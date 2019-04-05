Mặc gì để không lộ bụng bầu mà vẫn thật thời trang và sành điệu?

Thời trang 05/04/2019 15:51

Để không lộ bụng bầu mà vẫn thật thời trang và sành điệu, các mẹ có thể áp dụng những mẹo nhỏ sau đây của các kiều nữ trong showbiz Việt như Tăng Thanh Hà, Thu Minh, Elly Trần…

Với phụ nữ, thiên chức làm mẹ là món quà thiêng liêng và quý giá. Tuy nhiên, không phải ai cũng có ngay sự sẵn sàng để chấp nhận nhìn thấy cơ thể bắt đầu thay đổi, bụng to lên và có nhiều vết rạn nứt, đặc biệt với những ngôi sao hoạt động trong showbiz. Bởi đối với họ bụng bầu to ra không chỉ nằm ở vấn đề xấu hay đẹp mà còn trở thành tâm điểm bàn luận cùng với những lời nhận xét ác ý. Chính vì thế, họ thường suy nghĩ và cân nhắc rất kỹ trong vấn đề mặc gì để giấu bụng bầu trong mỗi lần tham dự sự kiện.

Thông thường để khéo léo che đi vòng 2 đang ngày một tròn trịa và vẫn toát lên được sự tinh tế, đậm chất thời trang, những kiều nữ trong showbiz Việt sẽ chọn:

Đầm suông phom rộng

Đây là trang phục dành riêng cho bà bầu, có thiết kế phù hợp với sự thay đổi của vòng 2 theo chu kỳ phát triển của thai nhi. Với thiết kế rộng rãi tạo cảm giác thoải mái, đầm suông phom rộng sẽ giúp chị em che được vòng eo đang lớn lên từng ngày.

Đầm suông phom ruộng được Tăng Thanh Hà
Đầm suông phom ruộng được Tăng Thanh Hà "lăng-xê"

Những chiếc đầm suông phom rộng mang màu sắc tươi sáng, sẽ làm cho mẹ bầu có cảm giác vui vẻ, tươi trẻ hơn. Do đó, một bà bầu thanh khiết, có thể chọn cho mình chiếc váy suông rộng, đơn giản và một màu xanh nhẹ nhàng. Còn mẹ bầu có phong thái đĩnh đạc có thể chọn váy suông tối màu, cộc tay dễ mặc. Những mẹ bầu nào yêu thích sự nhí nhảnh thì có thể chọn chiếc váy hoa nhí, màu sắc vàng tươi rực rỡ hay màu hồng baby dễ thương.

Kiểu váy này cũng được Tăng Thanh Hà “lăng – xê” mạnh mẽ trong thời kì mang mầu. Khi mang thai bé thứ 2 ở tháng thứ 6, cô vẫn như lúc bình thường, đánh lừa khán giả bằng cách diện những bộ trang phục rộng, che khéo vòng 2. Ngay cả khi đi dự sự kiện, cô cũng lựa chọn phong cách này.

Váy dáng sơ mi

Xuất thân từ kiểu áo sơ mi nữ cơ bản, váy áo sơ mi nổi lên như một cái tên quen thuộc với mọi tín đồ thời trang, đặc biệt là những người yêu mến phong cách thời trang tối giản. Mẫu váy này có kiểu dáng đơn giản, phần thân rộng dài thoải mái cùng hàng khuy chạy dọc thân váy sẽ cực kì phù hợp với mẹ bầu, che nhẹ đi vòng 2 đang to dần mà vẫn vô cùng năng động và trẻ trung. Kiểu váy này phù hợp với mọi dáng người của mẹ bầu. Mẹ bầu có thể tự tin mặc đi chơi hoặc đi làm đều được.

Váy sơ mi được Elly Trần yêu thích, che giấu bụng bầu hiệu quả
Váy sơ mi được Elly Trần yêu thích, che giấu bụng bầu hiệu quả

Kiểu váy dáng sơ mi được bà mẹ 2 con Elly Trần vô cùng yêu thích. Đây cũng là tuyệt chiêu giúp cô che giấu bụng bầu hiệu hiệu quả, khiến khán giả đặt cho cô mệnh danh là “cao thủ giấu bụng bầu”. Bởi cả hai lần mang thai bé Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch, Elly Trần không để lộ ra bất cứ điều gì. Nếu như những nghệ sĩ khác đến tháng cuối thai kỳ đã bị khán giả phát hiện ra thì Elly Trần đến tận lúc sinh xong khán giả mới giật mình biết chuyện.

Trong khi mang bầu, Elly Trần vẫn đều đặn đi làm và tham gia các hoạt động xã hội mà vẫn không ai phát hiện ra. Chính vì vậy mà nhiều người phải ngỡ ngàng thốt lên “Không hiểu cô mang bầu khi nào mà tài vậy?”.

Kiểu váy hạ eo

Kiểu váy hạ eo hay còn gọi là váy lùn mang đến sự nhẹ nhàng và tinh tế cho mẹ bầu. Đặc biệt là nó sẽ tạo nét đáng yêu và che đi khuyết điểm của cơ thể vô cùng hiệu quả. Váy hạ eo không chỉ giúp mẹ giấu đi bụng bầu mà còn giúp những cô nàng béo bụng giấu đi được vòng eo bánh mì của mình.

Kiểu váy hạ eo được nhiều bà bầu yêu thích
Kiểu váy hạ eo được nhiều bà bầu yêu thích

Điểm nhấn của kiểu váy này là ở chỗ dáng váy suông ở trên với có phần bèo nhún dưới chân váy nên khi diện vào dễ chiếm lĩnh tình cảm của người đối diện.

Các mẹ bầu phải học ngay cô nàng Chriselle Lim cách diện đồ thoải mái mà vẫn thời trang trong những ngày hè oi nóng

Các mẹ bầu phải học ngay cô nàng Chriselle Lim cách diện đồ thoải mái mà vẫn thời trang trong những ngày hè oi nóng

Là một fashion blogger nổi tiếng, nên cho dù đang bầu bí thì Chriselle Lim vẫn diện đồ rất thời trang và trendy.

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