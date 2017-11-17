Gương mặt tròn sẽ trở nên thanh tú, thon gọn tức thì với 3 kiểu tóc HOT nhất mùa đông này

Thời trang 17/11/2017 16:37

Các cô nàng có gương mặt tròn đừng lo lắng vì đã có 3 kiểu tóc hot nhất mùa đông 2017 dưới đây cứu nguy rồi.

Ngoài việc phẫu thuật thẩm mỹ, bạn gái có thể làm thon gọn khuôn mặt bằng cách cắt tóc. Đây là phương pháp vô cùng đơn giản vừa giúp bạn đổi mới phong cách vừa sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn. 

Hãy tham khảo ngay 3 kiểu tóc hot nhất mùa đông năm 2017 dưới đây, chúng sẽ giúp gương mặt tròn trở nên thon gọn tức thì.

1. Tóc bob mái thưa 

Gương mặt tròn sẽ trở nên thanh tú, thon gọn tức thì với 3 kiểu tóc HOT nhất mùa đông này - Ảnh 1
Tóc bob mái thưa che đi khuyết điểm ở phần trán giúp khuôn mặt trở nên thon gọn và nhỏ nhắn hơn - Ảnh: Internet

Gương mặt tròn sẽ trở nên thanh tú, thon gọn tức thì với 3 kiểu tóc HOT nhất mùa đông này - Ảnh 2
Bạn hãy uốn vểnh phần đuôi để giúp kiểu tóc bob mái thưa trở nên khác biệt hơn - Ảnh: Internet

Gương mặt tròn sẽ trở nên thanh tú, thon gọn tức thì với 3 kiểu tóc HOT nhất mùa đông này - Ảnh 3
Hoặc có thể ép thẳng tự nhiên như cô nàng Hani này để trông tươi trẻ và xinh xắn hơn - Ảnh: Internet

Gương mặt tròn sẽ trở nên thanh tú, thon gọn tức thì với 3 kiểu tóc HOT nhất mùa đông này - Ảnh 4
Tóc bob thẳng tự nhiên mái thưa sẽ giúp gương mặt nhỏ nhắn hơn hẳn khi nhuộm màu đen - Ảnh: Internet

Gương mặt tròn sẽ trở nên thanh tú, thon gọn tức thì với 3 kiểu tóc HOT nhất mùa đông này - Ảnh 5
Là cô nàng cá tính, tóc bob xoăn sóng đánh rối kết hợp với mái thưa chính là lựa chọn dành riêng cho bạn - Ảnh: Internet

2. Tóc ngang vai mái thưa 

Gương mặt tròn sẽ trở nên thanh tú, thon gọn tức thì với 3 kiểu tóc HOT nhất mùa đông này - Ảnh 6
Cô nàng mặt tròn ưa thích phong cách nữ tính sẽ vô cùng phù hợp với kiểu tóc ngang vai mái thưa - Ảnh: Internet

Gương mặt tròn sẽ trở nên thanh tú, thon gọn tức thì với 3 kiểu tóc HOT nhất mùa đông này - Ảnh 7
Gương mặt sẽ trở nên "sáng bừng" và nhỏ nhắn hơn rất nhiều khi cắt kiểu tóc ngang vai này - Ảnh: Internet

Gương mặt tròn sẽ trở nên thanh tú, thon gọn tức thì với 3 kiểu tóc HOT nhất mùa đông này - Ảnh 8
Bạn có thể giữ màu đen tự nhiên cho tóc ngang vai mái thưa để trông dịu dàng hơn - Ảnh: Internet

Gương mặt tròn sẽ trở nên thanh tú, thon gọn tức thì với 3 kiểu tóc HOT nhất mùa đông này - Ảnh 9
Hoặc nhuộm màu nâu đỏ để giúp tôn lên làn da trắng mịn - Ảnh: Internet

3. Tóc dài xoăn sóng lớn 

Gương mặt tròn sẽ trở nên thanh tú, thon gọn tức thì với 3 kiểu tóc HOT nhất mùa đông này - Ảnh 10
Gương mặt hơi tròn trịa với gò má cao của Mie Nguyễn trở nên thanh tú và thon gọn hơn hẳn khi để tóc dài xoăn gợn sóng - Ảnh: Internet

Gương mặt tròn sẽ trở nên thanh tú, thon gọn tức thì với 3 kiểu tóc HOT nhất mùa đông này - Ảnh 11
Điển hình như Kaity Nguyễn, cô nàng hotgirl có gương mặt bầu bĩnh cũng mê tít kiểu tóc dài xoăn sóng lớn này - Ảnh: Internet

Gương mặt tròn sẽ trở nên thanh tú, thon gọn tức thì với 3 kiểu tóc HOT nhất mùa đông này - Ảnh 12
Tóc dài xoăn sóng phần đuôi cũng là lựa chọn hay giúp bạn gái thu nhỏ gương mặt - Ảnh: Internet

Gương mặt tròn sẽ trở nên thanh tú, thon gọn tức thì với 3 kiểu tóc HOT nhất mùa đông này - Ảnh 13
Với kiểu tóc xoăn dài gợn sóng này, bạn sẽ hóa thành cô nàng trẻ trung, kiêu kỳ - Ảnh: Internet

'Mèo lười' chưa kịp gội đầu, hãy thử ngay những kiểu tóc này!

'Mèo lười' chưa kịp gội đầu, hãy thử ngay những kiểu tóc này!

Chỉ cần 3 kiểu tóc đơn giản, bạn đã có thể ngụy trang hoàn hảo cho mái tóc đổ dầu của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu tóc cho gương mặt tròn kiểu tóc giúp thon gọn gương mặt kiểu tóc ngắn cho mặt tròn

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt