3 bí quyết cơ bản về cách phối đồ cho người vai rộng

Người vai rộng có đặc điểm chung là phần vai to và rộng hơn bình thường, có thể do bẩm sinh hoặc do thân hình hơi mập nên phần vai trở nên lớn hơn bình thường. Vì vậy khi mặc quần áo thân hình của những người này có thể trở nên lệch về tỷ lệ và không đẹp mắt. Để biết cách phối đồ cho người vai rộng , chúng ta cần tìm ra những loại quần áo và phụ kiện giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể và làm đôi vai trở nên thon thả, vừa vặn hơn. Cụ thể, dưới đây chúng tôi xin gợi ý một số bí quyết mix đồ cho người có vai rộng dưới đây. Lưu ý những bí quyết này bao hàm chung cả các lựa đồ cho cả nam và nữ.

Thêm vào đó, bạn có thể mix loại áo này với nhiều loại áo khoác, phụ kiện hay trang sức đi kèm để làm tổng thể đẹp mắt như thường. Nên nếu bạn đang muốn tạo hiệu ứng đôi vai thon gọn hơi thì hãy chọn ngay một chiếc áo body để mix đồ nhé. Với những bạn sở hữu vai to do bẩm sinh thì có thể lựa màu sắc tùy ý, còn những bạn vai to do mập thì nên chọn những màu tối, vì chúng không chỉ giúp ích cho phần vai mà còn khiến tổng thể nửa thân trên trông đẹp mắt hơn đó.

Áo body ôm sát - Ảnh minh họa: Internet

Áo ôm cổ lọ

Bên cạnh những loại áo body, chúng ta có thể biến tấu hơn một chút là những chiếc áo ôm sát nhưng cao cổ. Vì sao phải để lựa chọn này riêng biệt, vì chúng rất hữu ích cho mùa đông. Vào mùa đông, những chiếc áo ôm sát cao cổ không chỉ giúp thân hình và đôi vai bạn được thon gọn hơi, mà nó còn giúp cơ thể được giữ ấm hiệu quả. Với việc ôm sát trở xuống, đây xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho những ai có vai to và hơi mập mạp. Những ai gầy gò nhưng vai to thì nên cân nhắc mix chúng với các loại áo khoác, phụ kiện và trang sức khác để trông đẹp mắt hơn nhé.

Áo cổ chữ V

Những chiếc áo cổ chữ V luôn tạo ra một hiệu ứng rất tuyệt vời ở phần vai. Đường vắt hình chữ V càng sâu sẽ càng khiến đôi vai và nửa thân trên của bạn trông gọn gàng hơn, nếu không muốn nói là thanh mảnh một chút. Chính vì vậy, với những người hơi mập và vai to sẽ vô cùng thích hợp với gợi ý này. Các loại áo chữ V sẽ khiến những người hơi mập trông mảnh mai đi trông thấy, đặc biệt là khi lựa chọn màu sắc tối và họa tiết to bản.

Còn với những ai hơi gầy gò, việc cắt xẻ cổ áo chữ V quá sâu sẽ khiến bạn trông càng gầy, vì vậy nên cẩn thận với độ sâu của cổ áo. Có thể khắc phục bằng cách mix các loại áo vào bên trong hoặc sử dụng trang sức và phụ kiện, như vậy trông sẽ hài hòa hơn. Hoặc bạn có thể chọn áo chữ V không quá sâu với màu sắc sáng và các loại họa tiết cỡ nhỏ.

Áo ôm cổ lọ kết hợp váy xòe - Ảnh minh họa: Internet

Các loại áo tay rộng, tay bèo, áo cánh dơi

Với những người vai rộng, bên cạnh việc lựa chọn áo có phần cầu vai thích hợp. Bạn cũng nên chú ý tới độ rộng của tay áo. Nếu cầu vai ở vị trí cao (gần cổ) và tay áo dáng rộng, phần vai của bạn sẽ trông đỡ to hơn rất nhiều. Bạn có thể chọn các loại áo theo bí quyết này.

Các loại áo free size

Để cải thiện tỷ lệ cơ thể tốt hơn, bạn có thể chọn các loại áo free size, độ rộng của chúng sẽ giúp che bớt tỷ lệ cơ thể tự nhiên và giúp tổng thể hài hòa hơn. Khác với những lựa chọn bên trên, các loại áo này phù hợp với cả những người vai to do mập hay những người vai to tự nhiên. Tuy vậy, những người hơi mập thì nên thiên về chọn những loại áo tối màu, họa tiết to bản hơn nhé.

