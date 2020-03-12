Bật mí chân váy xòe nên mặc với áo gì

Chân váy xòe là item không thể thiếu của các chị em. Chân váy xòe không chỉ có một kiểu dáng, bài viết này sẽ giới thiệu một phong cách phối đồ mà bạn có thể có hàng chục chiếc váy xòe trong tủ để diện quanh năm suốt tháng mà không hề thấy ngán. Hãy cùng xem chân váy xòe nên mặc với áo gì để phối đồ thật tinh tế nhé.

Cách mix đồ với chân váy xòe ngắn phù hợp mà bất cứ cô gái nào cũng không nên bỏ qua đó chính là kết hợp cùng áo phông và áo thun. Một ngày nắng đẹp, bạn muốn dạo phố cùng bạn bè mà không biết chọn trang phục nào hãy nhớ ngay đến sự kết hợp này. Hoặc vừa mới ngủ dậy còn mắt nhắm mắt mở, người yêu của bạn gọi đi ăn sáng và 5 phút nữa sẽ tới đón thì đây cũng là sự lựa chọn nhanh chóng mà vẫn đẹp trong mọi hoàn cảnh.

Một chiếc váy xòe đơn giản, chỉ cần kết hợp với áo sơ mi trắng hoặc màu cũng sẽ cho bạn một set đồ ưng ý. Bạn có thể sơ vin lên gọn gàng để đi học, đi làm. Hoặc thả dáng thoải mái một chút để đi chơi. Tóm lại đây là một mẹo mix đồ phù hợp với mọi hoàn cảnh mà vẫn cực lịch sự và thoải mái.

Chân váy xòe và áo phông giúp bạn năng động hơn - Ảnh minh họa: Internet

Một kiểu váy để kết hợp cùng với áo phông nữ chính là loại váy voan nhiều tầng. Đây là phong cách Hàn Quốc đốn tim của giới trẻ Việt. Cách phối này phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau. Màu sắc chân váy được lựa chọn nhiều vẫn là các màu dễ phối như: đen, trắng, cam và các màu pastel.

Một chiếc áo thun kết hợp với chân váy xòe vintage thì sao nhỉ? Phong cách cổ điển này mang đến cho bạn sự nữ tính, dịu dàng, nhẹ nhàng nhất có thể. Chân váy có thể là họa tiết hoa nhí, chấm bi tùy thích. Tuy nhiên, không phải cứ kết hợp hai loại trang phục này là sẽ có set đồ đẹp đâu nhé. Nếu không tinh tế bạn sẽ trở thành 1 bà cô nhà quê đó.

Chân váy xòe kết hợp cùng áo hai dây, ba lỗ

Cách phối đồ với chân váy xòe dài chuẩn đó chính là kết hợp cùng với áo hai dây hoặc ba lỗ. Nói như vậy không có nghĩa là bạn không thể mặc những chiếc áo này cùng với chân váy ngắn. Chỉ là chân váy xòe dài midi, xòe voan hay xòe xếp ly dài kết hợp với áo hai dây hay ba lỗ kiểu cách sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ hơn rất nhiều.

Chân váy xòe và áo hai dây cũng không thể bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Còn khi bạn phối áo hai dây, ba lỗ cùng với chân váy ngắn thì sự lựa chọn là nên mặc set đồ cùng tông màu, họa tiết với nhau. Hoặc khoác thêm bên ngoài một chiếc kimono hoặc len lưới mỏng nhẹ. Như vậy trông bạn sẽ năng động, khỏe khoắn mà vẫn kín đáo, lịch sự.

Chân váy xòe mặc với áo len

Mùa thu hay mùa đông, dù là áo mongtoghi hay áo len dày thì cũng có thể kết hợp cùng với chân váy xòe. Muốn trẻ trung, năng động thì chọn chân xòe ngắn. Nếu bạn thích phong cách nữ tính, nhẹ nhàng thì thay bằng chân váy xếp ly xòe dài. Chất liệu vải làm chân váy để kết hợp cùng áo len vô cùng đa dạng. Bạn có thể lựa chọn chân váy xòe da, dạ, vải voan, vải thường,…

Chân váy xòe và áo len vô cùng cá tính - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy xòe và áo kiểu là bộ đôi hoàn hảo

Những chiếc áo kiểu mặc với váy rời chắc chắn là điều mà các cô nàng không nên bỏ qua. Để kết hợp cùng với áo kiểu như trễ vai, họa tiết, tay bồng… thì những chiếc váy đơn sắc là hoàn hảo nhất. Muốn an toàn thì có thể lựa chọn màu đen. Để thể hiện sự trẻ trung thì váy màu trắng sẽ giúp bạn tôn lên vẻ đẹp của set đồ. Ngoài ra bạn cũng có thể chọn chân váy có màu cùng với màu của áo. Như vậy cũng sẽ khiến bạn nổi bật giữa đám đông.

Chân váy xòe kết hợp cùng áo kiểu - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp chân váy xòe và áo sweater

Một phong cách Hàn Quốc nữa dành cho bạn đó chính là kết hợp chân váy xòe chấm bi nền đen cùng áo sweater. Loại váy này khá dễ đẻ mix đồ nhưng khi kết hợp cùng với một chiếc áo thun dài tay không mũ thì sẽ giúp bạn trở nên “cute hạt me” nhiều hơn bội phần.

Ngoài ra, bạn cũng có thể mix áo sweater cùng với chân váy ngắn tạo nên một set đồ trẻ trung và diện cho những hôm trời trở gió. Hãy mặc theo kiểu giấu quần để trông bạn thu hút và nổi bật hơn nhé.

Áo sweater và chân váy xòe chấm bi đen - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy xòe và áo vest

Đừng bao giờ bỏ qua cách phối hợp giữa chân váy xòe và áo vest. Bởi nó sẽ giúp bạn trở nên sang trọng và quyến rũ hơn. Nhiều người nghĩ rằng phong cách này quá già dặn và không hợp với giới trẻ. Tuy nhiên, nếu nghĩ vậy thì bạn đã nhầm to rồi.

Một chiếc áo blazer khoác hở ngực và mặc chân váy xòe. Hoặc nếu muốn kín đáo hơn bạn có thể mặc cùng với áo cúp ngực, áo len bên trong cũng rất hoàn hảo.

Chân váy xòe và vest vô cùng sang trọng - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những chia sẻ trên bạn đã có câu trả lời về việc chân váy xòe nên mặc với áo gì thì hợp. Hãy thử áp dụng ngay những mẹo mix đồ này để giúp phong cách hằng ngày của bạn trở nên đa dạng hơn.