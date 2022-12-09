Bỏ túi ngay 5 bí kíp lên đồ đẹp xuất sắc mà người lười biếng cũng nhanh sở hữu vẻ ngoài thanh lịch, sang chảnh

Bạn có thể trông thanh lịch bằng cách mặc đồ màu trung tính, trang sức và trang điểm đơn giản. Ăn mặc sang trọng bằng cách chọn những kiểu dáng vừa vặn, khiêm tốn và kiểu dáng đẹp mắt. Hãy chọn những món đồ vượt thời gian và chất liệu đắt tiền, chẳng hạn như áo lụa và túi có cấu trúc. Quần áo của bạn phải được bảo quản tốt mà không bị nhăn hoặc rách. Đánh bóng vẻ ngoài với mái tóc và móng tay được tạo kiểu.

Cách số một mà bạn có thể ngay lập tức trông thanh lịch hơn là kết hợp các màu trung tính càng nhiều càng tốt vào tủ quần áo của bạn. Điều này nghe có vẻ sáo rỗng nhưng không phải không có lý do chính đáng.

Bạn thấy đấy, mặc dù màu sắc, đặc biệt là màu sáng, có thể được mặc theo phong cách sang trọng, nhưng chúng cũng có thể dễ dàng đi sai hướng. Các màu trung tính như trắng, be, xám, lạc đà và đặc biệt là đen có thể dễ dàng kết hợp với nhau và với bất kỳ màu nào khác trong vô số cách kết hợp và trông sang trọng. Trong khi một số màu sắc khác có thể lỗi thời, thì những màu trung tính vẫn trường tồn với thời gian. Chúng hoàn hảo cho tủ quần áo con nhộng quanh năm , mùa đông và mùa xuân của bạn.

2. Mặc quần áo đồng màu

Màu sắc đơn sắc là cách để sử dụng khi sắp xếp một tủ quần áo thanh lịch. Đây là những thứ vượt thời gian, trong khi hầu hết các logo và bản in cuối cùng đều trở nên lỗi thời.

Tất nhiên, bạn có thể mặc đồ có hoa văn, nhưng trước tiên bạn cần đảm bảo rằng bạn có một nền tảng vững chắc để kết hợp chúng với nhau. Cách dễ nhất là kết hợp các chất màu trung tính với nhau. Làm cho trang phục của bạn trông sang trọng một cách dễ dàng bằng cách kết hợp các mảnh liền màu đen và trắng hoặc chọn kiểu đơn sắc toàn màu xám. Các tùy chọn là vô tận và không thể đơn giản hơn!

3. Vẻ ngoài đơn sắc rất sang trọng

Vẻ ngoài đơn sắc là một trong những cách dễ dàng nhất để kết hợp với nhau mà không tốn nhiều công sức. Thêm vào đó, nó sẽ không bao giờ lỗi mốt. Điều này hoạt động tốt nhất với các màu trung tính như trang phục toàn màu đen, toàn màu xám, toàn màu be hoặc toàn màu trắng.

Tuy nhiên, vẻ đẹp của phong cách này là nó có thể được thực hiện với hầu hết mọi màu sắc, thậm chí cả những màu sáng và phấn màu như một bộ trang phục toàn màu đỏ hoặc một bộ trang phục toàn màu hồng pastel.

Cố gắng hết sức để tìm cùng một sắc thái và tông màu để mang lại vẻ đồng nhất nhất. Bộ quần áo liền quần và áo liền quần thậm chí còn là một cách dễ dàng hơn để loại bỏ trang phục đơn sắc.

4. Mặc những màu phù hợp như be, lạc đà và trắng

Thật dễ dàng để kết hợp màu sắc sau khi bạn tìm hiểu những màu nào phối hợp với nhau bằng một chút luyện tập. Theo nguyên tắc chung, không nên sử dụng quá ba màu trong một bộ trang phục (không bao gồm hoa văn và trang sức).

Tất nhiên, các màu giống nhau ở các sắc thái và sắc thái khác nhau sẽ trông tuyệt vời khi kết hợp với nhau như màu be, màu lạc đà, trắng, kem và nâu. Nhưng tất cả các màu trung tính trông tuyệt vời với nhau.

Màu đen đặc biệt phù hợp hoàn toàn với mọi màu sắc và các cặp màu cổ điển bao gồm màu đen và trắng; đen và lạc đà/be; đen và xám.

5. Chọn đồ trang sức đơn giản, phù hợp bằng vàng

Đơn giản là chìa khóa cho một cái nhìn thanh lịch. Đó là lý do tại sao bạn nên giữ đồ trang sức của bạn rất đơn giản. Chọn các kim loại cổ điển như vàng, bạc hoặc vàng hồng. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn những viên đá giống kim cương như đinh tán kim cương. Đây là một khoản đầu tư tuyệt vời, đặc biệt nếu chúng là hàng thật.

Khi bạn đã quyết định loại kim loại, hãy đặt mục tiêu mua từng món đồ trang sức bằng cùng một loại kim loại với phong cách tối giản giống nhau. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng kết hợp và kết hợp các đôi bông tai, vòng cổ, vòng tay, đồng hồ và nhẫn đơn giản. Điều này sẽ hoàn toàn phù hợp với toàn bộ tủ quần áo của bạn và sẽ loại bỏ rất nhiều quá trình suy nghĩ khi mặc quần áo.

Theo Inanelegant fashion