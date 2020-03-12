Bật mí chân váy xòe nên mặc với áo gì

Thời trang 12/03/2020 07:10

Chân váy xòe nên mặc với áo gì để bạn không trở thành cô nàng nhàm chán? Tất cả sẽ được bật mí ngay sau đây.

Nội dung bài viết

Chân váy xòe là item không thể thiếu của các chị em. Chân váy xòe không chỉ có một kiểu dáng, bài viết này sẽ giới thiệu một phong cách phối đồ mà bạn có thể có hàng chục chiếc váy xòe trong tủ để diện quanh năm suốt tháng mà không hề thấy ngán. Hãy cùng xem chân váy xòe nên mặc với áo gì để phối đồ thật tinh tế nhé.

Chân váy xòe nên mặc với áo gì hợp? 

Áo sơ mi

Một chiếc váy xòe đơn giản, chỉ cần kết hợp với áo sơ mi trắng hoặc màu cũng sẽ cho bạn một set đồ ưng ý. Bạn có thể sơ vin lên gọn gàng để đi học, đi làm. Hoặc thả dáng thoải mái một chút để đi chơi. Tóm lại đây là một mẹo mix đồ phù hợp với mọi hoàn cảnh mà vẫn cực lịch sự và thoải mái. 

Chan vay xoe nen mac voi ao gi 1
Áo sơ mi là câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi “ Chân váy xòe nên mặc với áo gì thì đẹp?” - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy xòe và áo phông, áo thun

Cách mix đồ với chân váy xòe ngắn phù hợp mà bất cứ cô gái nào cũng không nên bỏ qua đó chính là kết hợp cùng áo phông và áo thun. Một ngày nắng đẹp, bạn muốn dạo phố cùng bạn bè mà không biết chọn trang phục nào hãy nhớ ngay đến sự kết hợp này. Hoặc vừa mới ngủ dậy còn mắt nhắm mắt mở, người yêu của bạn gọi đi ăn sáng và 5 phút nữa sẽ tới đón thì đây cũng là sự lựa chọn nhanh chóng mà vẫn đẹp trong mọi hoàn cảnh. 

Chan vay xoe nen mac voi ao gi 2
Chân váy xòe và áo phông giúp bạn năng động hơn - Ảnh minh họa: Internet

Một kiểu váy để kết hợp cùng với áo phông nữ chính là loại váy voan nhiều tầng. Đây là phong cách Hàn Quốc đốn tim của giới trẻ Việt. Cách phối này phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau. Màu sắc chân váy được lựa chọn nhiều vẫn là các màu dễ phối như: đen, trắng, cam và các màu pastel. 

Một chiếc áo thun kết hợp với chân váy xòe vintage thì sao nhỉ? Phong cách cổ điển này mang đến cho bạn sự nữ tính, dịu dàng, nhẹ nhàng nhất có thể. Chân váy có thể là họa tiết hoa nhí, chấm bi tùy thích. Tuy nhiên, không phải cứ kết hợp hai loại trang phục này là sẽ có set đồ đẹp đâu nhé. Nếu không tinh tế bạn sẽ trở thành 1 bà cô nhà quê đó.

Chân váy xòe kết hợp cùng áo hai dây, ba lỗ

Cách phối đồ với chân váy xòe dài chuẩn đó chính là kết hợp cùng với áo hai dây hoặc ba lỗ. Nói như vậy không có nghĩa là bạn không thể mặc những chiếc áo này cùng với chân váy ngắn. Chỉ là chân váy xòe dài midi, xòe voan hay xòe xếp ly dài kết hợp với áo hai dây hay ba lỗ kiểu cách sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. 

Chan vay xoe nen mac voi ao gi 3
Chân váy xòe và áo hai dây cũng không thể bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Còn khi bạn phối áo hai dây, ba lỗ cùng với chân váy ngắn thì sự lựa chọn là nên mặc set đồ cùng tông màu, họa tiết với nhau. Hoặc khoác thêm bên ngoài một chiếc kimono hoặc len lưới mỏng nhẹ. Như vậy trông bạn sẽ năng động, khỏe khoắn mà vẫn kín đáo, lịch sự.

