Gần Tết phải mua sắm nhiều quần áo, phụ nữ cần biết 10 bí kíp nhận biết đồ kém chất lượng này

Các loại vải tự nhiên như cotton, lụa, len rất mạnh mẽ và bền hơn so với vải tổng hợp. Tuy nhiên, trang phục may từ 100% cotton có thể nhanh chóng bị co lại sau khi giặt. Đó là lý do tại sao bạn nên chọn quần áo có thêm 5-30% vải nhân tạo như viscose, polyester, nylon. Những bộ quần áo này sẽ không giãn ra và sẽ phục vụ bạn lâu hơn - Ảnh: Brightside