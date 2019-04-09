Cách mặc áo sườn xám đẹp: Phối đồ sao cho chuẩn?

Sườn xám được nhiều chị em yêu thích

Sườn xám (hay còn gọi xường xám) là trang phục truyền thống của phụ nữ Trung Quốc, từng có thời kì sườn xám là bộ quần áo mặc thường ngày. Trải qua nhiều thay đổi hiện nay sườn xám vẫn được nhiều chị em yêu thích. Cách mặc sườn xám đẹp thế nào cho đẹp, hiện đại và phong cách nhất sẽ là một gợi ý thời trang hữu ích dành cho các chị em quan tâm về sườn xám.

Sườn xám hiện nay đã có nhiều cách tân thay đổi so với mẫu truyền thống ban đầu, có thể thay đổi phong cách linh hoạt phù hợp với gu thời trang khác nhau của nhiều bạn gái từ gợi cảm, quyến rũ đến hiện đại, năng động, cá tính, sang nhẹ nhàng, thoải mái đa dạng cho chị em khoe vẻ đẹp hình thể một cách kín đáo và thể hiện gu thời trang riêng của bản thân.



Áo sườn xám ngắn kết hợp cùng chân váy đơn giản

Áo sườn xám cách tân cổ trụ có thể có tay ngắn hoặc tay dài như trên hình, kết hợp cùng chân váy xòe sẽ là một set đồ vừa thoáng mát, nhẹ nhàng mà vẫn hợp thời trang, thích hợp mặc trong ngày hè nắng nóng.

Bên cạnh chân váy xòe có thể lựa chọn áo sườn xám ngắn kết hợp với quần jeans, chân váy chữ A



Áo sườn xám ngắn cách tân mặc cùng quần jeans, quần skinny hay ống rộng đều phù hợp



Cách mặc áo sườn xám đẹp với quần jeans

Hoặc với áo sườn xám dài hay (váy sườn xám) các bạn có thể kết hợp với chân váy dài nữ tính và một đôi giày cao gót thêm phần tôn dáng.



Gợi ý mặc áo sườn xám với chân váy dài nữ tính

- Cách mặc sườn xám với quần tất

Nhiều chị em thích mặc sườn xám nhưng lại ngại rằng sườn xám quá gợi cảm với những đường xẻ tà hai bên. Thế nên, chị em nên kết hợp cách mặc sườn xám với quần tất mỏng, vừa kín đáo lại thoải mái hoạt động không lo gặp sự cố bất ngờ, vẫn giữ được nét đẹp truyền thống vốn có của bộ trang phục.



Mặc sườn xám với quần tất mỏng vừa kín đáo lại không kém phần quyến rũ

- Cách mặc áo sườn với chân váy và giáy trẻ trung



Phối đồ hiện đại với áo sườn xám cách tân

Một gợi ý set đồ dạo phố đơn giản, trang nhã với áo sườn xám cách tân cùng chân váy peplum, giày oxford hoặc Brogue cổ điển, túi xách cầm nhỏ xinh.

- Cách mặc áo sườn xám với quần lửng ống rộng

Một trong những phá cách hiện đại bây giờ chính là mặc áo sườn xám với quần ống rộng, vừa mang hơi thở hiện đại, trẻ trung, năng động mà vẫn đậm nét kín đáo, tinh tế và cổ xưa của bộ trang phục.



Mặc áo sườn xám với quần lửng ống rộng trẻ trung, cá tính

Một điểm cộng của bộ trang phục sườn xám với quần ống rộng chính là sự thoải mái và mát mẻ, hẳn sẽ là sự kết hợp yêu thích của nhiều chị em khi mặc sườn xám.

- Cách phối sườn xám với phụ kiện ngày hè



Mặc sườn xám đi làm hay dạo phố đẹp nhất

Sườn xám hiện đại ngày nay đa dạng kiểu dáng, màu sắc. Các bạn hoàn toàn có thể lựa những mẫu sườn xám liền thân đễ mặc như trên hình, kết hợp cùng vòng cổ/vòng tay/vòng tai/túi xách họa tiết tương tự. Kèm theo kính mắt và mũ áo tiện lợi như trên hình.

2. Cách búi tóc mặc áo sườn xám

Bên cạnh phối quần áo thì thời trang sườn xám cách búi tóc khi mặc áo sườn xám thế nào cho đẹp, đơn giản cũng được nhiều chị em quan tâm. Một số kiểu tóc đẹp mặc sườn xám như:

- Tóc tết hai bên

Tóc tết hai bên khi mặc sườn xám mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát tươi sáng cho nhiều bạn gái.



Tóc tết hai bên hiền lành, đơn giản tôn thêm vẻ đẹp áo sườn xám

- Kiểu tóc búi cáo quyến rũ, cổ điển khi mặc sườn xám

Nên để búi cao lệch sang một bên kết hợp cùng phụ kiện để tránh bị già thêm tuổi với kiểu tóc này nhé.



Búi tóc cao quyến rũ mặc áo sườn xám

- Kiểu tóc xoăn đẹp trang nhã khi mặc sườn xám

Mái tóc xoăn trong bộ sườn xám đầy bí ẩn chính là sự kết hợp giữa nét đẹp phương Đông và phương Tây.



Tóc xoăn cá tính mặc áo sườn xám