nữ cần biết 10 bí kíp nhận biết đồ kém chất lượng này

Khi dự định sắm thêm một chiếc váy mới, áo sơ mi hoặc bất kỳ loại quần áo, phụ kiện nào khác, chúng ta thường muốn chọn mặt hàng chất lượng. Nhưng trong thực tế, quần áo co lại và bị rách ngay cả sau lần giặt đầu tiên. Do đó, bạn phải thật kỹ lưỡng và thận trọng trong việc chọn lựa trang phục tại cửa hàng.
1. Kiểm tra chất lượng bông
2. Kéo các đường nối để xem khoảng trống
3. Tránh khóa kéo nhựa
4. Đường lai đủ rộng
5. Kéo vải
6. Hãy chắc chắn khóa kéo phù hợp
7. Chú ý đến nhãn
8. Các đường nối phù hợp với chất liệu
9. Kiểm tra nút và khuy
10. Màu sắc trên túi xách
"Bỏ túi" ngay 10 bí quyết nhận biết đồ kém chất lượng này để công cuộc mua sắm trong dịp cuối năm thành công hơn.