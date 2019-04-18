Cách mặc bikini không lo bị hở lông

Đây là một trong những cách mặc bikini tinh tế, không chỉ tạo điểm nhấn mà còn giúp che đi khuyết điểm trên cơ thể, dù thân hình không đẹp cũng có thể tự tin mà không lo sợ bị người khác soi mói. Hơn nữa, phần áo lưới dài kéo trùm qua mông có thể che được phần lông bị hở khi mặc quần chip. Việc mặc áo lưới bên ngoài bikini cũng làm các chị em cảm thấy tự tin hơn vì không quá lộ liễu phô bày da thịt, đẹp mà không quá hở hang.

Lông vùng kín chính là một trong những “kẻ thù” của phụ nữ khi mặc nội y. Vì nó rất dễ bị lộ khi mặc bikini nhất là những bộ bikini 2 mảnh, quần lọt khe, quần lót ren khiến chị em trở nên kém duyên. Để không bị lộ lông khi mặc bikini, các chị em nên:

Việc tối kị khi mặc bikini chính là chọn sai kích cỡ. Vì mặc bikini rộng hoặc quá chật đều gây phiền phức cho người mặc. Đặc biệt, nếu chọn bikini có kích cỡ nhỏ hơn so với kích cỡ cơ thể không những gây khó chịu mà còn bộc lộ khiếm khuyết trên cơ thể, có thể để lộ vùng lông mu một cách phản cảm.

Các chị em không nên mặc loại bikini có chất liệu vải quá mỏng. Bởi khi xuống tắm, phần bikini sẽ bám sát vào cơ thể dễ để lộ phần lông mu, còn phần ngực sẽ lộ đầu ti. Vì vậy, bạn nên chọn mặc bikini có chất liệu dày dặn, co giãn tốt.

Để tránh được việc tự đẩy mình vào tình huống xấu xí, mất đi sự duyên dáng thì bạn hãy mặc bikini vừa vặn với thân hình của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng cần tránh mặc những loại mẫu bikini 2 mảnh bé tí, tuy nóng bỏng nhưng xuống biển bơi lội, hoặc cử động mạnh là gặp “nguy hiểm” lộ hàng thay vào đó chị em nên tìm đến mẫu quần bơi dạng đùi hoặc to bản.

Nếu là một nàng thích mặc bikini và thường xuyên đi biển, chắc chắn bạn sẽ hiểu một điều thường xảy ra đó là bikini có thể vừa vặn với cơ thể khi khô nhưng khi xuống nước thì hoàn toàn khác. Chính vì vậy, nhiều cô gái dù đã rất chú ý đến kích cỡ của bikini nhưng vẫn không thể tránh được việc “lộ hàng”, nhất là lộ lông mu khi bikini bị ướt. Do bikini ngấm nước nhiều, trở nên nặng chịch tới mức trĩu xuống, khiến phái đẹp gặp phải những tình huống khó coi.

Chính vì vậy, khi mặc bikini để không bị lộ lông thì phái đẹp đừng quên “dọn cỏ” cho vùng kín. Việc dọn cỏ cho vùng kín không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ mà còn làm thông thoáng, tránh được việc vi khuẩn sinh sôi nảy nở gây viêm nhiễm phụ khoa. Tuy nhiên khi dọn cỏ vùng kín bạn nên lưu ý các điểm sau:

Khi mặc bikini thì cần thường xuyên dọn cỏ vùng kín

+ Không nên dọn sạch hoàn toàn lông ở vùng kín để tránh làm mất lớp màng bảo vệ “cô bé” mà chỉ nên dùng kéo tỉa gọn và ngắn lại là được. Nếu vùng lông lan quá rộng thì khi diện bikini đi chơi biển bạn nên dọn sạch phần rìa bên ngoài còn phần trung tâm thì nên hạn chế, cắt tỉa sơ sơ là được.

+ Khi dọn cỏ vùng kín cần thực hiện khéo léo và thật cẩn thận để không gây bất kỳ tổn thương nào cho da. Vì vùng kín là khu vực nhạy cảm nếu bị trầy xước rất dễ bị vi khuẩn tấn công và gây bệnh. Các dụng cụ để “dọn cỏ’ vùng kín cần được tiệt trùng trước khi sử dụng.

+ Lông mu còn giúp giữ nhiệt hiệu quả, tạo nên sự hấp dẫn trong việc quan hệ tình dục và sức quyến rũ trên cơ thể. Vì thế tuyệt đối không dùng các sản phẩm tẩy lông, wax lông không rõ nguồn gốc bởi nếu dùng các hóa chất mạnh có thể gây kích ứng và sưng tấy da, gây ra hậu quả khôn lường.

Hy vọng qua bài viết này, phần nào đã giúp các chị em biết được cách mặc bikini đúng cách, không bị hở lông, để có thể tự tin mỗi lần diện chúng trên biển xanh, cát trắng, nắng vàng.