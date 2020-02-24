Cách mix đồ với chân váy chữ A siêu xinh, hack dáng cực vi diệu

Để giúp set đồ cùng chân váy chữ A thêm đẹp và xinh hơn, mời các bạn tham khảo những cách mix đồ với chân váy chữ A trong bài viết sau!

So với những chiếc váy liền thân nữ tính hay váy ngắn ôm sát người quyến rũ, thì chân váy chữ A mang lại sự thoải mái và năng động suốt cả ngày. Bên cạnh đó, chân váy chữ A cũng không kém phần nữ tính.

Chắc hẳn không ít cô nàng yêu thích những chiếc áo pull nhẹ nhàng và đơn giản. Hãy kết hợp nó cùng với chân váy chữ A ngắn siêu cute. Thay vì áo thun truyền thống, đơn điệu thì áo pull nhẹ nhàng sẽ tạo nên điểm nhấn cho bộ đồ thêm trẻ trung và nữ tính hơn. Tuy nhiên, set đồ cũng không kém sự thoải mái và năng động.

Một chiếc chân váy chữ A dài chắc chắn sẽ hợp với một em croptop cực yêu, đơn giản. Kiểu mix đồ với chân váy chữ A này sẽ giúp bạn sành điệu hơn đồng thời khoe được vòng eo thon gọn cùng đường cong duyên dáng trên cơ thể. Đây là một sự kết hợp cực kỳ ăn ý mà các cô nàng cá tính không nên bỏ lỡ. Nếu bạn thích pha thêm chút bụi bặm, độc đáo với bộ đồ thì có thể lựa chọn chân váy chữ A denim có vài đường rách.

Chân váy chữ A dài kết hợp với áo gì thì hợp?

Áo sơ mi

Áo sơ mi thích hợp với những cô nàng yêu thích sự thanh lịch và chỉn chu. Áo sơ mi kết hợp với chân váy chữ A cũng là một sự lựa chọn dành cho những chị em công sở. Bạn có thể thử cách mix đồ với chân váy chữ A đen với một chiếc áo sơ mi trắng hay một chiếc sơ mi cách điệu và chân váy chữ A hoa sẽ khiến bạn cực kỳ nổi bật, tuy nhẹ nhàng mà không hề lỗi mốt.

Chân váy chữ A ngắn với áo sơ mi - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, mặc áo sơ mi thì nên sơ vin vào trong váy chứ không nên để lửng, trông rất luộm thuộm. Áo sơ mi với chân váy chữ A tối màu cũng rất phù hợp với các bạn gái có thân hình hơi mũm mĩm, che đi vòng eo bánh mì. Các nàng có thể diện set đồ này để dạo phố hoặc đến công ty đều phù hợp.

Áo phông

Áo phông với chân váy đen tạo cho bạn một phong cách rất thoải mái và đơn giản. Nếu bạn có thân hình mảnh mai có thể lựa chọn áo phông cỡ rộng mặc chung với chân váy đen. Như vậy, bạn sẽ trông đầy đặn và thêm sức sống.

Áo 2 dây

Nhiều người cho rằng áo 2 dây chỉ nên kết hợp với quần short để khoe dáng. Thế nhưng, nó cũng cực kỳ ưa nhìn khi kết hợp với chân váy chữ A. Những chiếc áo 2 dây cùng với chân váy chữ A, thêm một chiếc áo len cardigan nhẹ nhàng khiến cô nàng cực kỳ xinh xắn.

Chân váy chữ A với áo 2 dây xinh xắn - Ảnh minh họa: Internet

Áo sát nách

Áo sát nách kết hợp với chân váy chữ A là một set đồ yêu thích cho mùa hè nóng bức. Chắc chắn set đồ sẽ không làm bạn thất vọng. Áo sát nách còn giúp bạn khoe đôi vai trần gợi cảm cùng cánh tay thon gọn.

Chân váy chữ A kết hợp với giày gì?

Bên cạnh việc kết hợp chân váy chữ A với áo, nhiều bạn nữ thường không biết nên chọn giày nào để hợp thời trang. Đừng lo, dưới đây là những gợi ý tuyệt vời dành cho bạn.

Giày cao gót

Nếu bạn vẫn còn phân vân nên đi giày nào để hợp với chân váy chữ A, thì giày cao gót chính là điểm cộng cho sự quyến rũ của bạn. Đối với những bạn nữ có bắp chân hơi to, giày cao gót sẽ khiến bạn trở nên mảnh mai và thon gọn hơn. Một đôi giày cao gót sẽ khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía bạn.

Chân váy chữ A, áo sơ mi và giày cao gót cho nàng công sở - Ảnh minh họa: Internet

Giày sandal đen

Giày sandal hay dép sandal là một sự lựa chọn ưng ý dành cho những cô nàng yêu thích sự thanh lịch và đơn giản, trẻ trung. Những đôi giày sandal cũng cực kỳ dễ phối đồ với các loại váy. Bạn có thể thoải mái mặc chân váy chữ A, áo phông và một đôi giày sandal cho ngày hè thêm tươi mới.

Giày thể thao trắng

Cách mix đồ với chân váy chữ A với giày thể thao trắng cực kỳ phù hợp với những cô nàng nhanh nhẹn, cá tính và năng động. Một đôi giày thể thao trắng mix cùng chân váy chữ A và một chiếc áo thun rộng sơ vin sẽ tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Với set đồ cực teen này, bạn tha hồ chạy nhảy hay vui chơi suốt cả ngày mà không sợ đau chân.

Giày thể thao trắng, áo phông và chân váy jean chữ A thêm năng động - Ảnh minh họa: Internet

Giày đế bệt

Những đôi giày có đế bệt cũng là một item phổ biến mà bạn không thể thiếu trong tủ giày. Giày đế bệt phù hợp với phong cách nhẹ nhàng, kết hợp cùng chân váy chữ A thì bánh bèo, nữ tính miễn chê. Hãy thử ngay set đồ này để đẹp hơn nào các cô gái.

Giày boot

Nếu bạn không biết chân váy chữ A hợp với giày gì thì boot trắng là một đáp án khá hoàn hảo. Những đôi giày boot sẽ giúp dáng bạn được đẹp hơn, quyến rũ hơn. Không chỉ vậy, đôi chân của bạn sẽ ấm hơn trong những ngày se lạnh nếu diện chân váy chữ A dài cùng giày boot cao.

Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ biết thêm những cách mix đồ với chân váy chữ A thêm xinh đẹp và thoải mái. Hãy theo dõi website của chúng tôi để có thêm những thông tin bổ ích về thời trang, làm đẹp và sức khỏe.