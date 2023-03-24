Cách phối cực xinh và sành điệu với váy denim, chị em nào chưa biết thì hơi phí 

Item hot hit như chân váy denim dáng dài chắc chắn sẽ được các chị em chào đón nồng nhiệt vào năm nay.

Váy denim có vị trí rõ ràng của riêng mình trong giới thời trang , nó được ví với sự nhiệt tình, thẳng thắn, nổi loạn quyến rũ, khí chất và phong cách hiện đại, thời thượng của phụ nữ. Muốn làm nổi bật khí chất hot girl thì mặc váy denim là sự lựa chọn không thể sai lầm hơn.

Gợi ý này không hề kén tuổi, từ chị em U30 đến học sinh, sinh viên đều diện “ngon ơ”. Để có được sự kết hợp ăn ý nhất giữa hai món đồ này, nàng nên lưu ý cách kết hợp màu sắc. Chân váy denim dáng dài vốn đã cứng cáp và bụi bặm, nếu tối giản được màu sắc của áo diện kèm như gam màu sáng sẽ giúp có được outfit trẻ trung.

Áo thun là item basic luôn xuất hiện trong tủ đồ của các chị em vì tính đa-zi năng. Nếu bạn muốn phối một outfit dễ thương, trẻ trung thì mặc áo thun với chân váy jean chữ A. Còn nếu bạn muốn theo phong cách duyên dáng, thanh lịch hơn có thể phối áo thun với chân váy bút chì.

2. Áo cổ lọ + Chân váy denim dáng dài

Cách phối đồ với chân váy denim dài này cực kì cá tính và cũng hợp để đi chơi cuối tuần nha. Áo ba lỗ với cổ lo cực kì độc đáo đó. Chiếc áo này khiến cô nàng trong siêu ngầu và siêu cá tính luôn. Chân váy denim dài có xẻ tà càng khiến nàng trông cá tính hơn đó. Một chiếc vòng cổ nổi bật sẽ khiến ai cũng quay lại nhìn bạn đó.

Cách phối đồ với chân váy denim dài này cực kì cá tính và cũng hợp để đi chơi cuối tuần nha - Ảnh minh họa: Internet

Áo cổ lọ + Chân váy denim dáng dài giúp cô nàng trong siêu ngầu và siêu cá tính- Ảnh minh họa: Internet

Kính mát cũng là item không thể thiếu trong set đồ này đó. Sandal dây là phụ kiện cần thiết cho set đồ này nha. Cách phối đồ với chân váy jean dài này rất cá tính và cũng hợp để đi tiệc đó cô nàng

3. Áo hai dây + chân váy denim dáng dài

Nếu bạn là một cô nàng cá tính, mê đứ đừ thần thái sexy thì không thể bỏ qua mix match áo hai dây với chân váy dáng dài, chân váy denim xẻ tà,… Đây là set đồ có thể giúp nàng thoải mái khoe diện táo bạo khi đi du lịch, dạo phố vừa thoải mái, sexy lại đúng chuẩn một fashion icon.

Cách phối đồ với chân váy denim dài này cực kì đơn giản nhưng cũng khiến cô nàng khá sexy đấy - Ảnh minh họa: Internet

Áo hai dây đơn giản cho cô nàng ngay một ngoại hình siêu thu hút người khác nha Ảnh minh họa: Internet

Đừng quên chọn một đôi giày thể thao để tăng thêm phần cá tính, nhấn nhá thêm outfit bằng chiếc nón lưỡi trai đơn giản. Bạn chắc chắn nổi bật nhất hội chị em

4. Áo sơ mi + chân váy denim dáng dài

Set đồ vừa thanh lịch, chỉn chu lại vô cùng sành điệu là áo sơ mi + chân váy denim dáng dài chắc chắn sẽ khiến các nàng công sở mê mẩn mãi không thôi. Áo sơ mi có khả năng mix & match vô cùng đa dạng nên chị em cứ tha hồ ăn mặc theo sở thích.

Công thức mix đồ này cũng là gợi ý tuyệt vời và được nhiều người ưa chuộng - Ảnh minh họa: Internet

Bộ outfit tuy đơn giản nhưng vẫn giúp bạn trông thanh lịch và trưởng thành - Ảnh minh họa: Internet

Vào mùa hè nóng nực, những đôi sandals hay giày mule sẽ là “chân ái” cho đôi chân của nàng, vừa mát mẻ lại cực kì sang chảnh. Ảnh minh họa: Internet

Áo sơ mi có khả năng mix & match vô cùng đa dạng nên chị em cứ tha hồ ăn mặc theo sở thích - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đừng quên sơ - vin để tạo cảm giác gọn gàng. Vào mùa hè nóng nực, những đôi sandals hay giày mule sẽ là “chân ái” cho đôi chân của nàng, vừa mát mẻ lại cực kì sang chảnh. Đặc biệt, các mẫu áo sơ mi sáng màu sẽ phù hợp hơn vì có tác dụng “hack” tuổi đáng kể mà chị em nên sắm.