Tận dụng áo khoác, áo sơ mi

Bên cạnh những gợi ý về chọn áo, việc tận dụng áo khoác để cải thiện kích thước phần vai cũng nên được ứng dụng. Cách mix đồ này rất đơn giản mà còn khiến tỷ lệ cơ thể bạn đẹp hơn. Bạn có thể mặc những chiếc áo body bên trong và mix ra ngoài nhiều kiểu áo khoác khác nhau như áo sơ mi cho người vai rộng, áo cardigan, áo da,…hay bất cứ loại áo khoác nào cũng được. Kiểu mix đồ này phù hợp với mọi khoảng thời gian trong năm và với mọi dáng người nên bạn hoàn toàn có thể ứng dụng dễ dàng. Nếu bạn có một đôi vai rộng thì nên sắm ngay cho mình một item như thế này.

Tận dụng áo khoác khiến vai bớt rộng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Người vai rộng nên mặc váy gì?

Các loại váy free size

Tương tự với các loại áo free size, váy free size cũng giúp bạn che bớt một phần tỷ lệ cơ thể và khiến bạn có một diện mạo cuốn hút hơn. Loại váy này không kén dáng người, trừ những bạn quá gầy thì sẽ hơi thùng thình một chút, nhưng có thể khắc phục bằng cách mặc thêm các loại áo bó bên trong.

Các loại váy suông

Bên cạnh váy free size, váy suông từ phần vai trở xuống sẽ khiến cơ thể của bạn trông cân đối hơn, và che đi kha khá những khuyết điểm trên cơ thể khả. Những người hơi mập hoặc những ai vai to bẩm sinh đều có thể ứng dụng kiểu váy này. Nên bạn hãy cân nhắc gợi ý này nhé.

Các loại váy xòe

Khi bạn có đôi vai quá to, nó sẽ khiến cơ thể bạn to ở phần trên và nhỏ ở dưới, tương tự như hình tam giác. Nếu phần hông và mông của bạn không quá nhỏ thì độ lệch sẽ không lớn. Nhưng trong trường hợp phần hông và mông nhỏ, những chiếc váy xòe sẽ là cứu cánh hữu ích cho bạn. Hãy cân nhắc tới việc mua những chiếc váy xòe thêm vào tủ đồ của mình.

Váy free size - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng phụ kiện đi kèm

Ngoài việc mix trang phục, bạn cũng nên chú ý tới vài bí kíp sử dụng phụ kiện, chúng sẽ có ích trong việc khiến tổng thể cuốn hút và hài hòa hơn. Dưới đây là những loại phụ kiện bạn có thể sử dụng cho mình.

Khăn

Việc quàng những chiếc khăn sẽ giúp một phần vai của bạn được che khuất, vì vậy vai của bạn trông sẽ thon gọn hơn. Vào mùa hè, bạn có thể sử dụng các loại khăn gió, vào mùa đông thì hãy tích cực ứng dụng khăn, vừa ấm áp lại vừa hữu dụng.

Trang sức

Những loại trang sức cũng rất có hiệu quả trong việc tạo hiệu ứng ở phần vai và cổ. Nếu bạn diện những chiếc áo quây, áo bó, áo khoét cổ sâu thì những chiếc vòng cổ sẽ giúp phần cổ và vai được bắt mắt hơn, độ to của phần vai cũng được ăn gian vô cùng khéo léo.

Thắt eo

Bên trên bao gồm rất nhiều gợi ý về áo và váy free size, vì chúng thực sự rất dễ diện và khiến tỷ lệ cơ thể của bạn hài hòa hơn. Nhưng trong trường hợp bạn thấy chiếc áo/váy hơi rộng thùng thình, hoặc bạn thấy bản thân hơi luộm thuộm thì có thể lấy một chiếc thắt lưng hay đồ ăn eo để siết gọn phần eo lại. Như vậy bạn sẽ trông vừa gọn gàng, vừa cân đối.

Kết hợp với phụ kiện - Ảnh minh họa: Internet

Vai thế nào là rộng chuẩn đẹp?

Trong ngành may mặc, vai phụ nữ được cho là đẹp khi có chiều dài 15 inches (38 cm). Nếu 14 - 14,5 inches sẽ được coi là nhỏ, 15,5 - 16,5 inches được coi là rộng. Nhưng về thực tế, vai rộng hay không còn phụ thuộc vào sự cân đối của cơ thể vì vậy nếu vai rộng thì phối đồ sẽ là mẹo giúp bạn tự tin hơn.

Trên đây là những gợi ý cách phối đồ cho người vai rộng. Hy vọng sau khi đọc bài viết này bạn đã có thêm nhiều ý tưởng mix đồ cho mình. Chúc bạn một ngày tốt lành!