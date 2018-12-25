Tết 2019 mặc gì cho đẹp và hợp xu hướng thời trang nhất?

Bởi thời trang Tết khá đa dạng và màu sắc nên cần nắm bắt xu hướng thời trang tết năm 2019 là màu gì và biết cách phối quần áo, váy sao cho đẹp nhất.

Tết là dịp mà sau một năm làm việc mệt nhọc chúng ta gặp gỡ, thăm hỏi chúc tết những người thân, anh em, bạn bè của mình. Trong những ngày cuối năm, nhằm để chuẩn bị tươm tất cho ngày Tết, các nàng sẽ tích cực đi mua sắm hơn và luôn đặt câu hỏi “Tết mặc gì cho đẹp?”.

Có thể kể đến một số màu trung tính đẹp - sang- chất phổ biến và rất được ưa chuộng như:

Thay vì những gam màu rực rỡ nổi bật, xu hướng thời trang tết năm 2019 dành cho nữ 2019 sẽ là năm của những màu sắc trung tínhvới những gam màu trung tính hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ. Những màu sắc trung tính mà các thiết kế sắp tung ra cho dịp Tết này sẽ khiến bạn được mãn nhãn.

- Cam đất không chỉ chiếm đảo thị trường son môi mà còn tiếp tục lấn qua màu sắc trang phục

- Màu xanh olive đậm với cảm hứng từ những quả ô liu.

- Màu xanh Lapis là lựa chọn có thể phù hợp với rất nhiều làn da và giúp tạo ấn tượng thị giác với người đối diện ngay từ lần đầu tiên.

Cam đất và nâu đậm socola là những tông màu trung tính đẹp - sang- chất phổ biến và rất được ưa chuộng

- Vàng Primrose khá nổi bật và tạo cảm giác ấm áp, tạo sự liên tưởng đến ánh nắng mùa hè rực rỡ.

- Nâu đậm socola là tông màu trung tính rất được lòng các tín đồ thời trang.

- Xanh lam là tông màu tuy có độ sáng hơn nhưng cũng không quá nổi trội nên vẫn được xếp trong nhóm màu trung tính

2. Tết mặc gì cho đẹp ?

- Layer váy liền và áo

Set đồ layer váy liền và áo len trắng giúp khoe vóc dáng thon thả

Với set đồ layer váy liền và áo len trắng sẽ giúp các nàng thỏa sức khoe vóc dáng thon thả của mình.

Tuy layer váy và áo là cách mix không còn xa lạ nhưng nếu biết cách phối sẽ tạo ngay một set đồ vừa điệu đà, xinh tươi mà lại sang chảnh lại trong 3 ngày Tết. Phối áo cách điệu tay phồng cùng váy dạ là gợi ý hay các nàng có thể tham khảo.

Phối áo cách điệu tay phồng cùng váy dạ

Diện áo điệu và váy đơn giản là hot trend được các chị em ưu ái nhất năm 2019.

Kết hợp áo điệu và váy đơn giản

Một lưu ý nhỏ khi mix layer váy và áo đó là nên chọn những thiết kế mỏng nhẹ để khi phối chung sẽ không tạo cảm giác tròn đầy cho vóc dáng.

Áo ren màu nhạt diện cực xinh cùng váy liền

Chiếc áo ren màu nhạt là lựa chọn số 1 để có thể diện cực xinh, cực điệu đà phù hợp với váy liền có thể giúp nàng đi đến đâu là ghi điểm đến đó.

- Layer áo nỉ và áo điệu

Mix ren cùng áo len kết hợp cùng áo nỉ khỏe khoắn sẽ tạo nên item thú vị, khác biệt mà bất kỳ cô nàng nào cũng muốn thử nghiệm.

Áo nỉ không chỉ giúp giữ ấm mà còn rất điệu đà

Áo nỉ là dáng áo luôn có tay và gấu áo hơi bo lại tạo độ phồng. Tận dụng chi tiết này để lộ một chút tay và cổ áo ren là cách giúp các nàng trông điệu đà hơn khi diện Tết.

Để lộ một chút tay và cổ áo ren là cách giúp các nàng trông điệu đà hơn khi diện Tết

Đặc biệt, đây chính là item rất thích hợp với những cô nàng ở miền bắc vì áo nỉ mang lại độ ấm rất cao.

Với thiết kế áo len trơn hay họa tiết đơn giản, chỉ cần nhấn nhá một chút ren lộ ra nơi cổ và tay áo trông sẽ đẹp và bắt mắt hơn.