Chân váy xòe mặc với áo len

Mùa thu hay mùa đông, dù là áo mongtoghi hay áo len dày thì cũng có thể kết hợp cùng với chân váy xòe. Muốn trẻ trung, năng động thì chọn chân xòe ngắn. Nếu bạn thích phong cách nữ tính, nhẹ nhàng thì thay bằng chân váy xếp ly xòe dài. Chất liệu vải làm chân váy để kết hợp cùng áo len vô cùng đa dạng. Bạn có thể lựa chọn chân váy xòe da, dạ, vải voan, vải thường,… 

Chan vay xoe nen mac voi ao gi 4
Chân váy xòe và áo len vô cùng cá tính - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy xòe và áo kiểu là bộ đôi hoàn hảo

Những chiếc áo kiểu mặc với váy rời chắc chắn là điều mà các cô nàng không nên bỏ qua. Để kết hợp cùng với áo kiểu như trễ vai, họa tiết, tay bồng… thì những chiếc váy đơn sắc là hoàn hảo nhất. Muốn an toàn thì có thể lựa chọn màu đen. Để thể hiện sự trẻ trung thì váy màu trắng sẽ giúp bạn tôn lên vẻ đẹp của set đồ. Ngoài ra bạn cũng có thể chọn chân váy có màu cùng với màu của áo. Như vậy cũng sẽ khiến bạn nổi bật giữa đám đông. 

Chan vay xoe nen mac voi ao gi 5
Chân váy xòe kết hợp cùng áo kiểu - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp chân váy xòe và áo sweater

Một phong cách Hàn Quốc nữa dành cho bạn đó chính là kết hợp chân váy xòe chấm bi nền đen cùng áo sweater. Loại váy này khá dễ đẻ mix đồ nhưng khi kết hợp cùng với một chiếc áo thun dài tay không mũ thì sẽ giúp bạn trở nên “cute hạt me” nhiều hơn bội phần. 

Ngoài ra, bạn cũng có thể mix áo sweater cùng với chân váy ngắn tạo nên một set đồ trẻ trung và diện cho những hôm trời trở gió. Hãy mặc theo kiểu giấu quần để trông bạn thu hút và nổi bật hơn nhé.

Chan vay xoe nen mac voi ao gi 6
Áo sweater và chân váy xòe chấm bi đen - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy xòe và áo vest

Đừng bao giờ bỏ qua cách phối hợp giữa chân váy xòe và áo vest. Bởi nó sẽ giúp bạn trở nên sang trọng và quyến rũ hơn. Nhiều người nghĩ rằng phong cách này quá già dặn và không hợp với giới trẻ. Tuy nhiên, nếu nghĩ vậy thì bạn đã nhầm to rồi. 

Một chiếc áo blazer khoác hở ngực và mặc chân váy xòe. Hoặc nếu muốn kín đáo hơn bạn có thể mặc cùng với áo cúp ngực, áo len bên trong cũng rất hoàn hảo. 

Chan vay xoe nen mac voi ao gi 7
Chân váy xòe và vest vô cùng sang trọng - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những chia sẻ trên bạn đã có câu trả lời về việc chân váy xòe nên mặc với áo gì thì hợp. Hãy thử áp dụng ngay những mẹo mix đồ này để giúp phong cách hằng ngày của bạn trở nên đa dạng hơn.

Chân váy dài qua gối mặc với áo gì để vừa hợp thời trang vừa sang chảnh?

Chân váy dài qua gối mặc với áo gì để vừa hợp thời trang vừa sang chảnh?

Nhiều chị em đứng hàng giờ trước tủ đồ mà không biết chân váy dài qua gối mặc với áo gì cho đẹp và xinh xắn hơn. Hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết sau!

Xem thêm
Từ khóa:   cách phối đồ với chân váy xòe dài cách mix đồ với chân váy xòe ngắn cách phối đồ với chân váy xòe dài mùa đông

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 5 giờ 59 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt