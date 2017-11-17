Gương mặt tròn sẽ trở nên thanh tú, thon gọn tức thì với 3 kiểu tóc HOT nhất mùa đông này

Ngoài việc phẫu thuật thẩm mỹ, bạn gái có thể làm thon gọn khuôn mặt bằng cách cắt tóc. Đây là phương pháp vô cùng đơn giản vừa giúp bạn đổi mới phong cách vừa sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn.

Hãy tham khảo ngay 3 kiểu tóc hot nhất mùa đông năm 2017 dưới đây, chúng sẽ giúp gương mặt tròn trở nên thon gọn tức thì.