Tạo điểm nhấn với một chút ren lộ ra nơi cổ và tay áo

Hoặc nàng có thể thử diện áo blouse thắt nơ điệu đà và áo len màu cam sáng nổi bật. Trông thật đơn giản mà vẫn đẹp rạng ngời .

Diện áo len màu cam sáng nổi bật cho ngày Tết

- Áo len điệu + chân váy

Nàng có thể thử kết hợp áo len trễ vai vừa ấm áp lại vừa yêu kiều điệu đà để diện trong Tết này.

Kết hợp áo len trễ vai với chân váy mini yêu kiều

Hoặc kết hợp áo len trễ vai với chân váy mini sang chảnh, yêu kiều.

Phối áo len màu nổi và chân váy chấm bi

Thêm một set đồ đẹp mà có phần kín đáo hơn hắc hẳn nàng điệu nào nhìn cũng mê đó là phối áo len màu nổi có cách điệu một chút ở phần tay bồng điệu đà và chân váy chấm bi.

Với những cô nàng yêu thích sự nhẹ nhàng, đơn giản thì đừng nên bỏ qua set đồ với áo len cổ V và chân váy ren dáng bút chì ôm nhẹ.

Áo len cổ V phối với chân váy ren dáng bút chì ôm nhẹ

Để set đồ thêm tinh tế và duyên dáng hơn nàng hãy chú ý chọn đôi cao gót cùng tông với áo.

Kết hợp diện một thiết kế chân váy điệu với áo len là set đồ tuy đơn giản mà rất đẹp

Bên cạnh lựa chọn chân váy suông, các nàng đừng bỏ qua váy xòe. Kết hợp diện một thiết kế chân váy điệu với áo len là set đồ tuy đơn giản mà rất đẹp.

Phối áo len với váy xòe điệu đà

- Áo tay loe + chân váy ôm

Những thiết kế áo tay loe điệu đà cùng chân váy ngắn khi phối chung sẽ rất sang chảnh. Tết đến Xuân về, ngại gì mà không điệu đà với set đồ này.

Set áo tay loe điệu đà cùng chân váy ôm sang chảnh

Hãy thử diện thiết kế áo blouse tay phồng điệu đà diện cùng chân váy mini họa tiết hoa xinh xắn đảm bảo xinh miễn chê này.

Áo blouse tay phồng điệu đà diện cùng chân váy mini họa tiết hoa xinh xắn

- Diện đồ cả cây

Những set đồ nguyên cây trông thì có vẻ đơn giản nhưng lại mang đến nét vẻ duyên dáng, thanh lịch và rất hợp mốt. Nàng sẽ trông thật xinh tươi trong 3 ngày Tết mà chẳng cần tốn chút công sức nào.

Set đồ nguyên cây đơn giản rất duyên dáng, thanh lịch và hợp mốt

Tuy đơn giản mà không hề mờ nhạt đơn điệu. Chính sự đơn giản này lại là chìa khóa tạo nên nét chấm phá riêng cực kì thu hút khi các nàng dạo phố đón Xuân.

Nên sơ vin áo cùng quần/chân váy khi diện set đồ trơn nguyên cây

Khi diện set đồ trơn nguyên cây nên sơvin áo cùng quần/chân váy hay lựa chọn phụ kiện điểm xuyết để tạo điểm nhấn hơn. Đặc biệt, cách diện đồ này sẽ giúp những cô nàng sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn thì vẫn có thể nhìn thanh thoát, cao ráo hơn.

Diện set đồ trơn nguyên cây đơn giản mà đặc biệt thú vị dành cho các nàng sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn

Và hơn hết đây là cách diện đơn giản mà đặc biệt thú vị dành cho các nàng ngại mix đồ mà muốn diện đẹp trong 3 ngày Tết.

- Áo dài cách tân

Áo dài cách tân vừa xinh vừa duyên dáng sẽ giúp nàng thật nổi bật và không kém phần nhã nhặn

Trong 3 ngày Tết, xúng xính bộ áo dài đi chúc tết ông bà, cô chú thì còn gì tuyệt vời hơn. Áo dài cách tân chắc hẳn đã không còn xa lạ với các cô nàng nữa, với bộ áo dài vừa xinh vừa duyên dáng, nàng sẽ thật nổi bật và không kém phần nhã nhặn.

Áo dài Mini-raglan

Với những bộ cánh tuyệt vời vừa gợi ý trên đây, chắc hẳn các nàng sẽ không còn quá đau đầu với nỗi lo Tết 2019 mặc gì cho đẹp. Cập nhật ngay những mẫu váy áo hot trend phù hợp xu hướng thời trang tết 2019 vừa chia sẻ trên và nhanh tay sắm cho mình để thật xinh tươi và có mùa Tết 2019 tuyệt vời.