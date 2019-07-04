Cập nhật ngay xu hướng váy công sở đẹp 2019

Không chỉ khi đi chơi mà cả khi đi làm, các quý cô đều cầu lựa chọn trang phục đẹp, phù hợp để tạo nên nét thu hút riêng. Thanh lịch là yếu tố quan trọng khi nàng công sở lựa chọn trang phục. Có nhiều kiểu mẫu váy công sở phong phú khiến chị em cảm thấy bối rối khi mua váy công sở. Sau đây là những kiểu váy công sở đẹp giúp chị em làm mới tủ đồ của mình.

Với những cô nàng theo đuổi phong cách nữ tính, váy đầm bèo xếp tầng là item quen thuộc. Để không lỗi mốt và tạo được cho mình nét thu hút riêng, bạn cần thật tinh tế khi lựa chọn.

Váy công sở đen cuốn hút có ưu điểm dễ mặc, cải thiện vóc dáng, lại rất dễ phối đồ. Bạn có thể diện chiếc váy đen nhã nhặn và thanh lịch khi đi làm và cho cả khi đi chơi hay đi dự tiệc. Đầm đen chính là món đồ rất đáng để bạn đầu tư.

Với những cô nàng theo đuổi phong cách nữ tính, váy đầm bèo xếp tầng là item quen thuộc

Nên chọn những chiếc váy có phần bèo to được xếp ngẫu hứng để khác biệt và xinh xắn hơn.

Đầm chữ A

Váy công sở chữ a duyên dáng là kiểu váy/ đầm tiếp mà nàng nên có. Đây là chiếc váy mang đến cho cô nàng nét đẹp dịu dàng và đầy nữ tính. Váy công sở không chỉ là chiếc váy hoàn hảo phù hợp với môi trường công sở mà còn đặc biệt phù hợp với những buổi hẹn hò hay đi dạo phố.

Váy họa tiết bèo nhún

Váy tầng với lớp nhún bèo mềm mại mang đến nét uyển chuyển và quyến rũ trong từng bước đi của các cô nàng. Sẽ không lạ nếu đây là mấy váy công sở mùa hè được các cô nàng yêu thích và ưu tiên lựa chọn khi đến nơi làm việc.

Váy midi

Trước đây, chân váy midi truyền thống với độ dài hơi quá gối, dáng xòe phồng, cạp cao “thắt đáy lưng ong” được xem là một biểu tượng cho sự tinh tế, đậm phong cách quý cô.

Chân váy midi rất dễ để phối với nhiều loại áo khác nhau

Ngày nay, váy midi có sự trở lại được trông đợi hơn bao giờ hết. Mẫu váy này có sự phối hợp duyên dáng hơn và có thể phối được với nhiều phong cách khác nhau.

Mẫu váy công sở ngắn, ôm, phô hết vẻ đẹp của đôi chân dài. Không chỉ vậy, mẫu váy này rất dễ để phối với nhiều loại áo khác nhau như áo nhún bèo nữ tính, áo thun năng động.

Váy xẻ tà

Công sở là nơi nguyên tắc và hơi cứng nhắc. Váy công sở nữ với đường xẻ cao sẽ tôn lên đường nét quyến rũ của phái đẹp và làm mờ đi cảm giác nghiêm nghị thường thấy.

Kết hợp chiếc váy xẻ tà một bên với giày cao gót quai mảnh tôn dáng sẽ mang đến chị em một vẻ ngoài quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn.

Chân váy bút chì

Chân váy công sở bút chì được mệnh danh là vũ khí của nàng công sở. Đây là kiểu chân váy mang đến nét thanh lịch, quyến rũ. Do đó, bạn có thể sử dụng nó để đi làm và dự tiệc đều ổn.

Chân váy bút chì được mệnh danh là vũ khí của nàng công sở

Ngoài ra, có khá đa dạng lựa chọn được biến tấu từ những chiếc váy bút chì truyền thống như chân váy xẻ tà, đắp ren,… giúp bạn làm mới phong cách của mình.

Chân váy xếp ly

Chân váy xếp ly toát lên nét dịu dàng nữ tính cho cô nàng khi đến nơi công sở. Váy xếp ly có độ xòe nhẹ, đường xếp ly tinh tế giúp mang đến hình ảnh rất trẻ trung, năng động. Để lựa chọn được mẫu váy phù hợp, bạn nên căn cứ vào dáng vóc của mình. Có nhiều kiểu mẫu phong phú như: Váy có độ dài ngang bắp chân, dài trên đầu gối, hoặc chiều dài chấm gót.

Chân váy công sở dài qua gối

Kiểu váy bút chì công sở tạo cảm giác chật chội và không thoải mái khiến bạn cảm thấy ngán ngẩm. Kiểu chân váy dài qua gối là một sự lựa chọn khá tuyệt vời bạn đừng bỏ qua. Có thể chọn những chân váy dài qua gối có độ xòe vừa mà vẫn duyên dáng và đáng yêu.

Trong mùa hè 2019, dáng váy xòe qua gối theo phong cách Vintage xu hướng rất được yêu thích và được nhiều nàng lựa chọn

Trong mùa hè 2019, dáng váy xòe qua gối theo phong cách Vintage xu hướng rất được yêu thích và được nhiều nàng lựa chọn. Đồng thời, các bạn cũng có thể lựa chọn chân váy xếp li hoặc chân váy theo kiểu chữ A mang phong cách Hàn Quốc ngọt ngào, quyến rũ.

Với các mẫu váy công sở hợp thời trang sẽ giúp mang đến nét nổi bật và thu hút cho chị em ở nơi làm việc. Dù là một cô nàng dịu dàng hay cá tính, lựa chọn chiếc váy hợp với bản thân mình sẽ mang đến sự tự tin và vẻ ngoài “tươi mới” cho nàng.