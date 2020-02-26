Chân váy dài qua gối mặc với áo gì để vừa hợp thời trang vừa sang chảnh?

Làm đẹp 26/02/2020 14:14

Nhiều chị em đứng hàng giờ trước tủ đồ mà không biết chân váy dài qua gối mặc với áo gì cho đẹp và xinh xắn hơn. Hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết sau!

Đối với nhiều chị em, chân váy dài là một item thời trang không thể thiếu trong tủ đồ. Chân váy dài qua gối mặc với áo gì? Là câu hỏi được các chị em khá quan tâm. Một số bí quyết mặc đồ đẹp hơn với chân váy dài qua gối sẽ được chúng tôi tổng hợp trong bài viết dưới đây. Mời các bạn cùng theo dõi!

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Chân váy dài qua gối mặc với áo gì cho đẹp và thời trang - Ảnh minh họa: Internet

Cách phối đồ với chân váy đen dài

Váy đen dài là một mốt màu khá phổ biến được nhiều cô gái ưa chuộng vì dễ phối đồ. Bạn có thể tham khảo một số set đồ dưới đây.

Chân váy đen dài kết hợp với áo phông

Những chiếc áo phông trơn đơn giản hay áo phông có hoạ tiết luôn là items không thể thiếu trong tủ đồ của mỗi chị em. Áo phông kết hợp với chân váy dài chắc chắn sẽ hội tụ cả yếu tố tinh tế, thanh lịch, hiện đại, thu hút ánh nhìn của người khác. Đây là set đồ đơn giản mà vẫn đảm bảo bề ngoài nhẹ nhàng thích hợp đi làm hay đi dạo phố mùa thu, đông.

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Chân váy dài đen với áo phông cho bạn phong cách năng động, trẻ trung - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy dài cùng blazer

Nếu bạn thích phối đồ cùng với layer, chắc chắn sẽ tạo nên một set đồ nhìn vừa sang vừa thoải mái. Một chiếc váy đen dài, một chiếc áo phông hoặc sơ mi đơn giản cùng chiếc blazer hợp màu giúp bạn trông trưởng thành nhưng vẫn rất hiện đại. Blazer có rất nhiều màu, nhưng phổ biến nhất vẫn là màu đen, màu nâu, hoạ tiết kẻ caro. Bạn hãy lựa chọn cho phù hợp với từng hoàn cảnh hay tính chất công việc. 

Chân váy dài và áo len

Để trả lời cho câu hỏi chân váy dài qua gối mặc với áo gì vào mùa đông thì áo len cổ cao chắc chắn là một sự lựa chọn không tồi. Nếu bạn là một cô gái lười đi tất da chân vào mùa đông, lựa chọn mặc một chiếc chân váy dài vẫn sẽ đảm bảo độ ấm. Áo len các màu hay hoạ tiết đều hợp với một chiếc chân váy đen thuần tuý.

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Chân váy dài và áo len vừa ấm áp vừa thời trang - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy chữ A kết hợp với áo gì?

Chân váy chữ A luôn có sức hút đặc biệt với các nàng và đây cũng là mẫu váy không bao giờ lỗi mốt theo thời gian. Hãy xem một số cách mix đồ với chân váy chữ A để giúp bạn xinh đẹp và cuốn hút hơn.

Chân váy chữ A và áo sơ mi

Đây chắc chắn là sự kết hợp mới mẻ nhưng chưa bao giờ làm bạn thất vọng. Ngược lại, đây được cho là combo tinh tế mang nét dịu dàng mà nhiều quý cô mong muốn. Đây chắc chắn là set đồ công sở mà nhiều chị em vẫn luôn sử dụng.

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Chân váy chữ A với áo sơ mi luôn thanh lịch, dịu dàng - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy chữ A và áo 2 dây

Sự kết hợp này rất hợp cho mùa hè mang đến cho chị em sự thoải mái trong những ngày nắng nóng, oi bức. Bên cạnh đó, giúp chị em khoe được vòng eo quyến rũ, ngọt ngào của mình.

Chân váy chữ A và croptop

Đây chính là set đồ được giới trẻ lăng xê trong thời gian gần đây. Sự kết hợp đem lại vẻ cá tính và thời thượng cho nhiều cô nàng. Với những chiếc croptop bó sát còn khoe được đường cong cơ thể một cách tinh tế và gợi cảm.

Chân váy chữ A và áo len

Áo len cổ lọ, cổ tim mix cùng chân váy chữ A bằng cách sơ vin hoặc buông thõng đều rất thời trang. Mùa đông, cơ thể cần được giữ ấm tốt, nên đối với những bạn hay mặc chân váy hãy chọn cho mình một loại tất da chân vừa mỏng, vừa bền nhưng vẫn có khả năng giữ ấm. 

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Áo len với chân váy chữ A là sự kết hợp hoàn hảo cho các bạn nữ tuổi teen - Ảnh minh họa: Internet

Cách phối đồ với chân váy dài đi tiệc

Chân váy dài thường được dùng trong các buổi tiệc, giúp bạn nổi bật hơn với những cách phối đồ dưới đây.

Chân váy dài và áo trễ vai cách điệu

Với những chiếc chân váy dài muốn phối hợp đi tiệc, bạn nên kết hợp cùng những chiếc áo lệch vai hoặc áo trễ vai. Ngoài ra, bạn cũng nên để ý đến chất liệu. Thông thường, đồ đi tiệc cần đứng form để thể hiện sự trang trọng. Bạn cũng cần lưu ý chọn màu sắc trang phục phù hợp với tông da, ánh đèn để tôn vinh vẻ đẹp của bản thân.

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Một set đồ dự tiệc sang chảnh mà vẫn gọn gàng - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy dài kết hợp với áo tay bồng

Tay bồng luôn là kiểu dáng được nhiều mỹ nữ thời xưa chọn làm hoạ tiết chính trong trang phục. Chính vì thế, với những chiếc áo tay bồng cách điệu kết hợp cùng chân váy sẽ giúp bạn trông lộng lẫy, kiêu sa như công chúa.

Thực chất, những trang phục đi tiệc thường khá cầu kỳ nên hãy tìm những người có kiến thức về thời trang tư vấn cho bạn hiệu quả hơn.

Hy vọng những tips phối đồ trong bài viết này sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức về thời trang cũng như trả lời được câu hỏi “Chân váy dài qua gối mặc với áo gì?”. Là con gái, hãy luôn chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình để thật tự tin, xinh đẹp trong bất cứ hoàn cảnh nào!

Cách mix đồ với chân váy chữ A siêu xinh, hack dáng cực vi diệu

Cách mix đồ với chân váy chữ A siêu xinh, hack dáng cực vi diệu

Chân váy chữ A là một trong những món đồ thời trang không thể thiếu trong tủ quần áo của các cô nàng. Tham khảo ngay cách mix đồ với chân váy chữ A siêu xinh.

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