Gần Tết phải mua sắm nhiều quần áo, phụ nữ cần biết 10 bí kíp nhận biết đồ kém chất lượng này

Thời trang 05/01/2019 09:09

Để giúp bạn phát hiện những mặt hàng kém chất lượng ngay tại chỗ, Brightside đã thu thập 10 mẹo cực kỳ hữu ích và đơn giản.

Khi dự định sắm thêm một chiếc váy mới, áo sơ mi hoặc bất kỳ loại quần áo, phụ kiện nào khác, chúng ta thường muốn chọn mặt hàng chất lượng. Nhưng trong thực tế, quần áo co lại và bị rách ngay cả sau lần giặt đầu tiên. Do đó, bạn phải thật kỹ lưỡng và thận trọng trong việc chọn lựa trang phục tại cửa hàng.

1. Kiểm tra chất lượng bông

Gần Tết phải mua sắm nhiều quần áo, phụ nữ cần biết 10 bí kíp nhận biết đồ kém chất lượng này - Ảnh 1

Nắm lấy một ít vải và siết chặt trong nắm tay của bạn trong vài giây. Nếu vải trông giống như giấy nhàu nát sau đó, có nghĩa là nó đã được xử lý bằng một tác nhân đặc biệt để giữ hình dạng. Quần áo như vậy sẽ bắt đầu hư hỏng, mất đi vẻ đẹp ngay sau khi giặt - Ảnh: Brightside 

2. Kéo các đường nối để xem khoảng trống

Gần Tết phải mua sắm nhiều quần áo, phụ nữ cần biết 10 bí kíp nhận biết đồ kém chất lượng này - Ảnh 2

Các mặt hàng chất lượng sẽ có đường khâu dày đặc và đường may rất thẩm mỹ. Do đó, hãy thử kéo nhẹ các mảnh khâu ra. Nếu các đường nối hiển thị nhiều khoảng trống, bạn đang cầm một món đồ kém chất lượng - Ảnh: Brightside

3. Tránh khóa kéo nhựa

Gần Tết phải mua sắm nhiều quần áo, phụ nữ cần biết 10 bí kíp nhận biết đồ kém chất lượng này - Ảnh 3

Hãy chắc chắn rằng bạn đang mua quần áo và phụ kiện với dây kéo kim loại được phủ bằng dây đeo. Điều này là đáng tin cậy và lâu dài nhất. Khóa kéo nhựa mở thường bị hỏng và là một dấu hiệu của chất lượng kém trong hầu hết các mặt hàng - Ảnh: Brightside

4. Đường lai đủ rộng

Gần Tết phải mua sắm nhiều quần áo, phụ nữ cần biết 10 bí kíp nhận biết đồ kém chất lượng này - Ảnh 4

Quần và váy nên có gấu lên đến 4cm. Áo có thể vào khoảng 2cm. Nếu không có viền hoặc viền quá hẹp, bạn đang xem một mặt hàng chất lượng thấp - Ảnh: Brightside

5. Kéo vải

Gần Tết phải mua sắm nhiều quần áo, phụ nữ cần biết 10 bí kíp nhận biết đồ kém chất lượng này - Ảnh 5

Một mặt hàng chất lượng sẽ luôn giữ được hình dạng. Lấy một chiếc váy và kéo mạnh nó, sau đó buông ra. Nếu vải mất hình dạng, bạn nên tìm kiếm một món đồ khác - Ảnh: Brightside

6. Hãy chắc chắn khóa kéo phù hợp 

Gần Tết phải mua sắm nhiều quần áo, phụ nữ cần biết 10 bí kíp nhận biết đồ kém chất lượng này - Ảnh 6

Khóa kéo trên váy, đầm hoặc bất kỳ loại quần áo nào khác phải có độ dài bằng nhau, đồng đều và phù hợp về màu sắc - Ảnh: Brightside

7. Chú ý đến nhãn

Gần Tết phải mua sắm nhiều quần áo, phụ nữ cần biết 10 bí kíp nhận biết đồ kém chất lượng này - Ảnh 7

Các loại vải tự nhiên như cotton, lụa, len rất mạnh mẽ và bền hơn so với vải tổng hợp. Tuy nhiên, trang phục may từ 100% cotton có thể nhanh chóng bị co lại sau khi giặt. Đó là lý do tại sao bạn nên chọn quần áo có thêm 5-30% vải nhân tạo như viscose, polyester, nylon. Những bộ quần áo này sẽ không giãn ra và sẽ phục vụ bạn lâu hơn - Ảnh: Brightside

8. Các đường nối phù hợp với chất liệu

Gần Tết phải mua sắm nhiều quần áo, phụ nữ cần biết 10 bí kíp nhận biết đồ kém chất lượng này - Ảnh 8

Kiểm tra các đường nối và màu sắc chủ đề. Nếu chúng không khớp và các mũi khâu được làm bằng các sợi có màu khác nhau, đây là một dấu hiệu rõ ràng rằng mặt hàng này được thực hiện vội vàng - Ảnh: Brightside

9. Kiểm tra nút và khuy

Gần Tết phải mua sắm nhiều quần áo, phụ nữ cần biết 10 bí kíp nhận biết đồ kém chất lượng này - Ảnh 9

Khi các nhà sản xuất làm một mặt hàng giả hoặc chất lượng thấp, họ thường không chú ý đến những chi tiết nhỏ. Đây là lý do tại sao bạn nên kiểm tra nút và khuy trước khi mua. Hãy chắc chắn rằng chúng gọn gàng và có đường cắt đều - Ảnh: Brightside

10. Màu sắc trên túi xách

Gần Tết phải mua sắm nhiều quần áo, phụ nữ cần biết 10 bí kíp nhận biết đồ kém chất lượng này - Ảnh 10

Nếu màu trên tay cầm, dây đai, dây buộc đậm nhạt không đồng đều hoặc để lại nhiều dấu vết tại nếp gấp, đây là một mặt hàng chất lượng thấp. Việc màu sắc không đồng đều có thể do sử dụng da giả và chúng sẽ nhanh chóng phai đi khi sử dụng - Ảnh: Brightside

"Bỏ túi" ngay 10 bí quyết nhận biết đồ kém chất lượng này để công cuộc mua sắm trong dịp cuối năm thành công hơn.

Áo cổ lọ thực sự có "quyền năng" giúp các nàng đạt 10 điểm thanh lịch, nhất là khi áp dụng 5 công thức sau

Áo cổ lọ thực sự có "quyền năng" giúp các nàng đạt 10 điểm thanh lịch, nhất là khi áp dụng 5 công thức sau

Trước khi bước vào đợt rét "cắt da cắt thịt" sắp tới, việc các nàng nên làm chính là "ghim" ngay 5 công thức diện áo cổ lọ đẹp xuất sắc dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo chọn trang phục tư vấn thời trang kiểm tra chất lượng vải mua sắm thông minh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 7 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 42 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 8 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 20 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 13 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt